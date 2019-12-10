Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak"

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Tamamen elektrikli Volkswagen ID.3 ile pazara güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Alman üretici, en büyük rakibi Tesla’ya meydan okudu.

Tesla’nın popüler elektrikli otomobili Model 3, sonuçları Aralık ayının başında açıklanan yarışmada yeni BMW 3 Serisi gibi güçlü rakipleri geride bırakarak “İsviçre’de Yılın Otomobili 2020” ödülünü kazandı. Bunun yanı sıra “İsviçrelilerin favori otomobili” ve “İsviçre’nin en temiz otomobili” ödüllerini de topladı.

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Alman üretici de yeni Volkswagen ID.3’ün İsviçre’deki reklamlarında Tesla’nın bu başarısına yer vererek hem rakibini kutladı hem de gelecek yıl rekabetin daha güçlü olacağının sinyallerini verdi. Volkswagen’in yayınladığı reklamda, “Sevgili Tesla Model 3, seni galibiyetinden dolayı kutluyorum. Fakat önümüzdeki yıl rekabet çok daha güçlü olacak. Gelecek yıl görüşürüz! ID.3’ten sevgiler.” ifadeleri yer aldı.

Tesla Model 3’ün İsviçre’deki başlangıç fıyatı 41 bin euro civarında. Bu fiyata 409 kilometre menzile sahip standart versiyon satın alınabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Zwickau fabrikasında üretime giren Volkswagen ID.3 ise 2020’nin yaz aylarında satışa çıkacak. 300 ila 500 kilometre arasında menzile sahip farklı versiyonlarla sunulacak aracın Avrupa’daki başlangıç fiyatı 30 bin euro olacak.