Stability AI CEO’su: Yapay zeka tüm zamanların en büyük “balonu” olabilir

AI, tarihin en büyük balonu olabilir
Açık kaynaklı yapay zeka şirketi Stability AI'nın CEO'suna göre yapay zeka tüm zamanların en büyük balonu olacak. Stability AI CEO'su Emad Mostaque katıldığı bir görüşmede yapay zeka hakkında şunları söyledi: "Bence bu tüm zamanların en büyük balonu olacak. Ben buna ‘dot AI’ balonu (2000 yılındaki dot-com balonuna ithafen) diyorum ve henüz başlamadı bile." Mostaque, yapay zekanın henüz çok erken aşamalarda olduğunu ve bankacılık gibi sektörlerde kitlesel ölçekte benimsenmeye hazır olmadığını da sözlerine ekledi.
Üretken yapay zeka, büyük miktarda veri kullanarak kullanıcı istemlerine yanıt olarak sıfırdan insan benzeri metin ve görsel içerik üretme becerisiyle birçok akademisyenin, yönetim kurulu yöneticisinin ve hatta öğrencilerin dikkatini çekiyor. Yapay zeka aslında yeni bir şey değil ancak ChatGPT ile başlayan üretken yapay zeka çağı, Google Bard, Microsoft Bing, Dall-E, Stable Diffusion ve Midjourney gibi araçlarla hızla ilerliyor.
“Bankalar yapay zekayı benimsemeli”
Mostaque, işletmelerinde yapay zekayı uygun şekilde kullanmayan şirketlerin borsa tarafından "cezalandırılacağını" söyledi. Aslında bunun örneğini yakın bir zamanda gördük: Google, Bard’ın bir tanıtım videosunda yanlış bilgi vermesinin ardından tek bir günde 100 milyar dolar kaybetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)