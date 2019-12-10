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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak"

    Önümüzdeki yıl satışa sunacağı elektrikli Volkswagen ID.3'ün reklam kampanyalarına başlayan şirket, İsviçre'de "Yılın Otomobili" ödülünü kazanan Tesla'yı hem tebrik etti hem de rekabet mesajı verdi.
    2 gün
    4,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'den Tesla'ya mesaj:
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    Tamamen elektrikli Volkswagen ID.3 ile pazara güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Alman üretici, en büyük rakibi Tesla’ya meydan okudu.

    Tesla’nın popüler elektrikli otomobili Model 3, sonuçları Aralık ayının başında açıklanan yarışmada yeni BMW 3 Serisi gibi güçlü rakipleri geride bırakarak “İsviçre’de Yılın Otomobili 2020” ödülünü kazandı. Bunun yanı sıra “İsviçrelilerin favori otomobili” ve “İsviçre’nin en temiz otomobili” ödüllerini de topladı.

    Ayrıca Bkz. "Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu"

    Alman üretici de yeni Volkswagen ID.3’ün İsviçre’deki reklamlarında Tesla’nın bu başarısına yer vererek hem rakibini kutladı hem de gelecek yıl rekabetin daha güçlü olacağının sinyallerini verdi. Volkswagen’in yayınladığı reklamda, “Sevgili Tesla Model 3, seni galibiyetinden dolayı kutluyorum. Fakat önümüzdeki yıl rekabet çok daha güçlü olacak. Gelecek yıl görüşürüz! ID.3’ten sevgiler.” ifadeleri yer aldı.

    Tesla Model 3’ün İsviçre’deki başlangıç fıyatı 41 bin euro civarında. Bu fiyata 409 kilometre menzile sahip standart versiyon satın alınabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Zwickau fabrikasında üretime giren Volkswagen ID.3 ise 2020’nin yaz aylarında satışa çıkacak. 300 ila 500 kilometre arasında menzile sahip farklı versiyonlarla sunulacak aracın Avrupa’daki başlangıç fiyatı 30 bin euro olacak.



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    Darknesia 2 gün en beğenilen
    Tesla'ya dis atmak için 7 yıl geç kalmak daha traji komik olmuş bence. Adamlar 2012 yılında Model S'i piyasaya sundu ;)
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    kamisama- 2 gün
    Şu elektrikli araçlar bir önce ucuzlasın da sanayideki çakallardan kurtulalım.
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    neronidas 2 gün
    bu tiple ancak nissan micranın rakibi olur
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    CumhurBahar 1 gün
    Bu markanın DSG vitesi Rusya'da 5 ABD ve Avrupa'da 10 yil ülkemizde 2 yıl ve "Niyet" garanti ile satılıyordu.

    Rezalet aynen devam ediyormu

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    DH Misafiri 1 gün
    Volkswagen sen git kendi çapındaki markalara taş at. VW senin ne haddine Tesla'ya taş atmak. Devir Tesla'nın devri Tesla son yıllarda otomobil dünyasına damga vurmuş ne kadar premium marka varsa hepsinin içinden geçmiş bir markadır. Tesla otomobil dünyasında devrim yaratmış bir markadır
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    grafman09 1 gün
    Bu araçların Pil sorunu aşılmadan, genele yayılması zor.. Tamam avrupalıya uygun ama, paramız 6 da bir değerli.. Bize hala uzak... Genel maliyeti pil oluşturuyor.. 16 bin tlye satılan elektrikli bir motosiklet ele alalım.. Tek bataryası sadece 4 bin tl.. muhtemel 3 yıl geçmeden yenisi eklemek gerekir..
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    general4242 2 gün
    Elektrikli otomatik ve önemlisi tok sesli kapılı wwler geliyor desenize.
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    DaggeredByRuhtan 2 gün
    Laçka yorumlar gene uzamış gitmiş. Tesla ya diyecek laf yok ama şu gerçek ki ne Vw kadar sermayesi var , ne de üretim kapasıtesi var
    cybertruck a bak 2021 de üretime geçecek oda geçebilirse.
    Bütün alman markaları elektrikli araçlara yüklenecek tesla ya fıs olcak ya tıs olacak
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    Kuantum34 2 gün DaggeredByRuhtan
    Adamlar model s, model x ve son olarakta model 3 ü ürettiler. Model Y 'nin çıkış tarihi 2020 son çeyreği olarak açıklanmıştı şu an 6 ay erkene çekildiği söyleniliyor. link aşağıda bakarsın. Merak etme cybertruck ı da üretirler dedikleri zamanda. Tesla yı çok küçümseme bence adamlar 100 yıllık içten yanmalı otomobil piyasasına dinamit koydular. Diğer firmalar durmadan yapamazlar dediler tesla için ama adamlar her seferinde yaptılar. Seneye çıkacak ID.3 de model 3 ün rakibi olamaz. ID.3 de son hız 150 km/s , tesla 3 de ise 250 km/s kadar çıkıyor. 0-100 dede her şekilde çok önde tesla. donanimhaber.com/...
    Yanıtla +2
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    kamisama- 2 gün
    Şu elektrikli araçlar bir önce ucuzlasın da sanayideki çakallardan kurtulalım.
    Yanıtla +25
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    Darknesia 2 gün en beğenilen
    Tesla'ya dis atmak için 7 yıl geç kalmak daha traji komik olmuş bence. Adamlar 2012 yılında Model S'i piyasaya sundu ;)
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    ferrari091 2 gün Darknesia
    olay orda ya zaten adamlar 7 yılda üstüne pek bir sey koymadan bu zamana kadar iyi geldi ama artik bu şirketler teslaya yetisti ya da yetişiyor. madem 2012 de inovasyon yaptı bu 7 yilda da üstüne fazlasıyla koyup bir 7 yil daha fark yaratması gerekiyordu
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    khaos 2 gün
    Hilesiz hurdasız nasıl rekabet olacak görelim bakalım
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    labtek38 2 gün
    Türkiye’de ucuz olan kazanır.
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    1ses1 2 gün
    Bekleyip göreceğiz ne kadar başırılı olacak. Tesla benim bildiğim ilklerden ve ne kadar çok verisi olan bir adım öndedir. Kazalar ,kat edilen yollar, önemli geri dönüş sağlıyor. Test arabası farklı son kullanıcının kullandığı geri dönüşler daha farklı oluyor. Rekabet tabiki iyidir ama Türkiyede değişen bişey olmuyacak. Doğru dürüst istasyon yok. Hadi var diyelim hızlı şarj yok.
    Türkiyede daha engelli park yerine aldırmadan park eden öküzler varken. Bir baktın elektirikli araç için ayrılmış alana park yapılmış.
    Avm de adamın teki güvenliğe bağırıyordu aracımı şarj edicem burada benzinli araç park etmiş diye.
    Kısaca Türkiye bir 10 sene hibritler ile yola devam eder sonrası Allah kerim. Zaten bu döviz kuru ve ötv lerle nereye kadar araç alınır oda muamma.
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