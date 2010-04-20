Yeni bir iPad klonu; Bu defa QWERTY klavyeli

Hem WiFi hem de 3G destekli modeli 7 Mayıs'ta satışa sunulacak iPad'in yeni klonları ortaya çıkmaya devam ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu klonların arkasındaki isim yine Çinliler. Hazırlanan yeni iPad klonu, şimdiye kadarkiler dikkate alındığında biraz daha farklı çünkü onun aynı zamanda kızaklı bir QWERTY tuş takımı bulunuyor. Çift renkli tasarıma sahip olan klon, Intel platformunu temel alıyor.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayarda, işletim sistemi olaraksa Windows 7'nin tercih edildiği bildiriliyor. Fiziksel tuş takımı sayesinde daha rahat bir kullanım deneyimi sunacağı düşünülen yeni tablet, 10.1-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip.

Hangi üretici tarafından hazırlandığı bilinmeyen tabletin fiyatı hakkında da henüz herhangi bir ipucu bulunmuyor.