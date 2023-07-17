Stability AI CEO’su: Yapay zeka tüm zamanların en büyük “balonu” olabilir

Tam Boyutta Gör Stability AI CEO'su Emad Mostaque, yaptığı bir açıklamada yapay zekanın (AI) geleceğinin pek de parlak olmadığını dile getirdi. Yapay zekayı finansal bir balon olarak gören Mostaque ve Stability AI, OpenAI dışında diğer popüler üretken yapay zeka araçlarından biri olan Stable Diffusion'ın arkasındaki şirket konumunda.

AI, tarihin en büyük balonu olabilir

Açık kaynaklı yapay zeka şirketi Stability AI'nın CEO'suna göre yapay zeka tüm zamanların en büyük balonu olacak. Stability AI CEO'su Emad Mostaque katıldığı bir görüşmede yapay zeka hakkında şunları söyledi: "Bence bu tüm zamanların en büyük balonu olacak. Ben buna ‘dot AI’ balonu (2000 yılındaki dot-com balonuna ithafen) diyorum ve henüz başlamadı bile." Mostaque, yapay zekanın henüz çok erken aşamalarda olduğunu ve bankacılık gibi sektörlerde kitlesel ölçekte benimsenmeye hazır olmadığını da sözlerine ekledi.

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Üretken yapay zeka, büyük miktarda veri kullanarak kullanıcı istemlerine yanıt olarak sıfırdan insan benzeri metin ve görsel içerik üretme becerisiyle birçok akademisyenin, yönetim kurulu yöneticisinin ve hatta öğrencilerin dikkatini çekiyor. Yapay zeka aslında yeni bir şey değil ancak ChatGPT ile başlayan üretken yapay zeka çağı, Google Bard, Microsoft Bing, Dall-E, Stable Diffusion ve Midjourney gibi araçlarla hızla ilerliyor.

“Bankalar yapay zekayı benimsemeli”

Tam Boyutta Gör Mostaque, yapay zeka için gereken toplam yatırım miktarının muhtemelen 1 trilyon dolar olacağını, çünkü "bilgi altyapısı olarak 5G'den daha önemli olduğunu" söyledi. Ayrıca UBS gibi bankaların "büyük bir pazar" olduğu için teknolojiyi benimsemeleri gerektiğini öne sürdü. Mostaque, yapay zekanın finansal hizmetler gibi büyük sektörlerde geniş ölçekte kullanılmak için henüz hazır olmadığını ancak faydalarını görebildiklerini belirtiyor.

Mostaque, işletmelerinde yapay zekayı uygun şekilde kullanmayan şirketlerin borsa tarafından "cezalandırılacağını" söyledi. Aslında bunun örneğini yakın bir zamanda gördük: Google, Bard’ın bir tanıtım videosunda yanlış bilgi vermesinin ardından tek bir günde 100 milyar dolar kaybetmişti.

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Stability AI CEO’su: Yapay zeka tüm zamanların en büyük “balonu”