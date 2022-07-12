Appler Car'ın yeni tasarım detayları ortaya çıktı

Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple'ın bir otomobil projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü uzun zamandır biliniyor. Paylaşılan farklı sızıntıların ardından şimdi de aracın tasarım detayları ortaya çıktı.
Tam otonom sürüşe sahip olacak
The Information gazetesinden Wayne Ma, Apple Car'ın en son tasarımının yolcular arasında daha kolay iletişim kurulmasına fırsat tanıyacak birbirine bakan dört adet koltuk içerdiğini söyledi. Ayrıca Apple’ın otomatik olarak yükseltilen ve kullanılmadığında alçalan bir bagaj tasarımı üzerinde denemeler gerçekleştirdiği ve otomobil koltuklarının arkasında yukarı ve aşağı ayarlanabilen devasa ekranlar bulunabileceği de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.
Bilindiği üzere tam otonom sürüş desteğine sahip otomobillerin güvenlik için kontrolü insanlara bırakabilmesi gerekiyor ve bu süreç uzun bir deneme aşamasından geçmek zorunda. Apple'ın direksiyon ve fren pedalları olmayan araçların tanıtılması için Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden onay almayı umduğunu bildiren Wayne Ma, Apple proje ekibinin sürücüsüz bir araçla denemelere başladığını bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...