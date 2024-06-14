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    YouTube, yapay zeka özetleyicisini Shorts'ta deniyor

    YouTube, Shorts'a farklı yenilikler getirme konusunda oldukça gayretli. Şimdilik mobil versiyonda olması beklenen yapay zeka özetleyicisi test edilmeye başlandı.
    YouTube, yapay zeka özetleyicisini Shorts'ta deniyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, geçen yıl uzun videolarda kullanıma sunulan yapay zeka (AI) özetleyiciyi Shorts ile test ettiğini duyurdu. Bu özellik, İngilizce kısa videolardaki büyük yorum bölümlerini daha hoş temalar halinde düzenlemek için yapay zekayı kullanıyor.

    YouTube Shorts yapay zekayla buluşacak

    Yapay zeka özetleyici şu an için mobil cihazlarda kullanılabilecek. Dolayısıyla deneme grubundaysanız telefonunuzda yorumları okurken bazı değişiklikler fark edebilirsiniz. Özellikle Shorts'larda konulara göre sıralama yapmak için yeni bir seçenek göreceksiniz.

    Yeni özellik, içerik oluşturucuların videolarıyla ilgili yorum tartışmalarına girmek veya izleyicilerinin tartıştıklarına göre yeni içerik oluşturmak için yorum özetlerini kullanmalarına yardımcı olacak. İçerik oluşturucular ayrıca belirli bir konu altında gösterilen yorumları tek tek kaldırma olanağına da sahip olacaklar.

    YouTube'a göre, yapay zeka tarafından oluşturulan konular yalnızca yayınlanan yorumlardan alınıyor ve incelenmek üzere bekletilen, engellenen kelimeleri içeren veya engellenen kullanıcılardan gelen yorumlardan oluşturulamıyor.

    Geçen hafta duyurulan özellik, YouTube mobil uygulamasında az sayıda kısa videoda ve geniş yorum bölümüyle izleyiciye sunuluyor. Bu yapay zeka özetleyiciye erişiminiz olsa bile yeni özelliği tüm Shorts'ta göremeyebilirsiniz. Test sürecinin ne zaman tamamlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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