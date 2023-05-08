Yapay zeka haber siteleri tehlike saçıyor

Celebritiesdeaths.com adlı bu sitelerden biri geçen ay ABD Başkanı Biden’ın "uykusunda huzur içinde öldüğünü" ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in artık Başkan Vekili olduğunu iddia etti. Sitede "Mantı imparatorluğunun kurucusu öldü" gibi tamamen gerçek dışı haberler bulunuyor. Haberde 96 yaşındaki kişinin dünya çapında bir mantı imparatorluğu kurduğu belirtiliyor ancak ismi bile verilmiyordu. İşi daha da ilginç kılan ise makalenin 26 Şubat'ta yayınlanması ve bahsedilen kurucunun 26 Mart’ta öldüğü bildirilmesi.
Şimdilik sahte oldukları anlaşılıyor
Ancak bu teknolojideki ilerlemeler gerçekliği daha da bulanıklaştırıyor. Yapay zeka tarafından üretilmiş görseller (Örneğin Papa’nın beyaz şişme montlu görseli) bir anda sosyal medyada yayılabiliyor ve büyük kitleleri kendisine inandırabiliyor. Bunun haber versiyonunun yarattığı riskler ise çok daha yüksek bir seviyede. İşin kötü yanı ise bunları önleyecek herhangi bir mekanizmanın bulunmaması.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah