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    Anlık Bildirim

    Tesla 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Kasım ayı fiyatları

    Elektrikli araçların öncüsü Tesla Kasım ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Tesla otomobil fiyatlarını merak edenler için 2024 güncel fiyat listesi:

    Elektrikli araçlarda öncü firmalardan birisi olan Tesla, hem yüksek teknoloji hem de yüksek performansı bir arada sunuyor. Bu bağlamda merak edilen Tesla, 2024 Kasım ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model Tesla otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar 1.866.000 TL’den başlıyor. Peki sıfır km Tesla fiyatları kaç TL? 2024 Tesla fiyatları ne kadar oldu? İşte Tesla Kasım 2024 fiyat listesi:

    Tesla Model Y Tam Boyutta Gör

    Tesla Model Y fiyat listesi (Kasım 2024)
    Versiyon 2024MY
    Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1.866.203 TL
    Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.209.741 TL
    Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.473.990 TL

     

    Telsa Model Y, AWD çift motor paketinde 533 km menzil ve 2.100 litre bagaj hacmi sunuyor. Model Y ile birlikte Önden Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme ve Şeritten Ayrılmayı Önleme gibi özelliklerin tamamı standart olarak geliyor. Hızlı şarj özelliğiyle 15 dakikada 241 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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