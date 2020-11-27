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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni araştırmalara göre aligatörler de kuyruklarını rejenere edebiliyor

    Araştırmacılar iddialarını güçlendirmek için yaban hayattan yakalanan alligator mississippiensis türüne ait 3 farklı aligatörün kuyruk yapılarını inceledi, anatomik olarak kuyruk yapılarını kıyasladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yeni araştırmalara göre aligatörler de kuyruklarını rejenere edebiliyor
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    Semenderlerin, kertenkelelerin ve hatta aksolotl adı verilen semenderler grubuna ait ilginç canlıların kopan kuyruklarını yenileyebildikleri uzun yıllar boyunca bilinen biyolojik fenomeni ( olgu ) oluşturuyordu ancak yeni araştırmalara göre kuyruğunu rejenere edebilen ( yenileyebilen ) canlılar yalnız yukarıda bahsedilenler değil.

    Arizona State University ve Louisiana Departmen of Wildlife and Fisheries kurumu araştırmacıları yaban hayattaki aligatörlerin ( Türkçe’ye timsah olarak çevrilmesine karşın timsahların farklı familyaları vardır ( Alligatoridae, Crocodylidae vb. ) bu sebeple haberimde bu terimi biyolojik karmaşıklığa yol açmamak için aligatör olarak kullandım ) kuyruklarının yenilenmiş gibi göründüğünü ancak bu alanda bu iddiayı doğrulayan doğrudan yapılan çalışmaların bulunmadığını ileri sürdü.

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    Aligatörler

    Yeni araştırmalara göre aligatörler de kuyruklarını rejenere edebiliyor
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    Araştırma ekibi iddialarını güçlendirmek için yaban hayattan yakalanan alligator mississippiensis ( Amerika aligatoru, timsahlar takımının aligatorgiller familyasından sürüngen türü. Sadece ABD'de bulunur ve Amerikan timsahı ile sıklıkla karıştırılır. ) türüne ait 3 farklı aligatörün kuyruk yapılarını inceledi ve anatomik olarak kuyruk yapılarını kıyasladı. Daha sonra yapılan çalışmalarda aligatörlerin kuyruk yapılarını 23 cm’e kadar uzatabildiği ( rejenere edebildiği ) belirlendi. Bu rakamın aligatörün toplam uzunluğunun %18’ine denk geldiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi"

    Araştırmacılar yeni oluşan kuyrukların önceki kuyrukların birebir kopyaları olmadığını belirtmekle birlikte yapılan diseksiyonlar ( kesi ) sonucunda rejenere olmuş yeni kuyrukların iskelet kasından yoksun skar ( yara ) dokusuna benzeyen fibröz bağ dokusundan oluştuğunu tespit etti.

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41598-020-77052-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mratkpnar (murat akpınar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aligatör ne demek?Hangi ara girdi türkçeye?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 22 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Alligatörler kuyruklarını rejenere etmese de timsahlar kuyruklarını yenileyebilse daha güzel olmaz mıydı onlar için?
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    mratkpnar (murat akpınar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aligatör ne demek?Hangi ara girdi türkçeye?
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rajeesh 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mratkpnar
    türkçesi yok, editor ne yapsın
    1 Yanıt Yanıtla
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