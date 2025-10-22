Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta’dan Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık dev anlaşma

    Meta, Blue Owl Capital ile 27 milyar dolarlık ortaklık kurarak Hyperion veri merkezi inşasında gaza basıyor. Proje 2030’da tamamlanacak ve şirketin AI yatırımlarını güçlendirecek.

    Meta’dan Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık anlaşma Tam Boyutta Gör
    Meta, ABD’de inşa edilecek Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık dev bir ortaklığa imza attı. Sosyal medya devi yaptığı açıklamada, yatırım ve geliştirme sürecini finanse etmek amacıyla varlık yönetim şirketi Blue Owl Capital ile bir ortak girişim anlaşması kurduğunu duyurdu.

    2030’da tamamlanacak

    Anlaşmaya göre, Blue Owl Capital ortak girişimin yüzde 80’ine sahip olacak, Meta ise yüzde 20 hisse ile projeyi yönetmeye devam edecek ve veri merkezinin inşaatı ile mülkiyet yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak. Blue Owl, ortak girişime yaklaşık 7 milyar dolar nakit katkı sağlarken, Meta da tek seferlik 3 milyar dolarlık bir ödeme aldı. Meta, bu ortaklığın veri merkezini hızlı ve esnek şekilde hayata geçirmesine ve şirketin uzun vadeli yapay zeka hedeflerini desteklemesine imkan sağlayacağını belirtti.

    Meta’dan Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolarlık anlaşma Tam Boyutta Gör
    Meta, Aralık ayında şirket tarihinin en büyük veri merkezinin merkezi olarak Louisiana eyaletini seçtiğini açıklamıştı. Veri merkezi, yaklaşık 1.700 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine inşa ediliyor ve tamamlanmasının 2030 yılına kadar sürmesi bekleniyor. Yeni veri merkezinin zirve günlerde New Orleans şehrinin elektrik tüketiminin yaklaşık iki katı kadar enerji tüketebileceği belirtilmişti.

    Meta, yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızla artırıyor ve Alphabet ile ChatGPT üreticisi OpenAI gibi teknoloji devleriyle büyük bir yarış içinde. Bu şirketler de geleceğin yapay zekâ modellerini destekleyecek dev veri merkezleri kuruyor. Örneğin, OpenAI, Oracle ve Softbank, Ocak ayında Stargate ortak girişimini kurarak önümüzdeki yıllarda veri merkezlerine 500 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. Buna ek olarak Google, geçen hafta yaptığı açıklamada Hindistan’ın güneyinde 15 milyar dolarlık bir veri merkezi yatırımı yapacağını duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota auris 1.4 d-4d kronik sorunları hangi kredi ücretsiz kredi notu metpamid yolculukta kullanılır mı tchibo kahve makinesi hediye uykum yok ama gözlerim kapanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4 Max
    Apple MacBook Pro M4 Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum