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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yavaşlatma davasında Apple’a 113 milyon dolar tazminat cezası daha

    Eski iPhone modellerini yavaşlatmakla suçlanan ve 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul eden Apple ekstra olarak bir de davacı olan eyaletlere 113 milyon dolar daha ödeme yapacak.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yavaşlatma davasında Apple’a 113 milyon dolar tazminat cezası daha
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    Yaz aylarında meşhur iPhone yavaşlatma davası için mağdurlara toplamda 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul eden Apple’a bir ceza daha geldi. Bu kez ana cezadan biraz daha düşük meblağda.

    Yavaşlayan iPhone’lar

    Hatırlanacağı üzere Şubat 2017 yılında yayınlanan iOS 10.2.1 güncellemesi ile iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE modellerinde bilinçli yavaşlatma başlamıştı.

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    Kullanıcıları oldukça kızdıran olayda Apple; zayıflayan bataryalar nedeniyle performans darboğazı yaşanmaması için bunu yaptığını savunmuştu. Elbette bu savunma kullanıcıları tatmin etmedi ve pek çok ülkede davalar açıldı. Apple olaydan bir süre sonra düşük fiyatlarla batarya değişim programı başlatmıştı.

    Yaz aylarında sonuçlanan ABD’deki davada her mağdur için 25$ ve toplamda 500 milyon dolar tazminat ödenmesi Apple tarafından kabul edilmişti. Bu hafta 34 eyalet ve Kolumbiya Bölgesi’nde yapılan soruşturma sonrasında da 113 milyon dolarlık bir tazminat kararı daha çıktı. Apple’ın bunu da kabul ettiği ifade ediliyor.

    Son kararla birlikte toplamda 613 milyon dolar civarında bir tazminat cezasına ulaşılmış oldu. Apple’ın ödediği en yüksek rakamlardan birisi olan sistem yavaşlatma davası ayrıca firma tarihindeki anten davasından sonra en çok tartışılan konu oldu.



    https://wccftech.com/apple-pay-113-million-iphone-batterygate-settlement/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şurda hala windows a laf atanlar var abi kafanız mı çalışmıyo yoksa öyle davranmak hoşunuza mı gidiyo anlamak güç ama windows'un istediğin sürümünü her an istediğin dakika yükleyebilirsin ama git bakalım ios 14 yüklü iphone 7 plus'u çıkış sürümü olan ios 10'a çek bakalım çekebiliyo musun?:D
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle davaları Windows 10 için de istiyorum. Windows 10 ilk çıktığındaki sistem gereksinimleri 2 gb ram, 1 ghz işlemcide çalışır diyorlardı fakat şu zamandaki en son ki Windows 10 ise böyle bir sisteme bırakın 2 gb olayını, bırakın 1 ghz ile çalışırı, Windows yüklenmiyor bile. Ya sistem gereksinimlerini güncellesinler ya da tekrardan 2 gb rami olan bir bilgisayarda çalışabilsin.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Ben ilk çıktığı sürümü kullanıyorum. Güncellemeri de kapattım kafam rahat. Güncellemelerle öyle bir kağnı olmuştu ki bilgisayar anlatılmaz yaşanır yani.
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    erdem552 (Erdem Aydın) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Windows 10'un her sürümü bir nevi yeni işletim sistemi ve bu sebeple artan sistem gereksinimi var. Misal bir oyunun yeni versiyonu çıksa ve daha güçlü ekran kartı istese bu durumda oyun firmasıda mı davalık olacak?

    Apple ise kasıtlı olarak kullanıcıdan onay almadan işlemci frekansını düşürüp cihazları yavaşlatıyor. Değişen işletim sistemi sebebiyle artan kaynak ihtiyacı başka bir şey, kasıtlı olarak yavaşlatma başka bir şey...
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