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    Yapay zeka robotu belediye başkanlığına hazırlanıyor

    ABD'nin Wyoming eyaletinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçimine aday olan Victor Miller, seçilmesi durumunda kararları kendisinin değil bir yapay zeka robotunun vereceğini söyledi.
    Yapay zeka robotu belediye başkanlığına hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Victor Miller, ABD'nin Wyoming eyaletine bağlı Cheyenne belediye başkanlığına alışılmadık bir kampanya vaadiyle aday oluyor. Seçildiği takdirde kararları kendisi vermeyecek, bir yapay zeka robotu verecek. Miller bu kararları, VIC adını verdiği ChatGPT tabanlı bir sohbet robotu aracığıyla yapacak.

    Yapay zeka robotu VIC, şehri yönetmeye hazırlanıyor

    Miller, kullanacağı yapay zeka botunun şu anda hükümette görev yapan birçok kişiden daha iyi fikirlere sahip olduğunu ve kanunları daha iyi anladığını söylüyor. "Bu varlığın benden çok daha akıllı olduğunu ve daha da önemlisi, gördüğüm dışa dönük kamu görevlilerinin bazılarından çok daha iyi olduğunu fark ettim" diyor.

    Kararları VIC verecek ve Miller onun kuklası gibi, toplantılara katılacak, belgeleri imzalayacak ve diğer türlü şehri yönetme gibi maddi bir işi yerine getirecek. Ancak VIC ve Victor'un aday olmasına izin verilip verilmeyeceği hala açık bir soru. Bir botun aday olması yasal olmadığı için Miller, teknik olarak oy pusulasında olanın, en azından eyalete sunulan aday evrakında kendisinin olduğunu söylüyor.

    VIC, OpenAI'nin ChatGPT 4.0'ı üzerine inşa edildi ve Miller, bot adayını oluşturmak için yazılımını kullanmak üzere şirkete ulaşmadığını söyledi. Şirketin, ürünlerinin seçimlerde nasıl kullanılabileceğine ilişkin belirli yönergeleri var ancak bot yönetimiyle ilgili hiçbir şey yok.

    OpenAI sözcüsü Liz Bourgeois, yaptığı açıklamada şirketin "siyasi kampanyalara karşı politikalarımızın ihlali nedeniyle bu GPT'ye karşı harekete geçtiğini" söyledi. Miller, şirketin VIC'yi çevrimdışına almamasını umduğunu ancak gerekirse onu Meta'nın açık kaynak olan Llama 3'üne taşımaya hazır olduğunu söylüyor.

    Miller, bir botun insan rakiplerine göre pek çok avantajının olacağını söylüyor. Örneğin Miller, VIC'e geçmişteki Cheyenne Belediye Meclisi toplantılarına ait destekleyici belgeleri (e-postalar, kamuya açık kayıtlar, bildirimler) iletti ve her bir toplantı için yüzlercesi bulunabiliyordu.

    Miller, bu belgeleri analiz ederek VIC'nin politika önerilerinde bulunmayı, neyin önemli olduğunu anlamayı ve konsey toplantılarında nasıl oy kullanılacağına karar vermeyi öğreneceğini söylüyor. Bir insanın toplantılar arasında örneğin 400'den fazla destekleyici belgeyi okuyabilmesi pek mümkün değil" diyor. "Fakat VIC bunu yapabilir" diyerek botun, seçmenlerin endişelerini dile getirdiği e-postaları veya bilgileri birkaç saniye içinde görüntüleyebildiğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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