Yeni Volvo EX90 elektrikli SUV tanıtıldı: 600 km'ye varan menzil ve gelişmiş teknolojiler

Tam Boyutta Gör Volvo, uzun bir ipucu kampanyasının ardından yeni elektrikli SUV modeli EX90'ı resmi olarak tanıttı. XC90'ın %100 elektrikli kardeşi diyebileceğimiz yeni Volvo EX90, şık tasarımı ve standart olarak sunulan LiDAR sensörü gibi teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Volvo EX90, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Volvo EX90, 111 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle donatılmış. Elektrikli SUV, ilk etapta iki elektrik motoruyla satışa sunulacak. Ön ve arka akslarda bulunan motorlar dört tekerlekten çekiş imkanı sağlarken standart versiyonda toplam 408 hp güç ve 770 Nm tork sunacak. Performance versiyonunda ise bu değerler 517 hp ve 910 Nm'ye yükselecek. Ağırlığı 3 tona yakın olan aracın Performance versiyonunda 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamladığı belirtiliyor.

Elektrikli SUV, WLTP'ye göre 600 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olacak. EX90'ın maksimum şarj gücü açıklanmadı fakat 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabileceği ifade edildi.

Tam Boyutta Gör Yeni Volvo EX90'daki Luminar imzalı LiDAR, mümkün olan en iyi görüşe sahip olması için ön camın hemen üzerine yerleştirilmiş. 250 metreye kadar uzaklıktaki yayaları tespit edebildiği belirtilen LiDAR'ın dışında araçta ultrasonik sensör, radar ve kameralar görev yapıyor. Bunun dışında iç tarafta da kamera ve sensörler mevcut. Bu sayede araç, sadece sürücünün dikkat durumunu izlemekle kalmayıp içeride uyuyakalan çocuk veya evcil hayvan unutulması durumunda uyarıda bulunabiliyor.

Elektrikli SUV'un iç mekanında küçük bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Merkezdeki 14,5 inçlik büyük bir multimedya ekranı görev yapıyor. Araçtaki sistem NVIDIA DRIVE yapay zeka platformları Xavier ve Orin, Snapdragon kokpit platformları ve Volvo mühendislerinin geliştirdiği yazılımlardan güç alıyor. Bu sistem, güvenlikten multimedya ve batarya yönetimine kadar araç içerisindeki çoğu fonksiyonun çalışmasından sorumlu. EX90'ın içerisindeki ekranlar ve head-up display'deki grafikler ise Unreal Engine'e emanet.

Lüks SUV, bahsettiğimiz özellikler dışında OTA güncelleme desteği, entegre Google servisleri (Google Haritalar ve Google Play), kablosuz Apple CarPlay, standart 5G bağlantısı, Dolby Atmos destekli Bowers & Wilkins ses sistemi, koltuk başlıklarında entegre hoparlörler ve akıllı telefonun anahtar olarak kullanılabilmesini sağlayan 'phone key' gibi teknolojilere de sahip. Ayrıca EX90'da yüzde 15 oranında geri dönüştürülmüş çelik ve plastik, yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıldığını da belirtelim.

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Yeni Volvo EX90 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özelli