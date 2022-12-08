Yapay zeka ile avatarınızı oluşturan Lensa’ya olan ilgi büyüyor

Tam Boyutta Gör Prisma Labs tarafından geliştirilen ve 2018 yılından beri iOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan fotoğraf düzenleme uygulaması Lensa (Lensa AI), bir süre önce getirmiş olduğu yapay zeka destekli Magic Avatars özelliği sayesinde popülaritesini katladı.

Lensa, Magic Avatars özelliğini uygulama içerisinden gerçekleştiriyor ve seçmiş olduğun 10 ila 20 portre fotoğrafını temel alarak açık kaynak kodlu Stable Diffusion yapay zeka modeli üzerinden işliyor. Uygulama bu işlem sürecini ise Amazon’un AWS bulut sisteminden sağlıyor. Fotoğraflar yapay zeka tarafından işlendiği için işlemin tamamlanması diğer düzenleme işlemlerine göre hayli uzun sürüyor. Kendi denemelerimde 40 dakikalık bir bekleme süresi ile karşılaştım.

OpenAI ChatGPT nedir? Google'ın devri bitiyor mu? 1 gün önce eklendi

Kullanıcıların ilgisi katlandı

Öte yandan Kasım ayında Magic Avatars özelliğini kullanıma sunan uygulama sadece Kasım ayında 1.6 milyon indirmeye ulaştı. Ekim ayında ise indirme sayısı 220 bin seviyesindeydi. Yani yüzde 600’ün üstünde bir büyüme söz konusu. Uygulamanın toplam indirme sayısı da 20 milyonu aşmış durumda.

Öte yandan Lensa’nın bu işlemi bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Şirket bu konuda “Avatarlar oluşturulur oluşturulmaz, kullanıcının fotoğrafları ve ilgili model sunucularımızdan kalıcı olarak silinir” açıklaması yapmıştı. Benzer bir açıklama Lensa uygulaması aracılığıyla da kullanıcıya bildirilmekte.

Lensa AI nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör

iPhone veya Android için Lensa AI’yı indirin .

Uygulamayı açın.

‘Magic Avatars’ yazan sarı düğmeye dokunun

“Devam”ı tıkladıktan sonra 10 ila 20 özçekim seçimi yapın.

Seçim işlemi yapıldıktan sonra ödeme adımına geçiliyor. 50 adet, 100 adet ve 200 adet olmak üzere üç farklı plan sunuluyor. Lensa AI fiyatları ise sırasıyla 87,99 TL, 129,99 TL ve 174,99 TL. Seçmiş olduğunuz fotoğraf sayısına bağlı olarak işlem 20 ila 40 dakika kadar sürebiliyor.

Bununla birlikte son aylarda ChatGPT ve Dall-E gibi sürümlerle üretken yapay zekada bir patlama oldu. Yakın zamanda viral olan ChatGPT, bir yapay zeka sohbet robotuyken arkasındaki kuruluş olan OpenAI tarafından oluşturulan bir diğer ürün olan Dall-E ise yapay zeka destekli metinden görüntü oluşturma aracı olarak karşımıza çıkmıştı. Aşağıdaki galeriden Lensa Magic Avatars kullanılarak ortaya çıkan örnek görselleri inceleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Yapay zeka ile avatarınızı oluşturan Lensa’ya ilgi büyüyor