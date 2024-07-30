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Tam Boyutta Gör Hazır ÖTV indirimi nedeniyle PHEV (şarj edilebilir hibrit) modeller gündemdeyken ve Geely'nin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili söylentiler sürerken, sizleri markanın yeni bir PHEV sedan modeliyle tanıştıralım. Geely Galaxy L6 isimli bu modelin Creative Edition isimli yeni versiyonu, Çin'de 17.900 dolar fiyatla satışa sunuldu.

Geely Galaxy L6; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. 0.26 Cd hava sürtünme katsayısına sahip olan modelin yeni versiyonunda gül rengi gövde ve siyah tavan kombinasyonu dikkat çekiyor. 18 inç çok kollu jantlar, ön-arka interaktif LED aydınlatmalar, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve çerçevesiz yan aynalar da göze çarpan tasarım detayları arasında.

Tam Boyutta Gör PHEV sedanın kaputu altında Geely'nin NordThor Hybrid 8848 adı verilen sistemi yer alıyor. 160 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motor ve 107 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan güç alan bu sistem, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 18.74 kWsa lityum demir fosfat batarya ile donatılan model, CLTC'ye göre 125 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunarken toplam menzili de 1370 km olarak açıklandı.

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Otomobilin bilgi eğlence sistemi, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan Galaxy N işletim sistemi tarafından destekleniyor. Hız sabitleyici, entegre sürüş kaydedici, sesli komut, kablosuz ağ bağlantı noktası, karaoke, uzaktan kontrol ve hava kalitesi izleme sistemi gibi özelliklerle donatılan modelde 256 renkli ambiyans aydınlatma ile masaj, soğutma ve ısıtma özelliğine sahip koltuklar da bulunuyor.

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17.900 dolarlık şarj edilebilir hibrit sedan: Geely Galaxy L6