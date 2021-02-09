Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülkede aşılama çalışmaları başlamış ve Güney Afrika’ya milyonlarca doz AstraZeneca-Oxford aşısı ulaşmıştı.

Şimdi ise Güney Afrika’da yapılan aşılama çalışmaları ilk neticelerini gösterdi. Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca-Oxford aşısı Güney Afrika varyantına karşı iyi koruma sağlamıyor.

Aşılama

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Elde edilen veriler neticesinde Güney Afrika, Pazar günü AstraZeneca aşısını; Güney Afrika varyantıyla enfekte olmuş ve hafif enfekte skalasından orta enfekte skalasına kadar enfekte bireyler üzerinde yaptığı klinik çalışmalar neticesinde aşının hastalığı önlemediği gerekçesiyle aşının kullanımını durdurdu.

Ayrıca Güney Afrikalı bilim insanlarının açıklamalarına göre önceden koronavirüs enfeksiyonu atlatmış bireylerin antikoları; Güney Afrika varyantı olarak adlandırılan ve B.1.351 kod adıyla adlandırılan varyantın enfeksiyonlarına karşı da koruyucu değil.

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Şu anda Güney Afrika’da 46.000 kişi koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirmiş bulunuyor. B.1.351 varyantının ise 32 farklı ülkeye yayıldığı belirtiliyor.

Güney Afrikalı araştırmacılar yürüttükleri araştırmalarla aşının ağır vakaları önlediğine yönelik bulgular elde ederse aşının kullanımına tetkrar devam edeceklerini açıkladı.

Güney Afrika varyantı B.1.351

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Son olarak yeni çalışmaların herhangi bir bilimsel dergide yayımlanmadığını, henüz bilimsel bir nitelik taşımadığını belirtelim. Pfizer ve Moderna firmaları da yaptığı ön çalışmalarda aşını koruyuculuğunun devam ettiğini ama B.1.351 varyantına karşı daha az etkili olduğunu açıklamış, Novavax ile Johnson & Johnson firmaları da Güney Afrika’da ( vakaların çoğunluğu varyant ile enfekte ) yürütülen klinik deneyler neticesinde aşıların Amerika Birleşik Devletleri’nde elde edilen verilere oranla daha düşük koruma sağladığını belirtmişti.

Ayrıca Bkz. "Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı"

AstraZeneca-Oxford aşısı Güney Afrika’da yaklaşık 2.000 kişi üzerinde test edildiğini ve katılımcılara 2 doz aşı veya plasebo uyguladığını, yapılan çalışmalar sonucunda aşı ve plasebo gruplarında B.1.351 varyantıyla enfekte olmuş bireyler arasında anlamlı bir fark görülmediğini ekleyelim. Bilim insanları Güney Afrika varyantının E484K olarak adlandırılan mutasyon neticesinde aşılama sebebiyle üretilen antikorların etkisiz durumda olduğunu düşünüyor.

Yeni araştırma The New York Times adlı gazetede yayımlandı.

https://www.nytimes.com/2021/02/07/world/africa/covid-vaccine-astrazeneca-south-africa.html

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