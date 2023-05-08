Yapay zeka haber siteleri tehlike saçıyor

Tam Boyutta Gör Yeni teknolojilerin iyiliği kadar topluma zararı da dokunabiliyor. Bu neden artık toplumun yapay zeka okur yazarlığı konusunda bilinçlenmesi giderek daha acil bir durum haline geliyor. Zira, ChatGPT gibi yapay zeka araçları tarafından üretilen sahte bilgiler hızlı bir şekilde sosyal medya aracılığıyla yayılabiliyor. Newsguard adlı yanlış bilgilendirme karşıtı kuruluş tarafından yürütülen bir araştırmada, siyaset, sağlık, çevre, finans ve teknoloji gibi konularda yapay zeka (AI) tarafından üretilen içerikleri yayınlayan50 “haber sitesi” tespit edildi.

Sahte içerik bombardımanı

Celebritiesdeaths.com adlı bu sitelerden biri geçen ay ABD Başkanı Biden’ın "uykusunda huzur içinde öldüğünü" ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in artık Başkan Vekili olduğunu iddia etti. Sitede "Mantı imparatorluğunun kurucusu öldü" gibi tamamen gerçek dışı haberler bulunuyor. Haberde 96 yaşındaki kişinin dünya çapında bir mantı imparatorluğu kurduğu belirtiliyor ancak ismi bile verilmiyordu. İşi daha da ilginç kılan ise makalenin 26 Şubat'ta yayınlanması ve bahsedilen kurucunun 26 Mart’ta öldüğü bildirilmesi.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, bu web sitelerinin siyaset, sağlık, çevre, finans ve teknoloji ile ilgili içerikleri "yüksek hacimde" ürettiği ve siteleri reklamlarla doldurarak gelen trafik aracılığıyla süreci hızla paraya dönüştürdüğünü belirtiyor. Bu arada tespit edilen siteler İngilizce, Çince, Çekçe, Fransızca, Portekizce, Tagalogca ve Tayca olmak üzere yedi dilde yayın yapıyor.

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Şimdilik sahte oldukları anlaşılıyor

Tam Boyutta Gör Sitelerin ortak noktası yapay zeka yazarlığı olsa da, farklı başarı seviyelerine ulaştıkları görülüyor. Örneğin ScoopEarth.com ünlü biyografileri sayesinde Facebook’da 124.000 takipçiye ulaşmış durumda. En azından şimdilik yapay zeka tarafından üretilen haberlerin sahte olduğu biraz dikkatli gözler tarafından anlaşılabiliyor.

Ancak bu teknolojideki ilerlemeler gerçekliği daha da bulanıklaştırıyor. Yapay zeka tarafından üretilmiş görseller (Örneğin Papa’nın beyaz şişme montlu görseli) bir anda sosyal medyada yayılabiliyor ve büyük kitleleri kendisine inandırabiliyor. Bunun haber versiyonunun yarattığı riskler ise çok daha yüksek bir seviyede. İşin kötü yanı ise bunları önleyecek herhangi bir mekanizmanın bulunmaması.

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Yapay zeka haber siteleri tehlike saçıyor