Geri adım: ChatGPT’nin eğitimi için önemli bir karar alındı

Müşteri verileri kullanılmayacak
Altman’a göre "Müşteriler açıkça kendi verileri üzerinde eğitim yapmamamızı istiyorlar, bu yüzden planlarımızı değiştirdik: Bunu yapmayacağız" dedi. Elde edilen bilgilere göre OpenAI'ın hizmet koşulları 1 Mart'ta sessiz sedasız güncellendi. Altman, "Hiçbir API verisi üzerinde çalışmayacağız, bir süredir de çalışmıyoruz" dedi.
Şirketin güncellenen Kullanım Koşulları'nda "API'miz dışındaki Hizmetlerden gelen İçeriği kullanabiliriz" ifadesi yer alıyor. Örneğin, çalışanların son derece popüler sohbet robotu ChatGPT'ye girdikleri metinler de buna dahil olabilir. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Amazon ve Samsung gibi firmalar, çalışanlarının ChatGPT ile şirket bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarmış ve hatta yasaklamıştı. OpenAI zaten normal kullanıcıların verilerini eğitimde kullanıyor ve bunu da saklamıyor.
OpenAI, müşteri verilerini kullanmayı bıraksa da fikri mülkiyet üzerindeki etkileri giderek daha büyük bir tartışmaya dönüyor. Telif haklarıyla korunan materyallerin AI modellerinin eğitiminde kullanan OpenAI, şimdilik bu konuda bir önlem almış değil. Bir diğer tartışma ise Amerika Yazarlar Birliği etrafında dönüyor. Birlik, ChatGPT'nin senaryo oluşturma veya yeniden yazma için kullanımına sınırlamalar getirilmesini istiyor fakat stüdyolar buna pek yanaşmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah