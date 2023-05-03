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    Mercedes, otomobil ve hafif ticaride internetten satış sürecini başlatıyor

    Yeni Satış Modeli’nde araç stok durumu şeffaf biçimde takip edilebilecek. Ülke genelinde araç modellerinde geçerli tek fiyat uygulanacak, farklı noktalardan fiyat karşılaştırma devri sona erecek.
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    Mercedes, otomobil ve hafif ticaride internetten satışa başlıyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, Türkiye’de hayata geçirdiği müşteri odaklı Yeni Satış Modeli'ni duyurdu. Mercedes-Benz’in lüks stratejisinin de bir parçası olan bu satış modelinde, bayiler acentelere dönüşüyor ve kusursuz müşteri deneyiminin daha da yukarı taşınmasındaki rolleri farklılaşıyor.

    15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak

    15 Mayıs’tan itibaren devreye alınacak Online Store veya acenteler aracılığıyla müşteriler, araç stoklarını gerçek zamanlı ve şeffaf biçimde takip edebilecekler, ülke genelinde geçerli olacak tek fiyatla diledikleri araç modeline ulaşabilecekler. Müşteriler, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sunulan kredi seçenekleriyle uygun buldukları finansman ve Mercedes-Benz Kasko teklifini tercih edebilecekler.

    Araçlarını teslim almak istedikleri Mercedes-Benz acentesini seçen müşterilere faturalar Mercedes-Benz Otomotiv tarafından kesilirken, araç tescil, plaka ve teslim işlemlerini ise acenteler yürütmeye devam edecek.

    “Giderek dijitalleşen bir dünyada, müşterilerin satın alma alışkanlıkları değişiyor ve sunduğumuz yeni satış modeli ister online ister fiziksel, tutarlı ve şeffaf bir satın alma yolculuğu sağlıyor. Ayrıca, yeni modelimiz ile müşterilerimiz nereden araç satın almayı seçerlerse seçsinler fiyatlandırma şeffaf ve tek şekilde sunulduğundan, farklı lokasyonlardan fiyat karşılaştırması süreci ortadan kalkıyor." diyerek yeni satış modelini tanıtan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan sözlerine şöyle devam etti:

    “Yeni Satış Modeli ile inovasyon, şeffaflık ve çok daha hızlı bir iletişim imkânı sunması sayesinde müşterilerimizle olan bağımızı daha da güçlendireceğiz. Bu heyecan verici dönüşümü birlikte tasarladığımız acentelerimiz, benzersiz müşteri deneyimini ileri taşımak için uzun yıllara dayanan uzmanlıkları ve deneyimleriyle fark yaratmaya devam edecekler.”

    Mercedes, otomobil ve hafif ticaride internetten satışa başlıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni iş modeliyle birlikte kilit rol oynamaya devam edecek olan Mercedes-Benz acenteleri, artık stok bulundurmak zorunda olmadıklarından finansal ve piyasa dalgalanmalarına dair riskleri azalacak, ülke genelindeki tek fiyat politikasıyla müşteri talep ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanma imkânı bulacaklar. Acenteler, daha önceden olduğu gibi ürün danışmanlığı, test sürüşü, araç teslimi, ikinci el araç satışı, satış sonrası hizmetler, aksesuar satışı ve teknik servis gibi konularda hizmetlerine devam edecek.

    Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz de konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    “Mercedes-Benz’in faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Türkiye, hafif ticari araç satışlarında Yeni Satış Modeli’ni otomobil ile uygulayan ilk ülke oldu. Yeni modelimiz sayesinde müşteri deneyimini üst düzeye çıkaracak birçok yeni uygulamayı süreçlerimize dahil ettik. Online konfigüratör ve test sürüşü rezervasyon uygulaması müşterilerimizin direkt olarak kullanabileceği yeni uygulamalar olduğu gibi, bu deneyimi dolaylı olarak etkileyen geliştirmeleri de hayata geçirmiş durumdayız. Yeni Satış Modeli’nin devreye alınması sonrasında da araçların müşterimizin taleplerine göre çok daha spesifik olarak konfigüre edildiği filo satışlarında hem Mercedes-Benz olarak biz, hem de acentelerimiz her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.”

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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