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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Audi’nin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Q3'ün yeni nesli sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. 150 beygirlik 35 TFSI motor seçeneğiyle gelen aracın Sportback versiyonu da mevcut.
    05 Nisan 2021, 13:50 (Güncellendi, 1 hf.)
    21,6b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    12

    Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Audi’nin kompakt SUV’u Q3 Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Audi Q3, S line ve Advanced olmak üzere iki farklı donanım ve 35 TFSI motor seçeneğiyle sunuluyor. Yeni Audi Q3 fiyatı 638.149 TL'den başlıyor.

    Tamamen yenilenen Audi Q3’ün sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası ve büyük hava girişleri araca çok daha sportif görünüm katıyor. Aracın ön tasarımında, kama şeklinde içeri doğru ilerleyen ve opsiyonel olan Matrix LED teknolojisiyle görüşü kolaylaştıran farlar öne çıkıyor. Ön ve arka farların simetrik aydınlatma grafikleri ile yandan görünüm, dış tasarımla denge oluşturuyor.

    Omuz çizgisi çamurlukların üzerinde güçlü atletik bir görünüm yaratırken, birbirleriyle bağlantısını da sağlıyor. Audi’nin quattro DNA'sından ilham alan konturlar, SUV’un daha da geniş görünmesine olanak tanıyor. Kontrast renkli çamurluk kaplamaları, off-road görünümünü de vurguluyor. Otomobilin gövdesi yan taraftaki arka camı da çevreleyen uzun bir tavan kenarı spoyleri ile tamamlanıyor. 

    Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri dış mekanda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç mekanında da etkisini gösteriyor. Premium malzemeler, mimari yapı ve yeni işletim konseptiyle mükemmel bir ahenk oluşturuyor. 4.484 milimetre uzunluğa, 1.849 milimetre genişliğe, 1.585 milimetre yüksekliğe sahip ve aks mesafesi 77 milimetre uzatılan Yeni Audi Q3’ün tüm boyutları bir önceki nesle göre artmış durumda. Otomobilin arka koltukları standart olarak, 150 milimetre ön ve arka tarafa hareket ettirilebiliyor.

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    40:20:40 oranındaki üç yönlü bölünmüş koltuk arkalıkları yedi kademede eğilebiliyor. Arka koltukların ve koltuk arkalıklarının pozisyonuna bağlı olarak, bagaj bölmesi kapasitesi 410 ile 1.405 litre yükleme hacmi sağlıyor. Yükleme zemini üç seviyeye kadar ayarlanabiliyor ve arka bagajlık, gerek duyulmaması durumunda zeminin altına yerleştirilebiliyor. Ayak hareketi ile açılabilen elektrikli bagaj kapağı da konfor anahtar ile opsiyonel olarak alınabiliyor.

    Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 hp güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği, turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic şanzıman ile aktarılıyor.

    Yeni Audi Q3 ve Q3 Sportback fiyatları şöyle:

    Model Net fiyat Satış Fiyatı
    Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S Tronic 299.600 TL 638.149 TL
    Q3 35 Turbo FSI 150 hp S Line S Tronic 309.800 TL 659.814 TL
    Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S Line S Tronic 323.700 TL 689.337 TL

    Audi Q3 Sportback:



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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam onca metali eritiyor, büküyor, leğimliyor, kapısı, bagajı, tekeri, motoru, kablosu, gösterge panelleri, işlemcileri vs. para harcayıp binbir hassasiyetle takıyor. Sonra bu kadar parça ve emeğin olduğu bir makinayı 300 bin e dünya markası olarak satıyor, Belki 10binden fazla emekçisine maaşını veriyor. Arızalanan ya da arızalanabilecek robot makina şu bu için bir miktar para ayırıp, kar etmeye çalışıyor.

    Bizde de devlet bu makineyi hiç bişi yapmadan 338bin daha vergi koyup satıp kazanıyor. Malzeme yok, işçi yok, motor yok, kapı kolundaki tek bir civata bile yok, ama daha çok kazanıyor.

    Hak mıdır ? Vergiler konusunda dünyanın en saçma ülkesiyiz.
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    4 Yanıt Yanıtla +186
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    SaB0 (M KSKN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SimsekIndustries
    Biz vergi almış olmak için vergi almıyoruz. Öyle olsa %20 vergini verir yaşarsın.

    Biz, birileri zengin olsun diye vergi veriyoruz.
    Yanıtla +53
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    300.000TL'ye satmıyor, ortalama vergileri ve kar marjı dahil 40.000 Euro civarına satıyor ki, fabrikaya maliyeti 22.000Euro'dan fazla değildir.

    Siyasal islam ülkelerinde normal diyeceğim ama Irak bile bizden iyi durumda.
    300.000TL'ye satmıyor, ortalama vergileri ve kar marjı dahil 40.000 Euro civarına satıyor ki, fabrikaya maliyeti 22.000Euro'dan fazla değildir. Siyasa...
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    Yanıtla +19
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir vergi hiç bir yerde yok... Arabanın fiyatı Dan daha fazla... Ayıptır.. Tamam ithal ikameci anlayışı yayalım diyorsanız o zaman yerliyi teşvik edelim.. Oda yok
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    emrah1982 (emrah y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dizel bile degil bu fiyat
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    O onboardx 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucuzmuş
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    ogameci 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mazda cx-5 alırdım sanırım biraz daha ekleyip
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    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sadece fiyata bakmaya geldim hiç şaşırmadan geri dönüyorum
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    M mbkaynar (mehmet kaynar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bundaki stronic kuru tip mi ıslak tip mi bilen var mı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CapriceClassic 6 gün ( Mesaj Silindi ) mbkaynar
    ıslak kavrama olması lazım..benim 1.4 a4de ıslak kavramalı dq381 var mesela.
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    ReaLGz 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sonunda şu Q3'ün emanet gibi duran arka tasarımını düzelttiler. Param olsa ve şanzımanı patlamıyor olsa Q3 sportbacki kesinlikle alırdım. Çok güzel yapmışlar.
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2014 yılında vw passat alırken bu araç 130 bindi. hatta o zaman bunu mu alsak diye düşünmüştük, şimdi sadece bakabiliyoruz.
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    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Araba fiyatlarını görmek bile yoruyor insanı
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tamam da mecburmusun bu Araba yı almaya. Türkiye de üretilen araç al hem paran Türkiye de kalsın hem vatandaşına istihdam yaratılsın hem daha az vergi öde.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    R retro61 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    %50 üstü yerli üretim yapan yerli kabul ediliyor ama ötv de indirim yok. Ülkede yerli üretim yapan firmalara ötv indirim teşviği sağlanmalı. Büyük taşıt hariç VAG grubu yerli üretimi yok ama otomobil satışta 1. sırada 2. reno.
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    21627 kez okundu.
    34 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni audi q3 ve
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