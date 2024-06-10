1.3 milyon TL'ye 7 kişilik SUV: SWM G05 Pro

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Çinli Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, kısa süre önce giriş yaptığı Avrupa ve Türkiye pazarında ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de ATMO Grubu’nun temsil ettiği marka, SUV modelleri G01, G01F ve G03F’in ardından şimdi de yeni D-SUV modeli G05 PRO’yu yollara çıkarıyor.

Markanın 7 kişiye kadar yolculuk imkânı sağlayabilen yeni modeli G05 PRO, Deluxe donanımlı manuel şanzımanlı veya Premium donanımlı 7DCT çift kavramalı şanzımana sahip versiyonlarıyla sunulurken, 1.299.000 TL’lik iddialı başlangıç fiyatıyla SWM bayilerinde yerini alıyor. SUV modelin Premium donanım seviyesi ise 1.495.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ek vergi hakkında açıklama

Yeni vergi düzenlemesi ile ilgili görüşlerini açıklayan SWM Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu, “SWM olarak Türkiye'de kurduğumuz güçlü bayi ağı ile satış ve satış sonrası dahil tüm operasyonlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Açıklanan yeni yönetmelik zorlayıcı ancak karara saygı duyuyoruz. Türkiye için planlarımız uzun vadeli ve mevcut durumun süreci hızlandıracağını düşünüyoruz.

Bu nedenle Avrupa ve Türkiye'de üretim projemizi değerlendirmeye ve planlamaya başladık, yatırım ve yerelleşme fırsatlarını ısrarla gelecek planlamalarımızın merkezinde tutuyoruz. SWM olarak buradayız ve hız kesmiyoruz, ne olursa olsun bize inanan müşterilerimizi ve bayilerimizi önceliklendirmeye ve onları korumaya devam edeceğiz” dedi.

SWM G05 PRO, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni G05 PRO, kalabalık ve uzun seyahatlerden iş gezilerine kadar tüm yolculukları keyifli bir hale getirmek için birçok özellikle donatılıyor. Yeni 7 koltuklu G05 PRO, araca yüklenebilecek yüke ve yolcu sayısına göre değiştirilebilen 11 farklı koltuk kombinasyonu, ferah iç mekânı ve gelişmiş donanım seçenekleri ile uzun ya da kısa mesafe fark etmeksizin tüm sürüşleri keyifli hale getiriyor.

G05 PRO; 4.750 mm uzunluğu, 2.750 mm aks mesafesi, 2.100 mm iç derinliği ve 1.920 litreye varan geniş bagaj hacmi ile farklı kullanım taleplerine karşılık verebilen fonksiyonel ve büyük SUV olarak dikkat çekiyor. Rakiplerine göre avantajlı boyutlara ve fiyatlara sahip olan yeni SWM G05 PRO, D-SUV segmentini hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.

Şık ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni araç, büyük SUV hayali kuran fakat fiyatlarını yüksek bulan tüketiciler için de cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İtalyan tasarım karakterini güçlendiren yıldızlı kafesli hava giriş ızgarası, modern çizgileri ve ultra uzun aks mesafesi modelin modern ve kullanışlı yapısını ilk bakışta belli ediyor. Konforlu ve keyifli bir sürüş sunan SWM G05 PRO, Off-Road gövde koruma kiti, LED gündüz farları, elektrik ayarlı ve ısıtmalı dış dikiz aynaları ve standart olarak sunulan 17 inçlik alüminyum jantları ile dikkat çekici bir tasarım ortaya koyuyor.

Arka bölümde yer alan köpek balığı yüzgeci anten ise aracın tasarımına modern ve aerodinamik bir dokunuş katarak estetik bir işlevi yerine getiriyor. Ayrıca modelde kullanılan üç katmanlı kaplama teknolojisi ile Nano ölçekli boya işlemi daha yüksek parlaklık ve uzun süreli yeni gibi görünüm sağlıyor.

İç mekan

Tam Boyutta Gör SWM G05 PRO’da yer alan yenilikçi teknolojiler, 7 kişilik pratik bir SUV'un sahip olması gereken ve günlük yaşamı kolaylaştıran birçok özelliği bir arada sunuyor. Kullanımı kolay ve sezgisel 12 inç bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto gibi gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerini destekleyerek çağın multimedya işlevlerini yerine getirebiliyor.

İç mekânda ileri seviye kalite hissiyatı için siyah perfore deri koltuklara yer veriliyor. Bu da iç döşemeyi şık ve sportif bir atmosferle dolduruyor. Özenle işlenmiş deri malzemeler, kalitesinin artmasına yardımcı olurken G05 PRO’nun yüksek kalite beklentilerini kolaylıkla karşılamasını sağlıyor.

Yepyeni yıldız ışığı trim paneli ise gökyüzündeki yıldızlar kadar parlak, süper lüks bir iç atmosfer yaratıyor. Sadece iç süslemenin dokusunu geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda iç süslemenin bir limuzin gibi yüksek kaliteyi göstermesini sağlıyor.

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Standart olarak sunulan 6 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi, üst düzey ses deneyimi sunarken, yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. Kalite ve konfor açısından gelişmiş bir deneyim sunan G05 PRO, LCD ekranlı dijital gösterge paneliyle bu deneyimi üst seviyelere taşıyor. Bu panel aracılığıyla sürücü, otomobille ilgili pek çok bilgiye ulaşılabiliyor.

SWM G05 PRO'da yer alan elektrikli panoramik açılır tavan, önde USB bağlantısı noktası ve 12V güç kaynağı, ısıtmalı ikinci sıra koltuklar gibi özellikler iç mekandaki konforu artırırken, arka geri vites radarı ve geri görüş kamera sistemi, sürücünün özellikle şehir içinde park ederken zaman kazanmasını sağlıyor.

SWM’nin zarif İtalyan tasarımına sahip 7 kişilik SUV modeli G05 PRO, konfor odaklı sürüş karakteri, yüksek teknolojisi, geniş iç mekanı, kaliteli malzemeleri ve 7 kişilik yapısıyla büyük bir SUV’dan beklenen tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Fonksiyonel arka koltuklar

Tam Boyutta Gör G05 PRO'nun mükemmel işlevlerle donatılan arka sıra koltuklarında daha geniş kullanılabilir bir alan sunuluyor. Üç kademeli olarak ayarlanabilir orta sıra koltuklar tek dokunuşla ters çevrilebilirken, burada yolcuların binmesi için yeterli bir alan bulunuyor. Ters çevrildikten sonra koltuklar, kapı çerçevesinden 30 cm uzaklıkta konumlandırılabiliyor.

Rakiplerinin yaklaşık iki katı seviyesindeki bu konumlandırma, yolcuların 3 saniye gibi kısa bir sürede inip binmeleri için uygun bir alan oluşturuyor. 495 mm uzunluğundaki minder ise bacakları etkili bir şekilde destekleyerek yolcuların yorgunluğunu en aza indiriyor.

Bununla birlikte, orta sıra koltukların sırtlıkları maksimum 170°'lik bir açı ile arkaya yatırılabiliyor. Bu da yolcuların düz bir şekilde uzanıp dinlenmelerine, bol miktarda bacak boşluğuna sahip olmalarına ve lüks bir makam aracında olduğu gibi geniş ve lüks orta sıra alanının keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor.

Zengin donanım listesi

Tam Boyutta Gör 7 koltuklu yeni SWM G05 PRO; Elektronik Gövde Stabilizasyon Sistemi (ESP), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Fren Destek Sistemi (HBA), Acil Frenleme Sırasında Arkadaki Araca Otomatik Hatırlatma (Çift Flaşör), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), Hız Sabitleyici, çift ön hava yastıkları, Arka Geri Vites Radarı, Geri Görüş Kamera Sistemi, Lastik Basıncı izleme Sistemi, akıllı telefon yansıtma sistemi sunan 12 inçlik renkli dokunmatik multimedya sistemi, 2 adet USB bağlantı noktası, ön ve arka klima kontrolü, elektrikli panoramik açılır tavan, anahtarsız giriş ve start düğmesi, deri direksiyon ve deri koltuklar, ısıtmalı ikinci sıra koltuklar, katlanır üçüncü sıra koltuklar, LED gündüz farları, otomatik farlar, siyah renkli Off-Road gövde koruma kiti ve 17 inçlik alaşım jantların da yer aldığı uzun bir donanım listesiyle sunuluyor.

Yüksek verimlilik ve kesintisiz sürüş keyfi

102kW/140 HP güç ve 212 Nm tork üretebilen, Alman teknolojisiyle geliştirilmiş ultra verimli motor, G05 PRO’nun konforlu ve keyif veren sürüş karakterini 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT şanzıman seçenekleriyle birlikte sunuyor. 7 ileri DCT şanzıman sistemi, otoyol hızlarında bile verimliliğin en üst düzeye çıkmasını sağlıyor.

Sarsıntısız ve konforlu vites geçişleriyle SUV konforunu düşük yakıt tüketimiyle sunan G05 PRO, İtalyan zarafetini sadece yüksek teknolojiyle değil aynı zamanda verimli bir SUV olmasıyla da öne çıkarıyor. SWM G05 PRO, uluslararası üst düzey modellerin yalıtım standartlarına uygun olarak, müşteriler için yüksek kaliteli izolasyona sahip konforlu bir araç olarak öne çıkıyor.

Modelin kafes yapısına sahip şasisi, ön çarpışma önleyici kiriş ve yüksek mukavemetli malzemelerle güçlendiriliyor. Aracın 100 km/s süratle gittiği esnada frenleme mesafesi ise 39 m’den daha kısa bir mesafede gerçekleşiyor ve sıkışık trafikte beklenmedik sürprizlere karşı güvenli mesafe sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Modelde sunulan Start&Stop teknolojisi, aracın hareket etmediği anlarda motorun kapanmasını sağlarken hem çevre dostu bir sürüş imkânı sunuyor hem de gereksiz yakıt tüketimini ortadan kaldırıyor. SWM’nin yüksek sürüş keyfi sunan büyük SUV modeli G05 PRO, ülkemizde Deluxe ve Premium donanım seçenekleri ile satışa sunulurken hem fonksiyonellik hem de geniş yaşam alanı ihtiyaçlarına yanıt verebilen özelliklerini tüketicilerle buluşturuyor.

5 yıl ya da 150 bin kilometre garanti

Moda ve tasarımın başkenti Milano’daki SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G05 PRO modeli, sofistike ve zarif İtalyan tasarımını Alman mühendisliğiyle bir arada sunuyor. Geniş hacimli ve 7 koltuklu bir SUV olmasının yanı sıra konforlu ve keyifli sürüş karakterleriyle de öne çıkan G05 PRO, SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde ünlü Alman markaların teknolojileri kullanılarak geliştirilen yüksek verimliğe sahip 1.5 litrelik SWD15 benzinli motoruyla öne çıkıyor. Kalitesi AB pazarlarındaki müşteriler tarafından kanıtlanmış olan SWM modelleri, Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.

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