Yeni araştırmalara göre aligatörler de kuyruklarını rejenere edebiliyor

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Semenderlerin, kertenkelelerin ve hatta aksolotl adı verilen semenderler grubuna ait ilginç canlıların kopan kuyruklarını yenileyebildikleri uzun yıllar boyunca bilinen biyolojik fenomeni ( olgu ) oluşturuyordu ancak yeni araştırmalara göre kuyruğunu rejenere edebilen ( yenileyebilen ) canlılar yalnız yukarıda bahsedilenler değil.

Arizona State University ve Louisiana Departmen of Wildlife and Fisheries kurumu araştırmacıları yaban hayattaki aligatörlerin ( Türkçe’ye timsah olarak çevrilmesine karşın timsahların farklı familyaları vardır ( Alligatoridae, Crocodylidae vb. ) bu sebeple haberimde bu terimi biyolojik karmaşıklığa yol açmamak için aligatör olarak kullandım ) kuyruklarının yenilenmiş gibi göründüğünü ancak bu alanda bu iddiayı doğrulayan doğrudan yapılan çalışmaların bulunmadığını ileri sürdü.

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Araştırma ekibi iddialarını güçlendirmek için yaban hayattan yakalanan alligator mississippiensis ( Amerika aligatoru, timsahlar takımının aligatorgiller familyasından sürüngen türü. Sadece ABD'de bulunur ve Amerikan timsahı ile sıklıkla karıştırılır. ) türüne ait 3 farklı aligatörün kuyruk yapılarını inceledi ve anatomik olarak kuyruk yapılarını kıyasladı. Daha sonra yapılan çalışmalarda aligatörlerin kuyruk yapılarını 23 cm’e kadar uzatabildiği ( rejenere edebildiği ) belirlendi. Bu rakamın aligatörün toplam uzunluğunun %18’ine denk geldiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi"

Araştırmacılar yeni oluşan kuyrukların önceki kuyrukların birebir kopyaları olmadığını belirtmekle birlikte yapılan diseksiyonlar ( kesi ) sonucunda rejenere olmuş yeni kuyrukların iskelet kasından yoksun skar ( yara ) dokusuna benzeyen fibröz bağ dokusundan oluştuğunu tespit etti.

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-77052-8

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