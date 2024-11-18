Tesla 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Kasım ayı fiyatları

Elektrikli araçlarda öncü firmalardan birisi olan Tesla, hem yüksek teknoloji hem de yüksek performansı bir arada sunuyor. Bu bağlamda merak edilen Tesla, 2024 Kasım ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model Tesla otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar 1.866.000 TL’den başlıyor. Peki sıfır km Tesla fiyatları kaç TL? 2024 Tesla fiyatları ne kadar oldu? İşte Tesla Kasım 2024 fiyat listesi:
|Versiyon
|2024MY
|Tesla Model Y Arkadan Çekiş
|1.866.203 TL
|Tesla Model Y Long Range Dört Çeker
|3.209.741 TL
|Tesla Model Y Performance Dört Çeker
|3.473.990 TL
Telsa Model Y, AWD çift motor paketinde 533 km menzil ve 2.100 litre bagaj hacmi sunuyor. Model Y ile birlikte Önden Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme ve Şeritten Ayrılmayı Önleme gibi özelliklerin tamamı standart olarak geliyor. Hızlı şarj özelliğiyle 15 dakikada 241 km'ye kadar menzil sunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir