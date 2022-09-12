DAF, elektrikli kamyonu LF Electric'in teslimatlarına başladı

Otomotiv dünyasındaki elektrifikasyon süreci, kara taşımacılığının bel kemiği olan kamyonları da etkisi altına almış durumda. Bu alanda pek çok marka kendi hünerlerini ortaya koyarken DAF da ikinci elektrikli modelini Avrupa'da kullanıma sundu.
DAF LF Electric adı verilen model, şimdilik menzilinin el verdiği alana yani kentsel alanlardaki dağıtım işlerine odaklanıyor. 19 tonluk kamyon, 11.7 ton yük taşıyabiliyor. 252 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya ile donatılan araç, 280 kilometrelik menziliyle günlük şehir içi dağıtım rotalarını tamamlayabilecek şekilde geliştirilmiş.
Şarj konusunda iki farklı seçenek mevcut. Bunlardan ilki dahili üç fazlı şarj cihazının kullanıldığı 22 kW AC şarj. Diğeri ise DC hızlı şarj ki bu noktada 150 kW'a kadar sunulan destek ile 1 saat içerisinde yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine dolum gerçekleştiği belirtiliyor.
İlk DAF LF Electric modeli Nabuurs isimli lojistik servis sağlayıcısına teslim edilecek. Şirket, özellikle elektrikli kamyonun AC ve DC şarj desteğine sahip olmasının kendileri için önemli olduğunu belirtiyor. Kamyondaki AC şarj kapasitesinin geceden sabaha tam şarjı mümkün kıldığı için pahalı DC şarj seçeneklerine hemen yatırım yapmak zorunda olmadıklarını belirten şirket yetkilileri bu durumdan son derece memnun görünüyor.
DAF LF Electric özellikleri:
- 19 tonluk kamyon - 5.30 veya 5.85 m aks mesafesi
- 11.700 kg yük kapasitesi
- 280 km menzil
- 252 kWsa kullanılabilir kapasiteli lityum demir fosfat batarya
- 370 kW azami - 260 kW sürekli motor gücü
- 22 kW AC şarj ile %20-80 arası 6.5 saat, %0-100 arası 12 saat
- 150 kW hızlı şarj ile %20-80 arası 1 saat, %0-100 arası 2 saat
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler