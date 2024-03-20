Yeni BMW iX2 eDrive20 Türkiye'de satışa sunuldu

İkinci jenerasyonunda artan boyutları ile tamamen yeni bir konseptte satışa sunulan yeni BMW X2, mild hybrid-benzinli versiyonun ardından yeni BMW iX2 eDrive20 versiyonu ile ilk kez tamamen elektrikli seçeneği ile sunuluyor. Yeni BMW iX2 eDrive20 fiyatı M Sport tasarım paketiyle 2.744.500 TL olarak açıklandı.

BMW iX2 eDrive20, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Tamamen elektrikli yeni BMW iX2 eDrive20, ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km'ye varan menzili kullanıcısına sunuyor.

Yeni BMW iX2 eDrive20 130 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sunan BMW iX2 eDrive20, bataryaların %0-100 dolumunu yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayarak esnek kullanıma da imkan tanıyor

M Sport tasarım paketi ile daha dinamik

Yeni iX2 eDrive20 sportif ve keskin çizgilere sahip tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor. Sadece M Sport tasarım paketiyle satışa sunulan otomobil daha sportif ve aerodinamik özellikleriyle dikkat çekiyor. Premium kompakt segmentinde bir ilk niteliğinde olan Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları ve parlak siyah renkli ön hava girişi otomobilin ön kısmını domine ediyor.

Arka kısımda Yeni tasarıma sahip yatay hizalanan aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoiler Yeni BMW iX2 eDrive20’nin dinamik duruşunu güçlendiriyor.

Teknoloji ile fonksiyonelliğin birleştiği kabin

Tam Boyutta Gör Yeni BMW iX2'nin kabini dinamizmle modernliği bir araya getiriyor. Kokpitin merkezi konumundaki BMW Kavisli Ekran, yüzer kontrol paneliyle tüm sisteme ergonomik bir erişim imkânı tanıyor. Böylece sürücü kullanım esnasında gözünü yoldan ayırmadan multimedya sisteminde dilediği değişiklikleri yapabiliyor.

İç mekânda yer alan kontrol ekranı ve sesli komut enstrümanları sayesinde fiziksel düğme ve kontrollerin sayısı önemli ölçüde azaltılıyor. Her detayda sportifliği ile öne çıkan Yeni BMW iX2 eDrive20, standart olarak sunulan elektrikli ayarlanabilir spor ön koltuklar ile konforlu kullanıma da imkan tanıyor.

Standart donanımlar

Tam Boyutta Gör M Sport tasarım paketiyle tercih edilebilen BMW iX2 eDrive20, standart olarak sunduğu üst düzey donanımlarıyla yolculuklarda üstün konfor sağlıyor. BMW Live Cockpit Plus, Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Adaptif LED Farlar, Akustik Koruma, Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Konfor Erişim Sistemi, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu, Panoramik Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Haznesi, Spor Ön Koltuklar, Güneş Korumalı Arka Camlar, Akıllı Telefon Arayüzü gibi gelişmiş donanımlar standart olarak sunuluyor.

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Ayrıca aydınlatmalı BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, M Sport Fren Diskleri, M Shadow Farlar, M Emniyet Kemerleri ve Shadow Dış Kaplamayı içeren M Sport Pro paketi, 360 derece görüş açısına sahip Park Asistanı Plus, 22 kW AC şarj hızı desteği sunan AC Charging Professional ve en üst seviye asistan sistemlerini sunan Sürüş Asistanı Professional gibi donanımlar isteğe bağlı olarak eklenerek kişiselleştirilebiliyor.

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