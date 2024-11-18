Tesla 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Kasım ayı fiyatları

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Elektrikli araçlarda öncü firmalardan birisi olan Tesla, hem yüksek teknoloji hem de yüksek performansı bir arada sunuyor. Bu bağlamda merak edilen Tesla, 2024 Kasım ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model Tesla otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar 1.866.000 TL’den başlıyor. Peki sıfır km Tesla fiyatları kaç TL? 2024 Tesla fiyatları ne kadar oldu? İşte Tesla Kasım 2024 fiyat listesi:

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Tesla Model Y fiyat listesi (Kasım 2024) Versiyon 2024MY Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1.866.203 TL Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.209.741 TL Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.473.990 TL

Elektrikli araba fiyatları (2024) 8 ay önce eklendi

Telsa Model Y, AWD çift motor paketinde 533 km menzil ve 2.100 litre bagaj hacmi sunuyor. Model Y ile birlikte Önden Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme ve Şeritten Ayrılmayı Önleme gibi özelliklerin tamamı standart olarak geliyor. Hızlı şarj özelliğiyle 15 dakikada 241 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

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Tesla fiyat listesi: Sıfır Tesla araba fiyatları