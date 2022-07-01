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    Intel'e sorduk: Yapay zeka kurumların güvenlikleri konusunda ne kadar etkili?

    Geçtiğimiz günlerde katıldığımız Intel basın toplantısında Intel'e yapay zekanın kurumların güvenlikleri konusunda ne kadar etkili olabileceği üzerine kısa bir röportaj gerçekleştirdik.

    Geçtiğimiz günlerde Intel'in Türkiye'de bir basın toplantısı düzenlendi ve orada Intel'in EMEA bölgesi IOT Satış Direktörü Ediz Altun'la yapay zekanın kurumların güvenlikleri konusunda ne kadar etkili olabileceğine dair kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajımızda ayrıca IOT ile ilgili bazı sorular da yer alıyor. 

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