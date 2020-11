Yavaşlatma davasında Apple’a 113 milyon dolar tazminat cezası daha

Tam Boyutta Gör

Yaz aylarında meşhur iPhone yavaşlatma davası için mağdurlara toplamda 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul eden Apple’a bir ceza daha geldi. Bu kez ana cezadan biraz daha düşük meblağda.

Yavaşlayan iPhone’lar

Hatırlanacağı üzere Şubat 2017 yılında yayınlanan iOS 10.2.1 güncellemesi ile iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE modellerinde bilinçli yavaşlatma başlamıştı.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası"

Kullanıcıları oldukça kızdıran olayda Apple; zayıflayan bataryalar nedeniyle performans darboğazı yaşanmaması için bunu yaptığını savunmuştu. Elbette bu savunma kullanıcıları tatmin etmedi ve pek çok ülkede davalar açıldı. Apple olaydan bir süre sonra düşük fiyatlarla batarya değişim programı başlatmıştı.

Yaz aylarında sonuçlanan ABD’deki davada her mağdur için 25$ ve toplamda 500 milyon dolar tazminat ödenmesi Apple tarafından kabul edilmişti. Bu hafta 34 eyalet ve Kolumbiya Bölgesi’nde yapılan soruşturma sonrasında da 113 milyon dolarlık bir tazminat kararı daha çıktı. Apple’ın bunu da kabul ettiği ifade ediliyor.

Son kararla birlikte toplamda 613 milyon dolar civarında bir tazminat cezasına ulaşılmış oldu. Apple’ın ödediği en yüksek rakamlardan birisi olan sistem yavaşlatma davası ayrıca firma tarihindeki anten davasından sonra en çok tartışılan konu oldu.

https://wccftech.com/apple-pay-113-million-iphone-batterygate-settlement/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.