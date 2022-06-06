iOS 16 ile CarPlay özelliği devrim yapıyor

Tam Boyutta Gör

Apple’ın destekli araçlarda sürücülere daha kolay bir bilgi sistemi sunmasını ve ayrıca sürücülerin de iPhone ara yüzünden ayrılmamasını sağlayan CarPlay özelliği iOS 16 güncellemesi ile birlikte daha devrimsel bir hale geliyor.

iOS 16 sürümünde yeni CarPlay

Daha önce de dile getirildiği üzere iOS 16 ile birlikte Apple CarPlay artık aracınıza daha çok hakim. Bundan sonra sadece bilgi ekranına yansıtmak yerine artık mevcut tüm dijital ekranlara CarPlay yansıtması yapabileceksiniz.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak saatler 1 sa. önce eklendi

Destekli yeni araçlarda biraz daha değişime uğramış bir bilgi ekranı ara yüzü sürücüleri karşılarken diğer ekranlardaki yansıtma ise farklı bir görünüme bürünüyor. Aracın hızı, saatler, hava durumu, yakıt durumu, vites durumu gibi özellikler artık takip edilebilecek.

Tam Boyutta Gör

Yani aracın tek hakimi CarPlay oluyor. Klima ısısı ayarlanabiliyor, medya içeriği kontrol edilebiliyor, destekliyse sürüş modları değiştirilebiliyor. Yeni CarPlay gelecek yılın sonlarında piyasaya sürülecek araçlarda yerini alacak. Pek çok marka şimdiden hazırlıklara başladı. Bu özelliğin sadece destekli araçlarda kullanılabileceğini tekrar hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple CarPlay artık aracınıza hakim olacak