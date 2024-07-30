17.900 dolarlık şarj edilebilir hibrit sedan: Geely Galaxy L6

Geely Galaxy L6; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. 0.26 Cd hava sürtünme katsayısına sahip olan modelin yeni versiyonunda gül rengi gövde ve siyah tavan kombinasyonu dikkat çekiyor. 18 inç çok kollu jantlar, ön-arka interaktif LED aydınlatmalar, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve çerçevesiz yan aynalar da göze çarpan tasarım detayları arasında.
Otomobilin bilgi eğlence sistemi, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan Galaxy N işletim sistemi tarafından destekleniyor. Hız sabitleyici, entegre sürüş kaydedici, sesli komut, kablosuz ağ bağlantı noktası, karaoke, uzaktan kontrol ve hava kalitesi izleme sistemi gibi özelliklerle donatılan modelde 256 renkli ambiyans aydınlatma ile masaj, soğutma ve ısıtma özelliğine sahip koltuklar da bulunuyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.