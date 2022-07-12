Tam Boyutta Gör

Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple'ın bir otomobil projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü uzun zamandır biliniyor. Paylaşılan farklı sızıntıların ardından şimdi de aracın tasarım detayları ortaya çıktı.

Tam otonom sürüşe sahip olacak

The Information gazetesinden Wayne Ma, Apple Car'ın en son tasarımının yolcular arasında daha kolay iletişim kurulmasına fırsat tanıyacak birbirine bakan dört adet koltuk içerdiğini söyledi. Ayrıca Apple’ın otomatik olarak yükseltilen ve kullanılmadığında alçalan bir bagaj tasarımı üzerinde denemeler gerçekleştirdiği ve otomobil koltuklarının arkasında yukarı ve aşağı ayarlanabilen devasa ekranlar bulunabileceği de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

Apple'ın yeni patenti ortaya çıktı: Trafik kazalarını önleyebilir 3 gün önce eklendi

Bilindiği üzere tam otonom sürüş desteğine sahip otomobillerin güvenlik için kontrolü insanlara bırakabilmesi gerekiyor ve bu süreç uzun bir deneme aşamasından geçmek zorunda. Apple'ın direksiyon ve fren pedalları olmayan araçların tanıtılması için Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden onay almayı umduğunu bildiren Wayne Ma, Apple proje ekibinin sürücüsüz bir araçla denemelere başladığını bildirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Appler Car'ın yeni tasarım detayları ortaya çıktı