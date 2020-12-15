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    Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde uyku problemleri artış gösteriyor

    The University of Ottowa in Canada kurumu araştırmacıları 16 yaşın üzerinde 5525 kişinin 3 Nisan 2020 ile 24 Haziran 2020 tarihleri arasındaki uyku alışkanlıklarını inceledi. Sonuçlar yayımlandı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde uyku problemleri artış gösteriyor
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde birçok insan psikolojik olarak etklilenmiş ve bu durum kişilerin uyku alışkanlıklarına yansımış durumda bulunuyor. Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan yeni araştırma pandemi sürecinde yaşanan süreçler sebebiyle değişen uyku alışkanlıkları üzerine odaklandı.

    The University of Ottowa in Canada kurumu araştırmacıları 16 yaşın üzerinde 5525 kişinin 3 Nisan 2020 ile 24 Haziran 2020 tarihleri arasındaki uyku alışkanlıklarını inceledi.Yapılan incelemelere uyku araçları, demografik faktörler ve sosyoekonomik parametreler de dahil edildi.

    Uyku paternleri

    Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde uyku problemleri artış gösteriyor

    Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortamalası 55.6 ( 55.6±16.3 ) olduğu belirtilmekle birlikte katılımcıların %67.1’nin kadın olduğu belirtiliyor.

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    Yaş, cinsiyet ve çeşitli parametreler de göz önünde bulundurulduğunda katılımcıların yaklaşık yarısından fazlasının ( %50.5 ) uyku problemi çektiği ve katılımcıların ortalama olarak rutin uyanma sürelerine oranla 28 dakika daha geç uyandıkları belirtiliyor.

    Ayrıca katılımcıların sadece uyanma saatlerinin değil aynı zamanda yatma saatlerinin ve yatakta toplam kalma sürelerinin de pandemi sürecinde değişkenlik gösterdiği belirtilmekle birlikte yatma saatleriyle uyanma saatleri değişen kişilerin aynı zamanda anlamlı olarak yatakta daha az zaman geçirdiği tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Son olarak bahsi geçen durumların sadece söz edilen parametrelerden değil aynı zamanda cinsiyet, aile içindeki rol, televizyon izleme süresi, kronik hastalık durumu, iş durumu ve alkollü içecek tüketiminden de anlamlı olarak etkilendiğini belirtelim.

    Yeni retrospektif ( geriye dönük ) araştırma Psychiatry Advisor adlı dergide yayımlandı.


     



    Kaynakça https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13231 https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/sleep-wake-disorders/half-of-the-population-may-be-experiencing-clinically-significant-sleep-difficulties-during-the-pandemic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi bir uyku çekmenin en güzel yolu yatmadan yarım saat ( hatta yapabiliyorsanız bir saat) önce akıllı telefon, tv, pc gibi teknolojik araçlardan uzak durun. Uykudan önce kitap okuma, antreman, ev işi, sohbet gibi etkinlikler yapın. Aynı saatlerde yatıp kalkmaya çalışın. Akşam yemeğini hafif yapın ve abur cuburda uzak durun. Uyku surunlarının %99'u son bulur. Tecrübeyle sabit.
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    Public_Enemy 6 gün ( Mesaj Silindi )
    insanlar ya evde ya da minimum hareket ediyor, beden yorulmayınca uykuya dalmak zorlaşıyor.
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi ) Public_Enemy
    Sadece o da degil. Kaygilar da var. Ya hasta olursa ya annem, babam, dedem, ninem hastalik kaparsa
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    lterlemez 6 gün ( Mesaj Silindi ) Public_Enemy
    Ben de aynısı söyleyecektim, insanların doğal yorulma süreci bozuldu. @Public_Enemy'nin dediği de eklenince ortaya farklı bir senaryonun çıkması doğal.
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