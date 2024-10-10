Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Skoda Kodiaq fiyat listesi💸(Ekim 2024)
- Yeni Skoda Kodiaq Sportline, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Standart donanımlar
- Sürüş asistan teknolojileri
- Yorumlar
Skoda, geçtiğimiz aylarda yeni neslini Türkiye yollarına çıkardığı D-SUV modeli Kodiaq’ın sportif yanını vurgulayan Sportline donanımını Ekim ayı itibariyle satışa sundu. Kodiaq ürün gamının en üst seviyesinde yer alan yeni Skoda Kodiaq Sportline fiyatı 3.350.400 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.750.400 TL
|Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.150.400 TL
|Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.350.400 TL
|Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|4.800.400 TL
|Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|5.000.400 TL
Yeni Skoda Kodiaq Sportline, özellikleriyle neler sunuyor❓
Sportif tasarım ve konforun bir arada sunulduğu yeni Skoda Kodiaq Sportline’ın kabininde; Yüksek kaliteli siyah süet ve suni deri döşemeli spor koltuklar, kontrast yaratan gri dikişler otomobili diğer donanımlardan ayırıyor. Siyah tavan döşemesi ise, ön panelde ve kapı içlerinde kullanılan metalik gri dekoratif malzemelerle birlikte kabine sofistike bir hava katıyor. Üç kollu spor direksiyon, paslanmaz çelik pedallar ve Sportline logosu iç mekanın sportif ruhunu güçlendiriyor.
Standart donanımlar
Pratiklik ve konforu artıran donanımlar arasında, ayak hareketiyle açılabilen Sanal Pedal özellikli Elektrikli Bagaj Kapağı, KESSY Advanced anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli hafızalı sürücü ve ön yolcu koltuğu, geri görüş kamerası ve elektrikli açılabilir cam tavan yer alıyor.
Yüksek teknolojiyle donatılmış sürüş ortamı sunan Kodiaq Sportline, 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli ve 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ile modern deneyim sunuyor. 14 hoparlörlü 725W gücünde Canton Ses Sistemi ve Head-up Display gibi özellikler, yolculukları daha keyifli hale getiriyor.
Sürüş asistan teknolojileri
Aktif Güvenlik Sistemlerine senkronize biçimde çalışan Acil Çağrı Sistemi E-Call+, Sürücü Yorgunluk Tespit ve Dikkat Uyarı Sistemi ile yeni Skoda Kodiaq, Sportline donanım seviyesinde en yüksek güvenlik standartlarına ulaşıyor.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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