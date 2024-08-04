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    Anlık Bildirim

    FLUX: Bu yapay zeka insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturuyor

    Yapay zeka girişimi Black Forest Labs tarafından tanıtılan FLUX.1 adlı yapay zeka görüntü oluşturucu insan ellerini hatasız bir şekilde oluştururken fotogerçekçi sahneler üretebiliyor.
    Bu yapay zeka insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturuyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka görüntü oluşturucu araçlarda rekabet oldukça yüksek ve oyuna yeni birisi daha dahil oluyor: FLUX.1. Black Forest Labs adındaki Almanya merkezli bir girişim tarafından ortaya konan metinden görüntüye yapay zeka modeli FLUX.1, adından oldukça söz ettirecek gibi. Zira bu şirket Stable Diffusion'ın arkasındaki teknolojiyi geliştiren ve Latent Diffusion tekniğini icat eden araştırmacılar tarafından kurulmuş durumda ve FLUX.1 daha başlangıç.

    Güle güle Midjourney

    Black Forest Labs, çok kısa bir süre önce üç FLUX.1 metinden görüntüye modelini piyasaya sürdü: üst düzey bir ticari "pro" sürümü, ticari olmayan kullanım için açık ağırlıklara sahip orta sınıf bir "dev" sürümü ve daha hızlı olan açık "schnell" sürümü. Firma, kendi modellerinin görüntü kalitesi ve metin komutlarına bağlılık gibi alanlarda Midjourney ve DALL-E gibi rakiplerinden daha iyi olduğunu söylüyor. Bu arada daha önceki benzer haberlerimizde olduğu gibi, haber içindeki tüm görseller ilgili yapay zekaya ait.

    Açıkçası everart.ai (bunun yerine Fal ve Replicate de kullanabilirsiniz) üzerinden yaptığım denemelerde firmanın bu söyleminin boş olmadığını anladım. FLUX.1, görsel kalite açısından Midjourney 6'ya çok yakın ve bazen daha iyi. İstemlerdeki doğruluk da DALL-E 3 kadar iyi ve tam olarak ne isteniyorsa onu verebiliyor.

    Bu yapay zeka insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturuyor Tam Boyutta Gör

    FLUX.1 modelleri, şirketin transformatör ve difüzyon tekniklerini birleştiren ve 12 milyar parametreye kadar ölçeklendirilen "hibrit mimari" olarak adlandırdığı bir mimari kullanıyor. FLUX.1 modelleri ayrıca diğer çoğu yapay zeka modelinin zayıf kaldığı insan eli konusunda muazzam işler çıkarıyor. İlk başlarda tüm yapay zekalar insan eli üretiminde sınıfta kalıyordu ancak günümüzde Midjourney gibi araçlar insan elinde ustalaşmış durumda. FLUX.1 ise açık bir model olduğu için insan elindeki ustalığı biraz daha fazla önem arz ediyor.

    Sırada Sora rakibi SOTA var

    Bu yapay zeka insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturuyor Tam Boyutta Gör
    Black Forest Labs, yapay zeka alanında yeni bir şirket olsa da firmanın adını gelecekte daha sık duyabiliriz. Pazara üst seviyeden hızlı bir giriş yapan şirket, yakında SOTA adında metinden videoya yapay zekasını tanıtacak. SOTA, günümüzün popüler yapay zekaları OpenAI Sora, Runway Gen3-Alpha veya KLING ile mücadele edecek. Aşağıdaki galeriden daha fazla FLUX.1 örneğine göz atabilirsiniz.

    Kaynakça https://arstechnica.com/information-technology/2024/08/flux-this-new-ai-image-generator-is-eerily-good-at-creating-human-hands/ https://blackforestlabs.ai/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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