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    Makyajlı 2023 Lincoln Corsair tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Turbo benzinli veya hibrit motorla satılacak olan makyajlı Lincoln Corsair, güncellenen iç ve dış tasarımının yanı sıra eller serbest şerit değiştirme asistanı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
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    Yeni 2023 Lincoln Corsair tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Lincoln, yaklaşık dört yıldan bu yana piyasada olan Corsair'i makyajladı. Markanın en popüler modellerinden biri olan SUV model, yeni yüzü ve güncel teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    2023 Lincoln Corsair, özellikleriyle neler sunuyor?

    Dış tasarımla başlayacak olursak 2023 Lincoln Corsair'deki güncellemelerin ön tarafa yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bu alandaki en belirgin değişiklik ise panjurun aşağıya doğru uzaması olmuş. Panjur ile alt kısımdaki merkez havalandırmayı ayırmak için kalın bir krom parça kullanılmış. Kenarlardaki hava girişleri de daha belirgin hale getirilerek SUV'un dinamik karakteri güçlendirilmiş.

    Gövdenin geri kalanında yeni tasarım jantlar ve renk paletine eklenen yeni seçenekler dışında değişiklik yapılmamış. İç mekanda ise 8 inçlik ekran üzerinden kontrol edilen multimedya sistemi yerini 13.2 inç ekrana sahip yeni SYNC 4 sistemine bırakmış. Dijital gösterge panelinin boyutu - 12.3 inç - değiştirilmemiş ancak grafik tarafında güncellemeler yapılmış.

    Yeni 2023 Lincoln Corsair tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Bunun dışında merkezdeki fiziksel tuş sayısının da azaldığı görülüyor. Bu değişiklik konsolun daha sade ve pratik görünmesini sağlamış. Ancak bunu gerçekleştirmek için klima kontrolleri dokunmatik multimedya ekranına taşınmış ki bu durum birçok kişi tarafından dikkat dağıtıcı bir özellik olarak anılıyor. Son olarak iç mekana iki yeni renk seçeneğinin eklendiğini de belirtelim.

    Makyajlı Corsair, opsiyonel olarak sunulan Equipment Collection III paketiyle tercih edilmesi halinde yeni ActiveGlide 1.2 sistemiyle birlikte geliyor. Bu sistem araca otoyolda eller serbest sürüş özelliği kazandırıyor. 130 km/s hıza kadar aracı etkili bir şekilde şerit içerisinde tutabiliyor ve sinyal verilmesi halinde otomatik şerit değişimi yapabiliyor. Bunun dışında araç içerisindeki havayı kontrol edip toz ve duman gibi partikülleri filtreleyen otomatik hava yenileme özelliği de opsiyon olarak eklenebiliyor.

    2023 Lincoln Corsair, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor: 2.0 litre turbo benzinli ve 2.5 litre şarj edilebilir hibrit. Turbo benzinli motor seçeneği 250 hp güç üretiyor. Hibrit seçenekte ise 2.5 litre benzinli ve bir elektrik motorundan toplamda 266 hp güç alınıyor. İlk seçenek 8 ileri otomatik şanzıman kullanırken hibrit versiyonda e-AWD sistem ve CVT şanzıman sunuluyor.

    Markanın resmi internet sitesi üzerinden siparişe açılan modelin fiyatı 38.690 dolardan başlıyor ve 53.385 dolara kadar çıkıyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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