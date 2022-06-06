iOS 16 ile CarPlay özelliği devrim yapıyor

Apple’ın destekli araçlarda sürücülere daha kolay bir bilgi sistemi sunmasını ve ayrıca sürücülerin de iPhone ara yüzünden ayrılmamasını sağlayan CarPlay özelliği iOS 16 güncellemesi ile birlikte daha devrimsel bir hale geliyor.
iOS 16 sürümünde yeni CarPlay
Daha önce de dile getirildiği üzere iOS 16 ile birlikte Apple CarPlay artık aracınıza daha çok hakim. Bundan sonra sadece bilgi ekranına yansıtmak yerine artık mevcut tüm dijital ekranlara CarPlay yansıtması yapabileceksiniz.
Destekli yeni araçlarda biraz daha değişime uğramış bir bilgi ekranı ara yüzü sürücüleri karşılarken diğer ekranlardaki yansıtma ise farklı bir görünüme bürünüyor. Aracın hızı, saatler, hava durumu, yakıt durumu, vites durumu gibi özellikler artık takip edilebilecek.
Yani aracın tek hakimi CarPlay oluyor. Klima ısısı ayarlanabiliyor, medya içeriği kontrol edilebiliyor, destekliyse sürüş modları değiştirilebiliyor. Yeni CarPlay gelecek yılın sonlarında piyasaya sürülecek araçlarda yerini alacak. Pek çok marka şimdiden hazırlıklara başladı. Bu özelliğin sadece destekli araçlarda kullanılabileceğini tekrar hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.