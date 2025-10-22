Meta’dan Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık dev anlaşma

2030’da tamamlanacak
Anlaşmaya göre, Blue Owl Capital ortak girişimin yüzde 80’ine sahip olacak, Meta ise yüzde 20 hisse ile projeyi yönetmeye devam edecek ve veri merkezinin inşaatı ile mülkiyet yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak. Blue Owl, ortak girişime yaklaşık 7 milyar dolar nakit katkı sağlarken, Meta da tek seferlik 3 milyar dolarlık bir ödeme aldı. Meta, bu ortaklığın veri merkezini hızlı ve esnek şekilde hayata geçirmesine ve şirketin uzun vadeli yapay zeka hedeflerini desteklemesine imkan sağlayacağını belirtti.
Meta, yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızla artırıyor ve Alphabet ile ChatGPT üreticisi OpenAI gibi teknoloji devleriyle büyük bir yarış içinde. Bu şirketler de geleceğin yapay zekâ modellerini destekleyecek dev veri merkezleri kuruyor. Örneğin, OpenAI, Oracle ve Softbank, Ocak ayında Stargate ortak girişimini kurarak önümüzdeki yıllarda veri merkezlerine 500 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. Buna ek olarak Google, geçen hafta yaptığı açıklamada Hindistan'ın güneyinde 15 milyar dolarlık bir veri merkezi yatırımı yapacağını duyurdu.