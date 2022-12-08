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    Yapay zeka ile avatarınızı oluşturan Lensa’ya olan ilgi büyüyor

    Stable Diffusion'a dayalı yeni bir avatar oluşturma aracını ekledikten sonra, fotoğraf düzenleme uygulaması Lensa AI kullanıcılar tarafından artan ilgiyle karşı karşıya.
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    Yapay zeka ile avatarınızı oluşturan Lensa’ya ilgi büyüyor Tam Boyutta Gör
    Prisma Labs tarafından geliştirilen ve 2018 yılından beri iOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan fotoğraf düzenleme uygulaması Lensa (Lensa AI), bir süre önce getirmiş olduğu yapay zeka destekli Magic Avatars özelliği sayesinde popülaritesini katladı.

    Lensa, Magic Avatars özelliğini uygulama içerisinden gerçekleştiriyor ve seçmiş olduğun 10 ila 20 portre fotoğrafını temel alarak açık kaynak kodlu Stable Diffusion yapay zeka modeli üzerinden işliyor. Uygulama bu işlem sürecini ise Amazon’un AWS bulut sisteminden sağlıyor. Fotoğraflar yapay zeka tarafından işlendiği için işlemin tamamlanması diğer düzenleme işlemlerine göre hayli uzun sürüyor. Kendi denemelerimde 40 dakikalık bir bekleme süresi ile karşılaştım.

    Kullanıcıların ilgisi katlandı

    Öte yandan Kasım ayında Magic Avatars özelliğini kullanıma sunan uygulama sadece Kasım ayında 1.6 milyon indirmeye ulaştı. Ekim ayında ise indirme sayısı 220 bin seviyesindeydi. Yani yüzde 600’ün üstünde bir büyüme söz konusu. Uygulamanın toplam indirme sayısı da 20 milyonu aşmış durumda.

    Öte yandan Lensa’nın bu işlemi bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Şirket bu konuda “Avatarlar oluşturulur oluşturulmaz, kullanıcının fotoğrafları ve ilgili model sunucularımızdan kalıcı olarak silinir” açıklaması yapmıştı. Benzer bir açıklama Lensa uygulaması aracılığıyla da kullanıcıya bildirilmekte.

    Lensa AI nasıl kullanılır?

    Yapay zeka ile avatarınızı oluşturan Lensa’ya ilgi büyüyor Tam Boyutta Gör

    • iPhone veya Android için Lensa AI’yı indirin .
    • Uygulamayı açın.
    • ‘Magic Avatars’ yazan sarı düğmeye dokunun
    • “Devam”ı tıkladıktan sonra 10 ila 20 özçekim seçimi yapın.

    Seçim işlemi yapıldıktan sonra ödeme adımına geçiliyor. 50 adet, 100 adet ve 200 adet olmak üzere üç farklı plan sunuluyor. Lensa AI fiyatları ise sırasıyla 87,99 TL, 129,99 TL ve 174,99 TL. Seçmiş olduğunuz fotoğraf sayısına bağlı olarak işlem 20 ila 40 dakika kadar sürebiliyor.

    Bununla birlikte son aylarda ChatGPT ve Dall-E gibi sürümlerle üretken yapay zekada bir patlama oldu. Yakın zamanda viral olan ChatGPT, bir yapay zeka sohbet robotuyken arkasındaki kuruluş olan OpenAI tarafından oluşturulan bir diğer ürün olan Dall-E ise yapay zeka destekli metinden görüntü oluşturma aracı olarak karşımıza çıkmıştı. Aşağıdaki galeriden Lensa Magic Avatars kullanılarak ortaya çıkan örnek görselleri inceleyebilirsiniz.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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