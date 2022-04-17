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    Dell canavar gibi bir iş istasyonu hazırlıyor

    Dell Precision 7770 iş istasyonu sızdırılan bilgilere göre Intel W serisi bir işlemci ve Nvidia RTX A6000 mobil ekran kartı ile geliyor. Satışlar yakında başlayacak. 
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    Dell Precision 7770
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    Yeni yonga mimarileri ile birlikte son kullanıcı tarafında olduğu kadar iş istasyonu tarafında da etkileyici performans çözümleri ortaya çıkıyor. Dell Precision 7770 mobil iş istasyonu en iddialı donanımla geliyor. 

    Dell Precision 7770 neler sunuyor?

    Dell Precision 7770 mobil iş istasyonu Intel W12985 işlemcisine sahip. Alder Lake tabanlı bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak Intel’in iş istasyonları için farklı bir isimlendirme yapacağı biliniyor. Alder Lake-HX olarak beklenen yeni performans serisi bu isim altında yer alabilir. 

    Intel W12985 işlemcisi 8 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği barındırıyor. Intel’in dizüstülere yönelik ilk 16 çekirdekli işlemcisi olacak Intel W12985, 5GHz turbo hız ve 30MB ön bellek sunuyor. 

    Nvidia RTX A6000 mobil ekran kartı da yine ilk kez karşımıza çıkıyor. Masa üstünde 48GB bellek sunan RTX A6000 ekran kartı dizüstünde 16GB belleğe indirgeniyor. 256 GB DDR5-4800 RAM, Fury 4 TB SSD ve 3 adet Intel P5318M 15.36 TB SSD ile etkileyici bir kombinasyon oluşuyor. 17.3 inçlik ekranda ise 3840x2400 piksel çözünürlük sunuluyor. Bu iş istasyonu için henüz bir çıkış tarihi verilmemiş. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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