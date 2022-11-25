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    iPhone 15'in tasarımı MacBook'tan esintiler taşıyabilir: Yuvarlak köşeler

    Apple'ın iPhone 15 tasarımı için MacBook'tan esinleneceği konuşuluyor. En güncel iPhone tasarımının MacBook tasarımıyla birleştirilip yeni bir karma yapının oluşturulacağı düşünülüyor. İşte detaylar:
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    iPhone 15 Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 tasarımı şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu cihazın resmî olarak piyasaya sürülmesine daha yaklaşık bir yıl var. ShrimpApplePro isimli bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın bu model için revize edilmiş bir tasarım kullanmak istediğini bildirdi.

    iPhone 15 tasarımı MacBook'a benzeyecek mi?

    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ikilisinin düz bir arka tasarıma sahip olmayacağı iddia edildi. Bu modeller ShrimpApplePro'ya göre düz bir ön tasarıma ve yuvarlak köşelere sahip olacak.

    Kısacası yeni iPhone ürünlerinin arka tarafındaki köşeler (kenarlar) böyle bir dizayn eşliğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Kare kenarlara elveda denilebilir.

    Bu tasarımın iPhone 5C'yi anımsattığını düşünenler de var. Apple bu akıllı telefonun plastik yapısını tekrar kullanmayacak. Görünüşe göre Apple'ın bu husustaki odak noktası M1 ve M2 işlemcilerini temel alan güncel MacBook modellerindeki kasaların tasarımı.

    Apple hatırlanacağı üzere dizüstü bilgisayarlarında da buna benzer bir tasarımı kullanmıştı. İlgili iddianın sahibi iPhone 15'in böyle bir yaklaşım eşliğinde piyasaya sürüleceğine inanıyor. Elbette bu söylentiler sadece bir tahminden ibaret. Amerikan teknoloji firması bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

    Kaynakça https://www.gizchina.com/2022/11/25/iphone-15-apple-will-adopt-these-design-elements-from-the-macbook/ https://twitter.com/VNchocoTaco/status/1594336832078385153
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