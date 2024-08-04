FLUX: Bu yapay zeka insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturuyor

Güle güle Midjourney
Black Forest Labs, çok kısa bir süre önce üç FLUX.1 metinden görüntüye modelini piyasaya sürdü: üst düzey bir ticari "pro" sürümü, ticari olmayan kullanım için açık ağırlıklara sahip orta sınıf bir "dev" sürümü ve daha hızlı olan açık "schnell" sürümü. Firma, kendi modellerinin görüntü kalitesi ve metin komutlarına bağlılık gibi alanlarda Midjourney ve DALL-E gibi rakiplerinden daha iyi olduğunu söylüyor. Bu arada daha önceki benzer haberlerimizde olduğu gibi, haber içindeki tüm görseller ilgili yapay zekaya ait.
Açıkçası everart.ai (bunun yerine Fal ve Replicate de kullanabilirsiniz) üzerinden yaptığım denemelerde firmanın bu söyleminin boş olmadığını anladım. FLUX.1, görsel kalite açısından Midjourney 6'ya çok yakın ve bazen daha iyi. İstemlerdeki doğruluk da DALL-E 3 kadar iyi ve tam olarak ne isteniyorsa onu verebiliyor.
FLUX.1 modelleri, şirketin transformatör ve difüzyon tekniklerini birleştiren ve 12 milyar parametreye kadar ölçeklendirilen "hibrit mimari" olarak adlandırdığı bir mimari kullanıyor. FLUX.1 modelleri ayrıca diğer çoğu yapay zeka modelinin zayıf kaldığı insan eli konusunda muazzam işler çıkarıyor. İlk başlarda tüm yapay zekalar insan eli üretiminde sınıfta kalıyordu ancak günümüzde Midjourney gibi araçlar insan elinde ustalaşmış durumda. FLUX.1 ise açık bir model olduğu için insan elindeki ustalığı biraz daha fazla önem arz ediyor.
Sırada Sora rakibi SOTA var
Kaynakça https://arstechnica.com/information-technology/2024/08/flux-this-new-ai-image-generator-is-eerily-good-at-creating-human-hands/ https://blackforestlabs.ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.