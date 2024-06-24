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    Apple CarPlay yakında motosikletlerde de kullanılacak

    Önde gelen tüm otomobil üreticileri Apple CarPlay ile uyumlu modeller üretirken Nepalli üretici Yatri Motorcycles, bu özelliği motosikletlere getirmeye hazırlanıyor.
    Apple CarPlay yakında motosikletlerde de kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Nepalli elektrikli motosiklet girişimi Yatri Motorcycles, kablosuz Apple CarPlay'i ve Android Auto'yu entegre eden dünyanın ilk iki tekerlekli aracı olan P1 Gen 2'yi duyurdu.

    Apple CarPlay iki tekerlek üzerinde yola çıkmak üzere

    Geleneksel olarak Apple CarPlay, araç sahiplerine göre farklılık gösteren bir ayrıcalıktır. Ancak Nepalli motosiklet üreticisi Yatri Apple CarPlay'in ücretsiz olarak yeni motosiklet modellerinde sunulmasına olanak sağlayacak.

    Apple CarPlay, ses kontrollü müzik çalma gibi işlevlerine sahip olup, sürüşe ve sevdiğiniz müziğe odaklanmanızı sağlayacak. Özellikle otomobil kullanıcıları için önemli bir özellik gibi görünse de iki tekerlekli araçlarda bu trendi takip edecek gibi duruyor.

    Yakın zamanda yapılan bir araştırma, alıcıların yüzde 35'inden fazlasının Apple CarPlay olmadan araba satın almayacağını ortaya çıkardı. Resmi lansman tarihiyle ilgili söylentiler devam ederken ilk görseller sızdırıldı. Yatri Motorcycles, P1 Gen 2 Apple CarPlay'li modelini 2024 sonunda piyasaya sürecek.

    Fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı ancak orijinal P1'in Nepal'deki 565.000 Rupi (yaklaşık 4.240 $) başlangıç ​​fiyatı yeni model için fikir veriyor. Tamamen konfigürasyonla ilgili gibi görünen CarPlay 2.0'ın yakında gelmesiyle birlikte otomobil sürümü, gösterge paneli ekranlarındaki düzenlemeler ve göstergeler aracılığıyla marka kimliklerini dahil etmek mümkün olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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