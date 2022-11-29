Yayınlanmayan iPhone 4S reklamı ortaya çıktı

Apple, iPhone 4s modelini 4 Ekim 2011’de, Cupertino’da Apple Campus’de, "Let’s Talk iPhone" etkinliğinde tanıtmıştı. Steve Jobs’un olmadığı, Tim Cook’un sahne aldığı ilk iPhone etkinliğiydi.
Çift çekirdekli A5 çip, tamamen yenilenen kamera, 1080p HD video kaydı, iPhone 4s’in öne çıkan özellikleriydi. iPhone 4s ile birlikte iOS 5 tanıtılmış ve asistan Siri, o zamandan beri iPhone kullanıcılarına yardımcı oluyor. Bildirim Merkezi, iMessage, kilit ekranından kaldırılamayan Kamera uygulaması, PC’ye ihtiyaç duymadan iPhone’u ayarlama ve etkinleştirme, Apple’ın olaylı bulut depolama servisi iCloud, iOS 5 ile gelen yeniliklerden birkaçıydı.
Apple’ın YouTube ve sitesinde yer vermediği, muhtemelen ilk kez göreceğiniz iPhone 4s reklamını buradan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam