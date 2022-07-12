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    Anlık Bildirim

    Appler Car'ın yeni tasarım detayları ortaya çıktı

    Apple'ın merakla beklenen elektrikli otomobil projesinden yeni detaylar paylaşıldı. Yeni otomobilin direksiyon ve pedallar olmadan tam otonom bir araç olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Appler Car'ın yeni tasarım detayları ortaya çıktı
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    Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple'ın bir otomobil projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü uzun zamandır biliniyor. Paylaşılan farklı sızıntıların ardından şimdi de aracın tasarım detayları ortaya çıktı. 

    Tam otonom sürüşe sahip olacak

    The Information gazetesinden Wayne Ma, Apple Car'ın en son tasarımının yolcular arasında daha kolay iletişim kurulmasına fırsat tanıyacak birbirine bakan dört adet koltuk içerdiğini söyledi. Ayrıca Apple’ın otomatik olarak yükseltilen ve kullanılmadığında alçalan bir bagaj tasarımı üzerinde denemeler gerçekleştirdiği ve otomobil koltuklarının arkasında yukarı ve aşağı ayarlanabilen devasa ekranlar bulunabileceği de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

    Bilindiği üzere tam otonom sürüş desteğine sahip otomobillerin güvenlik için kontrolü insanlara bırakabilmesi gerekiyor ve bu süreç uzun bir deneme aşamasından geçmek zorunda. Apple'ın direksiyon ve fren pedalları olmayan araçların tanıtılması için Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden onay almayı umduğunu bildiren Wayne Ma, Apple proje ekibinin sürücüsüz bir araçla denemelere başladığını bildirdi.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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