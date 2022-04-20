Dünyanın en ince OLED oyun konsolu ile tanışın

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Son dönemde taşınabilir tarzda x86 oyun konsolları giderek popüler olmaya başladı. Aslında Nintendo Switch ile bu mantığın doğduğunu söylemek mümkün. Steam Deck ile de kendisine geniş bir destek buldu.

AyaNeo yeni bir konsol geliştiriyor

Yılın başlarında Ryzen 5000 işlemciler barındıran iddialı bir el konsolunu gördüğümüz AyaNeo şimdi daha iddialı bir ürün peşinde. OLED ekranlı yeni Windows konsol sınıfının en incesi olacak.

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Henüz AyaNeo ne tür özellikler kullanacak bilinmiyor ancak Mayıs ayında tanıtılacağı not düşülmüş. Ayrıca sosyal medya üzerinden de boyutlarını sergileyen paylaşımlar yapılıyor. Steam Deck konsolu ile karşılaştırılamayacak derecede kompakt bir cihaz diyebiliriz.

Cihazın yine 7 inç civarında boyutlara sadık kalacağını söylemek yanlış olmaz. Daha önce Ryzen 6000 mobil serisini temel alan bir AyaNeo iddiaları gündeme gelmişti. Bu bakımdan rekabette öne çıkacağı anlaşılıyor.



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