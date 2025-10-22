Meta’dan Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık dev anlaşma

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, ABD’de inşa edilecek Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık dev bir ortaklığa imza attı. Sosyal medya devi yaptığı açıklamada, yatırım ve geliştirme sürecini finanse etmek amacıyla varlık yönetim şirketi Blue Owl Capital ile bir ortak girişim anlaşması kurduğunu duyurdu.

2030’da tamamlanacak

Anlaşmaya göre, Blue Owl Capital ortak girişimin yüzde 80’ine sahip olacak, Meta ise yüzde 20 hisse ile projeyi yönetmeye devam edecek ve veri merkezinin inşaatı ile mülkiyet yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak. Blue Owl, ortak girişime yaklaşık 7 milyar dolar nakit katkı sağlarken, Meta da tek seferlik 3 milyar dolarlık bir ödeme aldı. Meta, bu ortaklığın veri merkezini hızlı ve esnek şekilde hayata geçirmesine ve şirketin uzun vadeli yapay zeka hedeflerini desteklemesine imkan sağlayacağını belirtti.

Tam Boyutta Gör Meta, Aralık ayında şirket tarihinin en büyük veri merkezinin merkezi olarak Louisiana eyaletini seçtiğini açıklamıştı. Veri merkezi, yaklaşık 1.700 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine inşa ediliyor ve tamamlanmasının 2030 yılına kadar sürmesi bekleniyor. Yeni veri merkezinin zirve günlerde New Orleans şehrinin elektrik tüketiminin yaklaşık iki katı kadar enerji tüketebileceği belirtilmişti.

ChatGPT?Atlas tarayıcısı duyuruldu 1 gün önce eklendi

Meta, yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızla artırıyor ve Alphabet ile ChatGPT üreticisi OpenAI gibi teknoloji devleriyle büyük bir yarış içinde. Bu şirketler de geleceğin yapay zekâ modellerini destekleyecek dev veri merkezleri kuruyor. Örneğin, OpenAI, Oracle ve Softbank, Ocak ayında Stargate ortak girişimini kurarak önümüzdeki yıllarda veri merkezlerine 500 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. Buna ek olarak Google, geçen hafta yaptığı açıklamada Hindistan’ın güneyinde 15 milyar dolarlık bir veri merkezi yatırımı yapacağını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Meta’dan Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık anlaşma

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: