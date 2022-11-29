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    Anlık Bildirim

    Yayınlanmayan iPhone 4S reklamı ortaya çıktı

    Apple'ın yayınlamadığı iPhone 4S reklamı bir sosyal medya platformunda paylaşıldı. Arşivden paylaşılan Apple iPhone 4s tanıtım videosunda Amerikalı aktör John Krasinski oynuyor.
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    yayınlanmayan iPhone 4s reklamı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yayınlamadığı iPhone 4s tanıtım videosu internette paylaşıldı. John Krasinski'nin oynadığı, sesli asistan Siri’nin yeteneklerine dikkat çeken tanıtım videosu yarıda kalmış gibi hissettirdiğinden Apple’ın yayınlamama kararı aldığı bildiriliyor. Reklam, son on yılda iPhone’un ve genel olarak teknolojinin ne kadar geliştiğini göstermesi açısından ilgi çekici.

    Apple, iPhone 4s modelini 4 Ekim 2011’de, Cupertino’da Apple Campus’de, "Let’s Talk iPhone" etkinliğinde tanıtmıştı. Steve Jobs’un olmadığı, Tim Cook’un sahne aldığı ilk iPhone etkinliğiydi.

    Çift çekirdekli A5 çip, tamamen yenilenen kamera, 1080p HD video kaydı, iPhone 4s’in öne çıkan özellikleriydi. iPhone 4s ile birlikte iOS 5 tanıtılmış ve asistan Siri, o zamandan beri iPhone kullanıcılarına yardımcı oluyor. Bildirim Merkezi, iMessage, kilit ekranından kaldırılamayan Kamera uygulaması, PC’ye ihtiyaç duymadan iPhone’u ayarlama ve etkinleştirme, Apple’ın olaylı bulut depolama servisi iCloud, iOS 5 ile gelen yeniliklerden birkaçıydı.

    Apple’ın YouTube ve sitesinde yer vermediği, muhtemelen ilk kez göreceğiniz iPhone 4s reklamını buradan izleyebilirsiniz.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 9 dakika önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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