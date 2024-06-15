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Tam Boyutta Gör WWDC 2024 etkinliğinde sahne alan iOS 18, iPhone'lar başta olmak üzere çok sayıda yenilikle tanıtıldı. ​​​​​Apple CarPlay'in ise bu etkinlikte pas geçildiğini gördük ancak iOS 18 ile birlikte sunulan bazı yeni özellikler netleşmeye başladı. İşte iOS 18 ile birlikte kullanıma sunulan 5 yeni özellik...

iOS 18 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri

Genel olarak, iOS 18'deki CarPlay için pek fazla yenilik yok. Bu bağlamda yenilikler şu ana kadar Mesajlar ve Ayarlar uygulamalarına odaklanıyor. Buna göre iOS 18, Mesajlar uygulamasında isimlerin yanına kişi fotoğrafları ekleyerek konuşmaları tanımlamayı kolaylaştırıyor. Üstelik kişi fotoğrafları artık Mesajlar uygulaması bildirimlerinde de görülüyor.

Tam Boyutta Gör CarPlay'e eklenecek bir diğer özellik ise, yeni Sessiz Mod ayarı. Bu sayede telefonunuzun Ayarlar uygulamasından Sessiz modun CarPlay'de otomatik açılıp kapanması ayarlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak Apple, Renk Filtrelerini CarPlay'e kadar genişletti. Bu erişilebilirlik özelliği, Gri tonlama seçeneği ve aralarından seçim yapabileceğiniz üç renk filtresi dahil olmak üzere renklerin ayırt edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

iOS 18 özellikleri tanıtıldı: İşte iOS 18 yenilikleri 4 gün önce eklendi

iOS 18 ile birlikte sunulan son yenilikse Ses Tanıma. Bu sayede kullanıcılar, araba kornaları gibi sürüşle ilgili sesler için bildirim alabilecek. Bunun özellikle işitme güçlüğü çeken sürücüler veya yolcular için faydalı olacağını belirtelim. Ayrıca CarPlay, artık yalnızca sesle yönlendirme ve uygulamaları kontrol etme fırsatı da sunuyor.

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