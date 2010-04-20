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Yeni bir iPad klonu; Bu defa QWERTY klavyeli

9 yıl
8,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni bir iPad klonu; Bu defa QWERTY klavyeli
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Hem WiFi hem de 3G destekli modeli 7 Mayıs'ta satışa sunulacak iPad'in yeni klonları ortaya çıkmaya devam ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu klonların arkasındaki isim yine Çinliler. Hazırlanan yeni iPad klonu, şimdiye kadarkiler dikkate alındığında biraz daha farklı çünkü onun aynı zamanda kızaklı bir QWERTY tuş takımı bulunuyor. Çift renkli tasarıma sahip olan klon, Intel platformunu temel alıyor.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayarda, işletim sistemi olaraksa Windows 7'nin tercih edildiği bildiriliyor. Fiziksel tuş takımı sayesinde daha rahat bir kullanım deneyimi sunacağı düşünülen yeni tablet, 10.1-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip.

Hangi üretici tarafından hazırlandığı bilinmeyen tabletin fiyatı hakkında da henüz herhangi bir ipucu bulunmuyor.

Yeni bir iPad klonu; Bu defa QWERTY klavyeli
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NovaTHOR 8 yıl
ilk olarak ipad in neresine benziyor dış gorunusumu klavyesi mi işlemcisi mi anlamıs degilim sadece guzel dusunulmus bi tablet bilgisayar herseyi ipad klonu olarak lanse etmeseniz, apple severler dernegine benzedi site sag ustteki ilgili haberlerin hepsinin lansmanı ipad konu bakınza 2 tanesi haric hepsi farklı duruoo her yapılan tablet neden ipad klonu olarak lanse ediliyorrr.......
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Şampiyon GALATASARAY 8 yıl
adamlar ibm patentli track point (tuşların arasındaki kırmızı nokta) bile koymuşlar alete mouse olayını bitirmişler
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NovaTHOR 8 yıl
ilk olarak ipad in neresine benziyor dış gorunusumu klavyesi mi işlemcisi mi anlamıs degilim sadece guzel dusunulmus bi tablet bilgisayar herseyi ipad klonu olarak lanse etmeseniz, apple severler dernegine benzedi site sag ustteki ilgili haberlerin hepsinin lansmanı ipad konu bakınza 2 tanesi haric hepsi farklı duruoo her yapılan tablet neden ipad klonu olarak lanse ediliyorrr.......
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sotoxs 9 yıl
hayal gücü bilgiden daha değerlidir. daha gelişmişini yapıyorlar ama daha mutlu hissettiremiyorlar.
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Kuray 9 yıl
iPad'de Mac olsaydi alirdim ama suan ssadece tasarim icin alasim var:D
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darkaura 9 yıl
hormonlu n97 :)))
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Le.Mans 8 yıl

darkaura

hormonlu n97 :)))


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Mertcan. 9 yıl
Aynen artık Apple filan Çin ürünlerini klonu olacak :D
Geçen iPad klonu diye başka bir haber daha vardı maşallah iPad'i 2'ye katlıyordu nerdeyse teknik açıdan :D
Kullanışlılık , kalite vb. etkenler de tartışılır gerçi.
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Batuist 9 yıl
Bu çinliler intelin işlemcilerini klonlasalar ya... Bu çakma ipad çok kötü olmuş...
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SerhanUygur 9 yıl
netbook ipad N97 karışımı bişey olmuş bu : ))

bu çinliler bir de kaliteyi tutturduklaırnda dünyayı ele geçirirler kesin
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sahafiec 9 yıl
...
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