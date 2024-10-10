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    Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kodiaq ürün gamının en üst seviyesinde yer alan yeni Skoda Kodiaq Sportline; şıklık ve üst düzey özellikleri ile sportiflik ve dinamizmi bir araya getiren donanımı ile fark yaratıyor.

    Skoda, geçtiğimiz aylarda yeni neslini Türkiye yollarına çıkardığı D-SUV modeli Kodiaq’ın sportif yanını vurgulayan Sportline donanımını Ekim ayı itibariyle satışa sundu. Kodiaq ürün gamının en üst seviyesinde yer alan yeni Skoda Kodiaq Sportline fiyatı 3.350.400 TL'den başlıyor.

    Skoda Kodiaq fiyat listesi💸(Ekim 2024)
    Versiyon Fiyat
    Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.750.400 TL
    Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.150.400 TL
    Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.350.400 TL
    Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 4.800.400 TL
    Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 5.000.400 TL

    Yeni Skoda Kodiaq Sportline, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Skoda Kodiaq Sportline versiyonuna özgü parlak siyah dış detaylar, ön ızgara, tavan rayları, cam çerçeveleri, ayna kapakları, D sütunu ve bagaj bölümünde yer alan marka/model yazısıyla zarafet ve dinamizmi bir arada sunuyor. Bununla birlikte 20 inç sportif alüminyum alaşımlı jantları, ön kapı eşiklerinde ve ön çamurlukta Sportline logoları, Sportline’a özgü arka difüzör ile gövde renginde spoyler yeni Skoda Kodiaq’ın sportifliğini daha ileriye taşıyor. 

    Sportif tasarım ve konforun bir arada sunulduğu yeni Skoda Kodiaq Sportline’ın kabininde; Yüksek kaliteli siyah süet ve suni deri döşemeli spor koltuklar, kontrast yaratan gri dikişler otomobili diğer donanımlardan ayırıyor. Siyah tavan döşemesi ise, ön panelde ve kapı içlerinde kullanılan metalik gri dekoratif malzemelerle birlikte kabine sofistike bir hava katıyor. Üç kollu spor direksiyon, paslanmaz çelik pedallar ve Sportline logosu iç mekanın sportif ruhunu güçlendiriyor.

    Standart donanımlar

    Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Yeni Skoda Kodiaq Sportline'ın standart donanımında yer alan Full LED Matrix farlar, sürüş güvenliğini artırarak her koşulda net bir görüş sağlıyor. Dinamik sinyal lambaları ve araç yaklaşırken devreye giren karşılama animasyonu gibi özellikler, sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Crystal lighting imzalı parlak siyah ön ızgara, markanın özgün kimliğini yansıtarak her açıdan dikkat çekmesini sağlıyor.

    Pratiklik ve konforu artıran donanımlar arasında, ayak hareketiyle açılabilen Sanal Pedal özellikli Elektrikli Bagaj Kapağı, KESSY Advanced anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli hafızalı sürücü ve ön yolcu koltuğu, geri görüş kamerası ve elektrikli açılabilir cam tavan yer alıyor.

    Yüksek teknolojiyle donatılmış sürüş ortamı sunan Kodiaq Sportline, 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli ve 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ile modern deneyim sunuyor. 14 hoparlörlü 725W gücünde Canton Ses Sistemi ve Head-up Display gibi özellikler, yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

    Sürüş asistan teknolojileri

    Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Yeni Skoda Kodiaq’ın gelişmiş güvenlik özellikleri, Sportline donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor. Kapsamlı güvenlik testleri ve en son teknoloji ile üretilen yeni Skoda Kodiaq Sportline, yolcularına mümkün olan en iyi güvenliği sunacak şekilde geliştirildi. Seyahat Asistanı, Kavşak Asistanı, Dönüş Asistanı, Şerit Değiştirme Sistemi, Yarı Otonom Araç Kontrolü, Trafik Sıkışıklığı Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi​, Güvenli Çıkış Sistemi​, Ön Bölge Frenleme Asistanı, gibi aktif güvenlik sistemleri ile dikkat çekiyor. 

    Aktif Güvenlik Sistemlerine senkronize biçimde çalışan Acil Çağrı Sistemi E-Call+, Sürücü Yorgunluk Tespit ve Dikkat Uyarı Sistemi ile yeni Skoda Kodiaq, Sportline donanım seviyesinde en yüksek güvenlik standartlarına ulaşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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