Apple CarPlay yakında motosikletlerde de kullanılacak

Tam Boyutta Gör Nepalli elektrikli motosiklet girişimi Yatri Motorcycles, kablosuz Apple CarPlay'i ve Android Auto'yu entegre eden dünyanın ilk iki tekerlekli aracı olan P1 Gen 2'yi duyurdu.

Apple CarPlay iki tekerlek üzerinde yola çıkmak üzere

Geleneksel olarak Apple CarPlay, araç sahiplerine göre farklılık gösteren bir ayrıcalıktır. Ancak Nepalli motosiklet üreticisi Yatri Apple CarPlay'in ücretsiz olarak yeni motosiklet modellerinde sunulmasına olanak sağlayacak.

Apple CarPlay, ses kontrollü müzik çalma gibi işlevlerine sahip olup, sürüşe ve sevdiğiniz müziğe odaklanmanızı sağlayacak. Özellikle otomobil kullanıcıları için önemli bir özellik gibi görünse de iki tekerlekli araçlarda bu trendi takip edecek gibi duruyor.

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Yakın zamanda yapılan bir araştırma, alıcıların yüzde 35'inden fazlasının Apple CarPlay olmadan araba satın almayacağını ortaya çıkardı. Resmi lansman tarihiyle ilgili söylentiler devam ederken ilk görseller sızdırıldı. Yatri Motorcycles, P1 Gen 2 Apple CarPlay'li modelini 2024 sonunda piyasaya sürecek.

Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı ancak orijinal P1'in Nepal'deki 565.000 Rupi (yaklaşık 4.240 $) başlangıç ​​fiyatı yeni model için fikir veriyor. Tamamen konfigürasyonla ilgili gibi görünen CarPlay 2.0'ın yakında gelmesiyle birlikte otomobil sürümü, gösterge paneli ekranlarındaki düzenlemeler ve göstergeler aracılığıyla marka kimliklerini dahil etmek mümkün olacak.

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