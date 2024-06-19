Yapay zeka robotu belediye başkanlığına hazırlanıyor

Yapay zeka robotu VIC, şehri yönetmeye hazırlanıyor
Miller, kullanacağı yapay zeka botunun şu anda hükümette görev yapan birçok kişiden daha iyi fikirlere sahip olduğunu ve kanunları daha iyi anladığını söylüyor. "Bu varlığın benden çok daha akıllı olduğunu ve daha da önemlisi, gördüğüm dışa dönük kamu görevlilerinin bazılarından çok daha iyi olduğunu fark ettim" diyor.
Kararları VIC verecek ve Miller onun kuklası gibi, toplantılara katılacak, belgeleri imzalayacak ve diğer türlü şehri yönetme gibi maddi bir işi yerine getirecek. Ancak VIC ve Victor'un aday olmasına izin verilip verilmeyeceği hala açık bir soru. Bir botun aday olması yasal olmadığı için Miller, teknik olarak oy pusulasında olanın, en azından eyalete sunulan aday evrakında kendisinin olduğunu söylüyor.
VIC, OpenAI'nin ChatGPT 4.0'ı üzerine inşa edildi ve Miller, bot adayını oluşturmak için yazılımını kullanmak üzere şirkete ulaşmadığını söyledi. Şirketin, ürünlerinin seçimlerde nasıl kullanılabileceğine ilişkin belirli yönergeleri var ancak bot yönetimiyle ilgili hiçbir şey yok.
OpenAI sözcüsü Liz Bourgeois, yaptığı açıklamada şirketin "siyasi kampanyalara karşı politikalarımızın ihlali nedeniyle bu GPT'ye karşı harekete geçtiğini" söyledi. Miller, şirketin VIC'yi çevrimdışına almamasını umduğunu ancak gerekirse onu Meta'nın açık kaynak olan Llama 3'üne taşımaya hazır olduğunu söylüyor.
Miller, bir botun insan rakiplerine göre pek çok avantajının olacağını söylüyor. Örneğin Miller, VIC'e geçmişteki Cheyenne Belediye Meclisi toplantılarına ait destekleyici belgeleri (e-postalar, kamuya açık kayıtlar, bildirimler) iletti ve her bir toplantı için yüzlercesi bulunabiliyordu.
Miller, bu belgeleri analiz ederek VIC'nin politika önerilerinde bulunmayı, neyin önemli olduğunu anlamayı ve konsey toplantılarında nasıl oy kullanılacağına karar vermeyi öğreneceğini söylüyor. Bir insanın toplantılar arasında örneğin 400'den fazla destekleyici belgeyi okuyabilmesi pek mümkün değil" diyor. "Fakat VIC bunu yapabilir" diyerek botun, seçmenlerin endişelerini dile getirdiği e-postaları veya bilgileri birkaç saniye içinde görüntüleyebildiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.