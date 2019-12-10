Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor

    2020'de tanıtılması beklenen yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin üretim versiyonu yollarda test edilirken görüntülendi. Concept 4'ten alınan dev böbrek ızgara kamuflajın bile altından rahatlıkla görülüyor.
    2 gün
    3,2b
    1
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor
    Tam Boyutta Gör

    2020 yılında tanıtılması planlanan yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin üretim versiyonu yollarda test edilirken görüntülendi. Aracın üzerinde kamuflaj olmasına rağmen ön yüzü domine eden devasa böbrek ızgarayı görebiliyoruz.

    BMW’nin geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı Concept 4’teki büyük ve köşeli ızgara tasarımı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Pek çok kişi bu tasarımı yeni BMW 4 Serisi Coupe’ye uygulamanın kötü bir fikir olduğunu söylemişti fakat Alman üreticinin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu karşımızda duran görsellere bakarak anlamak mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak""

    Izgara  tasarımını bir kenara bırakırsak, yeni BMW 4 Serisi Coupe’deki ince farların konsept modelden izler taşıdığını ve aracın ön yüzüne agresif bir görünüm kazandırdığını söylemek mümkün. Arka tarafa baktığımızda da yine Concept 4’ten esinlenerek tasarlanan stop lambalarını ve iki yuvarlak egzoz çıkışını görüyoruz. Geri kalan kısmı konsept modele pek benzemeyen yeni BMW 4 Serisi Coupe, 8 Serisi’nin küçük versiyonu olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor
    Tam Boyutta Gör

    BMW Concept 4

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin kaputu altında güncel 3 Serisi’ndeki ile aynı motorlar kullanılacak. Dolayısıyla dört ve altı silindirli turbo benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra plug-in hybrid yani şarj edilebilir hibrit seçeneği de görebiliriz. Performans fanatikleri için sunulan M4’te ise 503 beygir güç üreten 3.0 litre altı silindirli motor kullanılacak. Bunun yanı sıra, sürüş zevkini artırmak adına manuel şanzımanlı ve arkadan itişli versiyonlara yer verileceği de gelen bilgiler arasında.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin 2020’nin ortalarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Müşteri teslimatları ise yıl sonuna doğru başlayacak.



    https://www.carscoops.com/2019/12/bmw-4-series-coupe-prototype-reveals-its-massive-kidney-grilles/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Musty3535123 2 gün en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Bmw neden ızgaraları büyük yapıyor?
    İşte cevabı;
    Bmw arabalarını en çok Amerika ve Çin'e sattığı için,Amerikalılar ve Çinliler büyük ızgara hoşlarına gidiyormuş.Ne kadar büyük panjur Amerikalılar ve Çinliler için o kadar iyiymiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DoğanGörünümlüToros 1 gün
    Kunduz paket
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AirSupport 1 gün
    4 serisi BMW ürün gamında tek sevdiğim seriydi şimdi onuda mahvettiler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dt1907 1 gün
    8 serisine benziycekse güzel olucak demekki.abartmaya gerek yok daha büyük böbrek yapmazlar.8 sersinden
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haberelectro 1 gün dt1907
    Bir daha bak

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tokatli6061 1 gün
    Bana 1 serisindeki kadar büyük gibi görünmedi kamuflaj yüzündenmi yanılıyorum acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    erci501 1 gün
    En çok ta ızgaraları eleştirenler satın alacak bu arabaları.

    (Parası olanlar)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ben Kemal Geliyorum 2 gün
    BMW tasarım anlayışının değişim sebebi bence budur. Tasarımcı olsam ızgarayı ben de köşeli yapabilirdim ama çok da büyük yapmazdım.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haberelectro 2 gün
    BMW tasarım ekibini kutluyorum dalga malzemesi verdikleri için
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 2 gün en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrKattchup 2 gün
    Tasarımcılar değişiklik olsun fark yaratsın diye yaptık diyor fakat kullanıcıların böyle bir farkı istediğini pek zannetmiyorum, konsept tasarıma yapılan yorumlar da bunu gösteriyordu aslında.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3166 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, yeni bmw 4 serisi coupe ve
    6 etiket daha böbrek ızgara concept 4 bmw 4 serisi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor 1 gün Yerli otomobilin tasarımını Ferrari’nin tasarımcısı yaptı 1 gün Oppo 320 milyon akıllı telefonda, Android tabanlı ColorOS kullanıldığını açıkladı 1 gün Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak 1 gün LG Gram dizüstü serisi güncellendi 1 gün Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor Sonraki 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın 2 gün Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim