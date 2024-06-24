Apple CarPlay yakında motosikletlerde de kullanılacak

Apple CarPlay iki tekerlek üzerinde yola çıkmak üzere
Geleneksel olarak Apple CarPlay, araç sahiplerine göre farklılık gösteren bir ayrıcalıktır. Ancak Nepalli motosiklet üreticisi Yatri Apple CarPlay'in ücretsiz olarak yeni motosiklet modellerinde sunulmasına olanak sağlayacak.
Apple CarPlay, ses kontrollü müzik çalma gibi işlevlerine sahip olup, sürüşe ve sevdiğiniz müziğe odaklanmanızı sağlayacak. Özellikle otomobil kullanıcıları için önemli bir özellik gibi görünse de iki tekerlekli araçlarda bu trendi takip edecek gibi duruyor.
Yakın zamanda yapılan bir araştırma, alıcıların yüzde 35'inden fazlasının Apple CarPlay olmadan araba satın almayacağını ortaya çıkardı. Resmi lansman tarihiyle ilgili söylentiler devam ederken ilk görseller sızdırıldı. Yatri Motorcycles, P1 Gen 2 Apple CarPlay'li modelini 2024 sonunda piyasaya sürecek.
Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı ancak orijinal P1'in Nepal'deki 565.000 Rupi (yaklaşık 4.240 $) başlangıç fiyatı yeni model için fikir veriyor. Tamamen konfigürasyonla ilgili gibi görünen CarPlay 2.0'ın yakında gelmesiyle birlikte otomobil sürümü, gösterge paneli ekranlarındaki düzenlemeler ve göstergeler aracılığıyla marka kimliklerini dahil etmek mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.