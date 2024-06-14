YouTube, yapay zeka özetleyicisini Shorts'ta deniyor

YouTube Shorts yapay zekayla buluşacak
Yapay zeka özetleyici şu an için mobil cihazlarda kullanılabilecek. Dolayısıyla deneme grubundaysanız telefonunuzda yorumları okurken bazı değişiklikler fark edebilirsiniz. Özellikle Shorts'larda konulara göre sıralama yapmak için yeni bir seçenek göreceksiniz.
Yeni özellik, içerik oluşturucuların videolarıyla ilgili yorum tartışmalarına girmek veya izleyicilerinin tartıştıklarına göre yeni içerik oluşturmak için yorum özetlerini kullanmalarına yardımcı olacak. İçerik oluşturucular ayrıca belirli bir konu altında gösterilen yorumları tek tek kaldırma olanağına da sahip olacaklar.
YouTube'a göre, yapay zeka tarafından oluşturulan konular yalnızca yayınlanan yorumlardan alınıyor ve incelenmek üzere bekletilen, engellenen kelimeleri içeren veya engellenen kullanıcılardan gelen yorumlardan oluşturulamıyor.
Geçen hafta duyurulan özellik, YouTube mobil uygulamasında az sayıda kısa videoda ve geniş yorum bölümüyle izleyiciye sunuluyor. Bu yapay zeka özetleyiciye erişiminiz olsa bile yeni özelliği tüm Shorts'ta göremeyebilirsiniz. Test sürecinin ne zaman tamamlanacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.