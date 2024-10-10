Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Skoda, geçtiğimiz aylarda yeni neslini Türkiye yollarına çıkardığı D-SUV modeli Kodiaq’ın sportif yanını vurgulayan Sportline donanımını Ekim ayı itibariyle satışa sundu. Kodiaq ürün gamının en üst seviyesinde yer alan yeni Skoda Kodiaq Sportline fiyatı 3.350.400 TL'den başlıyor.

Skoda Kodiaq fiyat listesi💸(Ekim 2024) Versiyon Fiyat Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.750.400 TL Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.150.400 TL Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.350.400 TL Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 4.800.400 TL Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 5.000.400 TL

Yeni Skoda Kodiaq Sportline, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Skoda Kodiaq Sportline versiyonuna özgü parlak siyah dış detaylar, ön ızgara, tavan rayları, cam çerçeveleri, ayna kapakları, D sütunu ve bagaj bölümünde yer alan marka/model yazısıyla zarafet ve dinamizmi bir arada sunuyor. Bununla birlikte 20 inç sportif alüminyum alaşımlı jantları, ön kapı eşiklerinde ve ön çamurlukta Sportline logoları, Sportline’a özgü arka difüzör ile gövde renginde spoyler yeni Skoda Kodiaq’ın sportifliğini daha ileriye taşıyor.

Sportif tasarım ve konforun bir arada sunulduğu yeni Skoda Kodiaq Sportline’ın kabininde; Yüksek kaliteli siyah süet ve suni deri döşemeli spor koltuklar, kontrast yaratan gri dikişler otomobili diğer donanımlardan ayırıyor. Siyah tavan döşemesi ise, ön panelde ve kapı içlerinde kullanılan metalik gri dekoratif malzemelerle birlikte kabine sofistike bir hava katıyor. Üç kollu spor direksiyon, paslanmaz çelik pedallar ve Sportline logosu iç mekanın sportif ruhunu güçlendiriyor.

Standart donanımlar

Tam Boyutta Gör Yeni Skoda Kodiaq Sportline'ın standart donanımında yer alan Full LED Matrix farlar, sürüş güvenliğini artırarak her koşulda net bir görüş sağlıyor. Dinamik sinyal lambaları ve araç yaklaşırken devreye giren karşılama animasyonu gibi özellikler, sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Crystal lighting imzalı parlak siyah ön ızgara, markanın özgün kimliğini yansıtarak her açıdan dikkat çekmesini sağlıyor.

Pratiklik ve konforu artıran donanımlar arasında, ayak hareketiyle açılabilen Sanal Pedal özellikli Elektrikli Bagaj Kapağı, KESSY Advanced anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli hafızalı sürücü ve ön yolcu koltuğu, geri görüş kamerası ve elektrikli açılabilir cam tavan yer alıyor.

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Yüksek teknolojiyle donatılmış sürüş ortamı sunan Kodiaq Sportline, 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli ve 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ile modern deneyim sunuyor. 14 hoparlörlü 725W gücünde Canton Ses Sistemi ve Head-up Display gibi özellikler, yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Sürüş asistan teknolojileri

Tam Boyutta Gör Yeni Skoda Kodiaq’ın gelişmiş güvenlik özellikleri, Sportline donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor. Kapsamlı güvenlik testleri ve en son teknoloji ile üretilen yeni Skoda Kodiaq Sportline, yolcularına mümkün olan en iyi güvenliği sunacak şekilde geliştirildi. Seyahat Asistanı, Kavşak Asistanı, Dönüş Asistanı, Şerit Değiştirme Sistemi, Yarı Otonom Araç Kontrolü, Trafik Sıkışıklığı Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi​, Güvenli Çıkış Sistemi​, Ön Bölge Frenleme Asistanı, gibi aktif güvenlik sistemleri ile dikkat çekiyor.

Aktif Güvenlik Sistemlerine senkronize biçimde çalışan Acil Çağrı Sistemi E-Call+, Sürücü Yorgunluk Tespit ve Dikkat Uyarı Sistemi ile yeni Skoda Kodiaq, Sportline donanım seviyesinde en yüksek güvenlik standartlarına ulaşıyor.

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Yeni Skoda Kodiaq Sportline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikler