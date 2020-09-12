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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yemeksepeti’ne Ethereum tabanlı rakip geliyor

    OM Lira projesi; işletmelerin daha düşük komisyonlarla faaliyet gösterebileceği ve kripto para ile ödeme yapabileceği bir platform amaçlıyor. Sektör çalışmaları başlamış durumda.
    10 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    3,5b
    26
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yemeksepeti’ne Ethereum tabanlı rakip geliyor
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    Kripto para dünyasında binlerce proje ortaya çıktı ve bunların bazısı tutunamazken bazısı da dolandırdı. Kalanlar ise kripto para dünyasında varlıklarını devam ettiriyor. Ülkemizde de başarısız projelerin ardından yavaş yavaş adımlar atılıyor.

    OM Lira nedir?

    Sikke ve Nexo gibi başarısızlıkların ardından Bilira gibi projeler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise ODTÜ ve Boğaziçi mezunlarının ortak projesi OM Lira; çevrim içi yemek siparişi sektörünü değiştirmek istiyor.

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    Çevrim içi yemek sipariş sektörünün tekel altında olduğunu ve yüksek komisyon oranları nedeniyle küçük oyuncuların devre dışı bırakıldığını iddia eden OM Lira projesi; Ethereum tabanlı bir ödeme yöntemi ile geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

    OM Lira toplam 1 milyar arz sayısına sahip. Proje bir yemek sipariş platformunu hayata geçirecek ve üye iş yerlerine daha düşük komisyonlar sunacak. Ayrıca alınan komisyonları müşterilere indirim olarak yansıtacak. OM Lira cüzdan ve ödeme kartı ile de kripto paranın kullanımı yaygınlaştırılacak.

    OM Lira henüz geliştirme aşamasında ve siteye üye olanlara belirli bir OM Lira hediye edilecek. Yemeksepeti gibi çok önemli bir oyuncunun karşısına üstelik kripto para altyapısı ile çıkmayı planlayan OM Lira’nın neler yapabileceğini gelecek yıl göreceğiz.



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    by__metallica (SATX ) 10 sa. en beğenilen
    printf("Keriz Silkeleme\n");

    return 0;
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    draw1907 (doğan tüysüz) 9 sa.
    MO lira olarak başlayan yazı OM lira olarak devam ediyor. 2 kere okudum arada bir şey mi kaçırdım acaba.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DEFx 3 sa.
    Yakın zamanda yabancı bir online yemek alışveriş sitesi etherium ile ödeme almaya başladı. Yavaş yavaş kripto paralar hayatımızda daha fazla yer almaya başlayacak bu açıdan olumlu bir gelişme olarak görüyorum.
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    killerofthefail 3 sa. yeni yorumcu
    Yapılmak istenen başka yerde yapılan başka yerde tabii.
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    suleyd1978 (süleyman derin) 3 sa.
    Om lira kendi kripto parasının airdrop başlattı kayıt olana ücretsiz 250 OM veriyor atın kenarda dursun



    https://omlira.com/airdrop.html#474df296
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    MERNEPTAH 3 sa.
    Bu Yemeksepeti bedava verseler yemem YouTube'da reklamlarını görmekten illellah bu ettim
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    fuckulteli 4 sa.
    Kurucu diye adı geçen kişi Twitter'da bir süre önce, ODTÜ'yü bıraktığını yazmış, 2 yıl okumuş bırakmış.

    Haber değeri taşımayan bir şey olduğu apaçık, siteye şöyle bir bakın, bir de kurucu diye adı geçen kişinin twitter'ına bakın sonra artık ne hissediyorsanız o'dur.
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    orientem (Orientus Prime) 6 sa. (düzenlendi)
    Ethereum ağındaki tek bir transaction fee'si ile kaç porsiyon adana yenir sizin haberiniz var mı? Ekip ciddi olsa gelin size yol göstereyim derdim ama bunlardan bir şey olmaz. Kusura bakmasınlar.
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    0ldskool (Old is Koool) 7 sa.
    Yemeksepeti tekelinin kırılması gerekiyor. Rekabet edebilecek alternatif lazım.
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    Efsahaneee 7 sa. (düzenlendi)
    omlira.com/... referansımla kayıt olabilirsiniz 250 om lira veriyor.
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    KSB 7 sa.
    Bilgilerimizi vermeye değmez diye düşünüyorum.
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    murtisko1971 8 sa. yeni yorumcu
    250 OM Lira (Coin) kazanarak, daha şimdiden sınırlı sayıda arz edilen OM sisteminde yerinizi ayırtmanız için; Acele edin;
    https://omlira.com/airdrop.html#2aa889cd
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    3506 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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