Yeni BMW iX2 eDrive20 Türkiye'de satışa sunuldu

- BMW iX2 eDrive20, özellikleriyle neler sunuyor❓
- M Sport tasarım paketi ile daha dinamik
- Teknoloji ile fonksiyonelliğin birleştiği kabin
- Standart donanımlar
- Yorumlar
İkinci jenerasyonunda artan boyutları ile tamamen yeni bir konseptte satışa sunulan yeni BMW X2, mild hybrid-benzinli versiyonun ardından yeni BMW iX2 eDrive20 versiyonu ile ilk kez tamamen elektrikli seçeneği ile sunuluyor. Yeni BMW iX2 eDrive20 fiyatı M Sport tasarım paketiyle 2.744.500 TL olarak açıklandı.
BMW iX2 eDrive20, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni BMW iX2 eDrive20 130 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sunan BMW iX2 eDrive20, bataryaların %0-100 dolumunu yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayarak esnek kullanıma da imkan tanıyor
M Sport tasarım paketi ile daha dinamik
Yeni iX2 eDrive20 sportif ve keskin çizgilere sahip tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor. Sadece M Sport tasarım paketiyle satışa sunulan otomobil daha sportif ve aerodinamik özellikleriyle dikkat çekiyor. Premium kompakt segmentinde bir ilk niteliğinde olan Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları ve parlak siyah renkli ön hava girişi otomobilin ön kısmını domine ediyor.
Arka kısımda Yeni tasarıma sahip yatay hizalanan aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoiler Yeni BMW iX2 eDrive20’nin dinamik duruşunu güçlendiriyor.
Teknoloji ile fonksiyonelliğin birleştiği kabin
İç mekânda yer alan kontrol ekranı ve sesli komut enstrümanları sayesinde fiziksel düğme ve kontrollerin sayısı önemli ölçüde azaltılıyor. Her detayda sportifliği ile öne çıkan Yeni BMW iX2 eDrive20, standart olarak sunulan elektrikli ayarlanabilir spor ön koltuklar ile konforlu kullanıma da imkan tanıyor.
Standart donanımlar
Ayrıca aydınlatmalı BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, M Sport Fren Diskleri, M Shadow Farlar, M Emniyet Kemerleri ve Shadow Dış Kaplamayı içeren M Sport Pro paketi, 360 derece görüş açısına sahip Park Asistanı Plus, 22 kW AC şarj hızı desteği sunan AC Charging Professional ve en üst seviye asistan sistemlerini sunan Sürüş Asistanı Professional gibi donanımlar isteğe bağlı olarak eklenerek kişiselleştirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.