YouTube, yapay zeka özetleyicisini Shorts'ta deniyor

Tam Boyutta Gör YouTube, geçen yıl uzun videolarda kullanıma sunulan yapay zeka (AI) özetleyiciyi Shorts ile test ettiğini duyurdu. Bu özellik, İngilizce kısa videolardaki büyük yorum bölümlerini daha hoş temalar halinde düzenlemek için yapay zekayı kullanıyor.

YouTube Shorts yapay zekayla buluşacak

Yapay zeka özetleyici şu an için mobil cihazlarda kullanılabilecek. Dolayısıyla deneme grubundaysanız telefonunuzda yorumları okurken bazı değişiklikler fark edebilirsiniz. Özellikle Shorts'larda konulara göre sıralama yapmak için yeni bir seçenek göreceksiniz.

Yeni özellik, içerik oluşturucuların videolarıyla ilgili yorum tartışmalarına girmek veya izleyicilerinin tartıştıklarına göre yeni içerik oluşturmak için yorum özetlerini kullanmalarına yardımcı olacak. İçerik oluşturucular ayrıca belirli bir konu altında gösterilen yorumları tek tek kaldırma olanağına da sahip olacaklar.

İsviçreli yapay zeka girişimi israfı önlüyor 1 hf. önce eklendi

YouTube'a göre, yapay zeka tarafından oluşturulan konular yalnızca yayınlanan yorumlardan alınıyor ve incelenmek üzere bekletilen, engellenen kelimeleri içeren veya engellenen kullanıcılardan gelen yorumlardan oluşturulamıyor.

Geçen hafta duyurulan özellik, YouTube mobil uygulamasında az sayıda kısa videoda ve geniş yorum bölümüyle izleyiciye sunuluyor. Bu yapay zeka özetleyiciye erişiminiz olsa bile yeni özelliği tüm Shorts'ta göremeyebilirsiniz. Test sürecinin ne zaman tamamlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.