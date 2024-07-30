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    Anlık Bildirim

    17.900 dolarlık şarj edilebilir hibrit sedan: Geely Galaxy L6

    Çinli Geely, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip sedan modeli Galaxy L6'nın Creative Edition isimli yeni versiyonunu 17.900 dolar fiyatla Çin'de satışa sundu.   
    17.900 dolarlık şarj edilebilir hibrit sedan: Geely Galaxy L6 Tam Boyutta Gör
    Hazır ÖTV indirimi nedeniyle PHEV (şarj edilebilir hibrit) modeller gündemdeyken ve Geely'nin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili söylentiler sürerken, sizleri markanın yeni bir PHEV sedan modeliyle tanıştıralım. Geely Galaxy L6 isimli bu modelin Creative Edition isimli yeni versiyonu, Çin'de 17.900 dolar fiyatla satışa sunuldu.

    Geely Galaxy L6; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. 0.26 Cd hava sürtünme katsayısına sahip olan modelin yeni versiyonunda gül rengi gövde ve siyah tavan kombinasyonu dikkat çekiyor. 18 inç çok kollu jantlar, ön-arka interaktif LED aydınlatmalar, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve çerçevesiz yan aynalar da göze çarpan tasarım detayları arasında.

    17.900 dolarlık şarj edilebilir hibrit sedan: Geely Galaxy L6 Tam Boyutta Gör
    PHEV sedanın kaputu altında Geely'nin NordThor Hybrid 8848 adı verilen sistemi yer alıyor. 160 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motor ve 107 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan güç alan bu sistem, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 18.74 kWsa lityum demir fosfat batarya ile donatılan model, CLTC'ye göre 125 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunarken toplam menzili de 1370 km olarak açıklandı.

    Otomobilin bilgi eğlence sistemi, Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan Galaxy N işletim sistemi tarafından destekleniyor. Hız sabitleyici, entegre sürüş kaydedici, sesli komut, kablosuz ağ bağlantı noktası, karaoke, uzaktan kontrol ve hava kalitesi izleme sistemi gibi özelliklerle donatılan modelde 256 renkli ambiyans aydınlatma ile masaj, soğutma ve ısıtma özelliğine sahip koltuklar da bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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