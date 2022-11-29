Yayınlanmayan iPhone 4S reklamı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple’ın yayınlamadığı iPhone 4s tanıtım videosu internette paylaşıldı. John Krasinski'nin oynadığı, sesli asistan Siri’nin yeteneklerine dikkat çeken tanıtım videosu yarıda kalmış gibi hissettirdiğinden Apple’ın yayınlamama kararı aldığı bildiriliyor. Reklam, son on yılda iPhone’un ve genel olarak teknolojinin ne kadar geliştiğini göstermesi açısından ilgi çekici.

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Apple, iPhone 4s modelini 4 Ekim 2011’de, Cupertino’da Apple Campus’de, "Let’s Talk iPhone" etkinliğinde tanıtmıştı. Steve Jobs’un olmadığı, Tim Cook’un sahne aldığı ilk iPhone etkinliğiydi.

Çift çekirdekli A5 çip, tamamen yenilenen kamera, 1080p HD video kaydı, iPhone 4s’in öne çıkan özellikleriydi. iPhone 4s ile birlikte iOS 5 tanıtılmış ve asistan Siri, o zamandan beri iPhone kullanıcılarına yardımcı oluyor. Bildirim Merkezi, iMessage, kilit ekranından kaldırılamayan Kamera uygulaması, PC’ye ihtiyaç duymadan iPhone’u ayarlama ve etkinleştirme, Apple’ın olaylı bulut depolama servisi iCloud, iOS 5 ile gelen yeniliklerden birkaçıydı.

Apple’ın YouTube ve sitesinde yer vermediği, muhtemelen ilk kez göreceğiniz iPhone 4s reklamını buradan izleyebilirsiniz.

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Yayınlanmayan iPhone 4S reklamı