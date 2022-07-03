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    Yeni Apple CarPlay ile sürücüler araçlarından inmeden yakıt ödemesi yapabilecek

    iOS 16 ile birlikte kullanıma sunulacak olan yeni Apple CarPlay ile kullanıcılar, yakıt ödemelerini araçlarından inmeden tek tıkla Apple CarPlay üzerinden gerçekleştirebilecek.
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    Yeni Apple CarPlay ile aracınızdan inmeden yakıt alabileceksiniz
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    WWDC22'de çok sayıda yeni özellikle duyurulan Apple CarPlay'in sürücüleri oldukça sevindirecek yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Buna göre sürücüler, yakıt alımı sonrasında ödemelerini araçlarından inmeden CarPlay arayüzünden gerçekleştirebilecek.

    CarPlay arayüzünden ödeme imkanı

    İlk etapta ABD'de kullanıma sunulması beklenen bu özelliğin, iOS 16'nın yayınlanacağı sonbahar aylarında aktif hale gelmesi bekleniyor.

    Kullanıcıların CarPlay arayüzünden ödeme yapabilmeleri için ise ilgili akaryakıt firmasının mobil uygulamasını iPhone'larına indirmesi ve ödeme bilgilerini uygulamaya tanımlamaları gerekmekte. Elbette akaryakıt firmalarının da bu sisteme entegre olması gerekiyor. ABD'nin önde gelen akaryakıt istasyonlarından HF Sinclair ise çalışmalara başladıklarını duyurdu. 

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