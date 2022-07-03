Yeni Apple CarPlay ile sürücüler araçlarından inmeden yakıt ödemesi yapabilecek

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WWDC22'de çok sayıda yeni özellikle duyurulan Apple CarPlay'in sürücüleri oldukça sevindirecek yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Buna göre sürücüler, yakıt alımı sonrasında ödemelerini araçlarından inmeden CarPlay arayüzünden gerçekleştirebilecek.

Apple CarPlay artık aracınıza hakim olacak 3 hf. önce eklendi

CarPlay arayüzünden ödeme imkanı

İlk etapta ABD'de kullanıma sunulması beklenen bu özelliğin, iOS 16'nın yayınlanacağı sonbahar aylarında aktif hale gelmesi bekleniyor.

Kullanıcıların CarPlay arayüzünden ödeme yapabilmeleri için ise ilgili akaryakıt firmasının mobil uygulamasını iPhone'larına indirmesi ve ödeme bilgilerini uygulamaya tanımlamaları gerekmekte. Elbette akaryakıt firmalarının da bu sisteme entegre olması gerekiyor. ABD'nin önde gelen akaryakıt istasyonlarından HF Sinclair ise çalışmalara başladıklarını duyurdu.

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Apple Car Play Haberleri

Yeni Apple CarPlay ile aracınızdan inmeden yakıt alabileceksiniz