1.3 milyon TL'ye 7 kişilik SUV: SWM G05 Pro

- Ek vergi hakkında açıklama
- SWM G05 PRO, özellikleriyle neler sunuyor❓
- İç mekan
- Fonksiyonel arka koltuklar
- Zengin donanım listesi
- Yüksek verimlilik ve kesintisiz sürüş keyfi
- 5 yıl ya da 150 bin kilometre garanti
- Yorumlar
Çinli Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, kısa süre önce giriş yaptığı Avrupa ve Türkiye pazarında ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de ATMO Grubu’nun temsil ettiği marka, SUV modelleri G01, G01F ve G03F’in ardından şimdi de yeni D-SUV modeli G05 PRO’yu yollara çıkarıyor.
Markanın 7 kişiye kadar yolculuk imkânı sağlayabilen yeni modeli G05 PRO, Deluxe donanımlı manuel şanzımanlı veya Premium donanımlı 7DCT çift kavramalı şanzımana sahip versiyonlarıyla sunulurken, 1.299.000 TL’lik iddialı başlangıç fiyatıyla SWM bayilerinde yerini alıyor. SUV modelin Premium donanım seviyesi ise 1.495.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.
Ek vergi hakkında açıklama
Yeni vergi düzenlemesi ile ilgili görüşlerini açıklayan SWM Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu, “SWM olarak Türkiye'de kurduğumuz güçlü bayi ağı ile satış ve satış sonrası dahil tüm operasyonlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Açıklanan yeni yönetmelik zorlayıcı ancak karara saygı duyuyoruz. Türkiye için planlarımız uzun vadeli ve mevcut durumun süreci hızlandıracağını düşünüyoruz.
Bu nedenle Avrupa ve Türkiye'de üretim projemizi değerlendirmeye ve planlamaya başladık, yatırım ve yerelleşme fırsatlarını ısrarla gelecek planlamalarımızın merkezinde tutuyoruz. SWM olarak buradayız ve hız kesmiyoruz, ne olursa olsun bize inanan müşterilerimizi ve bayilerimizi önceliklendirmeye ve onları korumaya devam edeceğiz” dedi.
SWM G05 PRO, özellikleriyle neler sunuyor❓
G05 PRO; 4.750 mm uzunluğu, 2.750 mm aks mesafesi, 2.100 mm iç derinliği ve 1.920 litreye varan geniş bagaj hacmi ile farklı kullanım taleplerine karşılık verebilen fonksiyonel ve büyük SUV olarak dikkat çekiyor. Rakiplerine göre avantajlı boyutlara ve fiyatlara sahip olan yeni SWM G05 PRO, D-SUV segmentini hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.
Şık ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni araç, büyük SUV hayali kuran fakat fiyatlarını yüksek bulan tüketiciler için de cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
İtalyan tasarım karakterini güçlendiren yıldızlı kafesli hava giriş ızgarası, modern çizgileri ve ultra uzun aks mesafesi modelin modern ve kullanışlı yapısını ilk bakışta belli ediyor. Konforlu ve keyifli bir sürüş sunan SWM G05 PRO, Off-Road gövde koruma kiti, LED gündüz farları, elektrik ayarlı ve ısıtmalı dış dikiz aynaları ve standart olarak sunulan 17 inçlik alüminyum jantları ile dikkat çekici bir tasarım ortaya koyuyor.
Arka bölümde yer alan köpek balığı yüzgeci anten ise aracın tasarımına modern ve aerodinamik bir dokunuş katarak estetik bir işlevi yerine getiriyor. Ayrıca modelde kullanılan üç katmanlı kaplama teknolojisi ile Nano ölçekli boya işlemi daha yüksek parlaklık ve uzun süreli yeni gibi görünüm sağlıyor.
İç mekan
İç mekânda ileri seviye kalite hissiyatı için siyah perfore deri koltuklara yer veriliyor. Bu da iç döşemeyi şık ve sportif bir atmosferle dolduruyor. Özenle işlenmiş deri malzemeler, kalitesinin artmasına yardımcı olurken G05 PRO’nun yüksek kalite beklentilerini kolaylıkla karşılamasını sağlıyor.
Yepyeni yıldız ışığı trim paneli ise gökyüzündeki yıldızlar kadar parlak, süper lüks bir iç atmosfer yaratıyor. Sadece iç süslemenin dokusunu geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda iç süslemenin bir limuzin gibi yüksek kaliteyi göstermesini sağlıyor.
Standart olarak sunulan 6 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi, üst düzey ses deneyimi sunarken, yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. Kalite ve konfor açısından gelişmiş bir deneyim sunan G05 PRO, LCD ekranlı dijital gösterge paneliyle bu deneyimi üst seviyelere taşıyor. Bu panel aracılığıyla sürücü, otomobille ilgili pek çok bilgiye ulaşılabiliyor.
SWM G05 PRO'da yer alan elektrikli panoramik açılır tavan, önde USB bağlantısı noktası ve 12V güç kaynağı, ısıtmalı ikinci sıra koltuklar gibi özellikler iç mekandaki konforu artırırken, arka geri vites radarı ve geri görüş kamera sistemi, sürücünün özellikle şehir içinde park ederken zaman kazanmasını sağlıyor.
SWM’nin zarif İtalyan tasarımına sahip 7 kişilik SUV modeli G05 PRO, konfor odaklı sürüş karakteri, yüksek teknolojisi, geniş iç mekanı, kaliteli malzemeleri ve 7 kişilik yapısıyla büyük bir SUV’dan beklenen tüm ihtiyaçları karşılıyor.
Fonksiyonel arka koltuklar
Rakiplerinin yaklaşık iki katı seviyesindeki bu konumlandırma, yolcuların 3 saniye gibi kısa bir sürede inip binmeleri için uygun bir alan oluşturuyor. 495 mm uzunluğundaki minder ise bacakları etkili bir şekilde destekleyerek yolcuların yorgunluğunu en aza indiriyor.
Bununla birlikte, orta sıra koltukların sırtlıkları maksimum 170°'lik bir açı ile arkaya yatırılabiliyor. Bu da yolcuların düz bir şekilde uzanıp dinlenmelerine, bol miktarda bacak boşluğuna sahip olmalarına ve lüks bir makam aracında olduğu gibi geniş ve lüks orta sıra alanının keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor.
Zengin donanım listesi
Yüksek verimlilik ve kesintisiz sürüş keyfi
102kW/140 HP güç ve 212 Nm tork üretebilen, Alman teknolojisiyle geliştirilmiş ultra verimli motor, G05 PRO’nun konforlu ve keyif veren sürüş karakterini 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT şanzıman seçenekleriyle birlikte sunuyor. 7 ileri DCT şanzıman sistemi, otoyol hızlarında bile verimliliğin en üst düzeye çıkmasını sağlıyor.
Sarsıntısız ve konforlu vites geçişleriyle SUV konforunu düşük yakıt tüketimiyle sunan G05 PRO, İtalyan zarafetini sadece yüksek teknolojiyle değil aynı zamanda verimli bir SUV olmasıyla da öne çıkarıyor. SWM G05 PRO, uluslararası üst düzey modellerin yalıtım standartlarına uygun olarak, müşteriler için yüksek kaliteli izolasyona sahip konforlu bir araç olarak öne çıkıyor.
Modelin kafes yapısına sahip şasisi, ön çarpışma önleyici kiriş ve yüksek mukavemetli malzemelerle güçlendiriliyor. Aracın 100 km/s süratle gittiği esnada frenleme mesafesi ise 39 m’den daha kısa bir mesafede gerçekleşiyor ve sıkışık trafikte beklenmedik sürprizlere karşı güvenli mesafe sağlıyor.
5 yıl ya da 150 bin kilometre garanti
Moda ve tasarımın başkenti Milano’daki SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G05 PRO modeli, sofistike ve zarif İtalyan tasarımını Alman mühendisliğiyle bir arada sunuyor. Geniş hacimli ve 7 koltuklu bir SUV olmasının yanı sıra konforlu ve keyifli sürüş karakterleriyle de öne çıkan G05 PRO, SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde ünlü Alman markaların teknolojileri kullanılarak geliştirilen yüksek verimliğe sahip 1.5 litrelik SWD15 benzinli motoruyla öne çıkıyor. Kalitesi AB pazarlarındaki müşteriler tarafından kanıtlanmış olan SWM modelleri, Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.