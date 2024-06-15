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    iOS 18 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri

    Apple, bu haftaki WWDC 2024 açılış konuşmasında CarPlay'den bahsetmedi ancak iOS 18, bazı yeni gelişmeler ile geliyor. İşte iOS 18 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri...
    iOS 18 sunulan 5 yeni CarPlay özelliği! Tam Boyutta Gör
    WWDC 2024 etkinliğinde sahne alan iOS 18, iPhone'lar başta olmak üzere çok sayıda yenilikle tanıtıldı. ​​​​​Apple CarPlay'in ise bu etkinlikte pas geçildiğini gördük ancak iOS 18 ile birlikte sunulan bazı yeni özellikler netleşmeye başladı. İşte iOS 18 ile birlikte kullanıma sunulan 5 yeni özellik...

    iOS 18 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri

    Genel olarak, iOS 18'deki CarPlay için pek fazla yenilik yok. Bu bağlamda yenilikler şu ana kadar Mesajlar ve Ayarlar uygulamalarına odaklanıyor. Buna göre iOS 18, Mesajlar uygulamasında isimlerin yanına kişi fotoğrafları ekleyerek konuşmaları tanımlamayı kolaylaştırıyor. Üstelik kişi fotoğrafları artık Mesajlar uygulaması bildirimlerinde de görülüyor.

    iOS 18 sunulan 5 yeni CarPlay özelliği! Tam Boyutta Gör
    CarPlay'e eklenecek bir diğer özellik ise, yeni Sessiz Mod ayarı. Bu sayede telefonunuzun Ayarlar uygulamasından Sessiz modun CarPlay'de otomatik açılıp kapanması ayarlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak Apple, Renk Filtrelerini CarPlay'e kadar genişletti. Bu erişilebilirlik özelliği, Gri tonlama seçeneği ve aralarından seçim yapabileceğiniz üç renk filtresi dahil olmak üzere renklerin ayırt edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

    iOS 18 ile birlikte sunulan son yenilikse Ses Tanıma. Bu sayede kullanıcılar, araba kornaları gibi sürüşle ilgili sesler için bildirim alabilecek. Bunun özellikle işitme güçlüğü çeken sürücüler veya yolcular için faydalı olacağını belirtelim. Ayrıca CarPlay, artık yalnızca sesle yönlendirme ve uygulamaları kontrol etme fırsatı da sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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