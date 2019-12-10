Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor

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2020 yılında tanıtılması planlanan yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin üretim versiyonu yollarda test edilirken görüntülendi. Aracın üzerinde kamuflaj olmasına rağmen ön yüzü domine eden devasa böbrek ızgarayı görebiliyoruz.

BMW’nin geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı Concept 4’teki büyük ve köşeli ızgara tasarımı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Pek çok kişi bu tasarımı yeni BMW 4 Serisi Coupe’ye uygulamanın kötü bir fikir olduğunu söylemişti fakat Alman üreticinin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu karşımızda duran görsellere bakarak anlamak mümkün.

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Izgara tasarımını bir kenara bırakırsak, yeni BMW 4 Serisi Coupe’deki ince farların konsept modelden izler taşıdığını ve aracın ön yüzüne agresif bir görünüm kazandırdığını söylemek mümkün. Arka tarafa baktığımızda da yine Concept 4’ten esinlenerek tasarlanan stop lambalarını ve iki yuvarlak egzoz çıkışını görüyoruz. Geri kalan kısmı konsept modele pek benzemeyen yeni BMW 4 Serisi Coupe, 8 Serisi’nin küçük versiyonu olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

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BMW Concept 4

Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin kaputu altında güncel 3 Serisi’ndeki ile aynı motorlar kullanılacak. Dolayısıyla dört ve altı silindirli turbo benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra plug-in hybrid yani şarj edilebilir hibrit seçeneği de görebiliriz. Performans fanatikleri için sunulan M4’te ise 503 beygir güç üreten 3.0 litre altı silindirli motor kullanılacak. Bunun yanı sıra, sürüş zevkini artırmak adına manuel şanzımanlı ve arkadan itişli versiyonlara yer verileceği de gelen bilgiler arasında.

Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin 2020’nin ortalarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Müşteri teslimatları ise yıl sonuna doğru başlayacak.

https://www.carscoops.com/2019/12/bmw-4-series-coupe-prototype-reveals-its-massive-kidney-grilles/