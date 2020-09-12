Yemeksepeti’ne Ethereum tabanlı rakip geliyor

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Kripto para dünyasında binlerce proje ortaya çıktı ve bunların bazısı tutunamazken bazısı da dolandırdı. Kalanlar ise kripto para dünyasında varlıklarını devam ettiriyor. Ülkemizde de başarısız projelerin ardından yavaş yavaş adımlar atılıyor.

OM Lira nedir?

Sikke ve Nexo gibi başarısızlıkların ardından Bilira gibi projeler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise ODTÜ ve Boğaziçi mezunlarının ortak projesi OM Lira; çevrim içi yemek siparişi sektörünü değiştirmek istiyor.

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Çevrim içi yemek sipariş sektörünün tekel altında olduğunu ve yüksek komisyon oranları nedeniyle küçük oyuncuların devre dışı bırakıldığını iddia eden OM Lira projesi; Ethereum tabanlı bir ödeme yöntemi ile geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

OM Lira toplam 1 milyar arz sayısına sahip. Proje bir yemek sipariş platformunu hayata geçirecek ve üye iş yerlerine daha düşük komisyonlar sunacak. Ayrıca alınan komisyonları müşterilere indirim olarak yansıtacak. OM Lira cüzdan ve ödeme kartı ile de kripto paranın kullanımı yaygınlaştırılacak.

OM Lira henüz geliştirme aşamasında ve siteye üye olanlara belirli bir OM Lira hediye edilecek. Yemeksepeti gibi çok önemli bir oyuncunun karşısına üstelik kripto para altyapısı ile çıkmayı planlayan OM Lira’nın neler yapabileceğini gelecek yıl göreceğiz.

https://omlira.com/

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