Geri adım: ChatGPT’nin eğitimi için önemli bir karar alındı

Tam Boyutta Gör OpenAI CEO’su Sam Altman verdiği demeçte, ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılan veriler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz gibi firma, ChatGPT’nin arkasındaki yapay zeka modelinin eğitiminde kamuya açık verileri, telifli verileri, kullanıcı ve müşteri verilerini kullanıyordu. Altman, yaptığı açıklamada artık müşteri verilerinin kullanılmadığını söyledi.

Müşteri verileri kullanılmayacak

Altman’a göre "Müşteriler açıkça kendi verileri üzerinde eğitim yapmamamızı istiyorlar, bu yüzden planlarımızı değiştirdik: Bunu yapmayacağız" dedi. Elde edilen bilgilere göre OpenAI'ın hizmet koşulları 1 Mart'ta sessiz sedasız güncellendi. Altman, "Hiçbir API verisi üzerinde çalışmayacağız, bir süredir de çalışmıyoruz" dedi.

Midjourney 5.1 çıktı: Yapay zeka görsel oluşturmada dev adım! 1 gün önce eklendi

Şirketin güncellenen Kullanım Koşulları'nda "API'miz dışındaki Hizmetlerden gelen İçeriği kullanabiliriz" ifadesi yer alıyor. Örneğin, çalışanların son derece popüler sohbet robotu ChatGPT'ye girdikleri metinler de buna dahil olabilir. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Amazon ve Samsung gibi firmalar, çalışanlarının ChatGPT ile şirket bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarmış ve hatta yasaklamıştı. OpenAI zaten normal kullanıcıların verilerini eğitimde kullanıyor ve bunu da saklamıyor.

OpenAI, müşteri verilerini kullanmayı bıraksa da fikri mülkiyet üzerindeki etkileri giderek daha büyük bir tartışmaya dönüyor. Telif haklarıyla korunan materyallerin AI modellerinin eğitiminde kullanan OpenAI, şimdilik bu konuda bir önlem almış değil. Bir diğer tartışma ise Amerika Yazarlar Birliği etrafında dönüyor. Birlik, ChatGPT'nin senaryo oluşturma veya yeniden yazma için kullanımına sınırlamalar getirilmesini istiyor fakat stüdyolar buna pek yanaşmıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT’nin eğitimi için önemli bir karar alındı