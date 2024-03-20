7 koltuklu yeni Peugeot 5008, hibrit ve %100 elektrik gücüyle geldi

Peugeot, fastback-SUV silüetiyle bambaşka bir karaktere bürünen 3008'in ardından yine STLA Medium platformu üzerine yükselen yeni Peugeot 5008'i görücüye çıkardı. Hibrit ve E-5008 isimli tam elektrikli versiyonları bulunan 7 koltuklu SUV, özellikleriyle dikkat çekiyor. Elbette burada en büyük yenilik tamamen yeni Peugeot E-5008 oldu.

Elektrikli Peugeot E-5008, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot E-5008, aerodinamik tasarımıyla verimliliği desteklerken, zarif bir iç mekân sunuyor. Yeni E-5008, sağlamlığa ve güvenliğe vurgu yapan güçlü SUV karakterini son derece dinamik bir tasarımla gösteriyor. 4,79 metrelik uzunluğu, 1,89 metrelik genişliği ve 1,69 metrelik yüksekliğiyle yeni E-5008, yüksek ve belirgin omuz çizgisi ve cömert boyutlarıyla birlikte yolda güçlü bir duruş ortaya koyuyor.

Yeni E-5008, ileri teknolojili estetik tasarımıyla yeni bir yaklaşım sergiliyor. Ultra kompakt farlar, panjur üzerinde yer alan ve ön kısmın tamamını saran ince, zarif bir şeride yerleştiriliyor. Bu, yeni E-5008’e etkileyici bir görünüm kazandıran ve kişiliğini vurgulayan özgün bir tasarım özelliği olarak öne çıkıyor.

Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. E-5008 GT ise standart olarak far huzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, Peugeot’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.

Peugeot 408 ve E-3008 ile başlayan yenilikçi yaklaşımı devam ettiren yeni E-5008, modern tasarım ile aerodinamik performansı iyileştiren özel jantlarla donatılıyor. Geometrik teknik tasarımıyla dikkat çeken 19 ve 20 inçlik jantların ortasında yeni Peugeot logosu yer alıyor. İç mekânda ise Peugeot Panoramik i-Cockpit, havada süzülen 21 inçlik ekran en dikkat çekici detay oluyor.

Panoramik i-Cockpit, kabinin çekiciliğini ve teknolojik karakterini 8 farklı renkle yansıtabilen LED ambiyans aydınlatmasıyla daha da güçleniyor. Ambiyans aydınlatması, ön konsol boyunca uzanan ve kapılara doğru devam eden zarif alüminyum kaplamayla yansıtılıyor. Alüminyum ve desenli kumaşın birleşimi, premium malzemelerin benzersiz ve kaliteli uyumunu ortaya koyuyor.

Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit

Tam Boyutta Gör Yeni E-5008'deki Panoramik i-Cockpit ile yükseltilmiş gösterge ekranı ve geniş merkezi dokunmatik ekran olmak üzere i-Cockpit'in üç temel unsurundan ikisi bir araya geliyor. Bu iki ekran ön konsolun sol tarafından orta konsola kadar uzanan 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panele sahip kavisli bir panoramik ekrana entegre edildi. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge ekranı ile merkezi dokunmatik ekranı birleştiriyor.

Optimum ergonomi için konumlandırılan 21 inçlik panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olsa da hala yolcu tarafından erişilebiliyor. Dolayısıyla büyük ve kaliteli dijital ekran, Peugeot i-Cockpit’in iki temel işlevini birleştiriyor:

Panoramik ekranın sol tarafında , gösterge paneli, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları ve enerji akışı gibi tüm bilgileri kompakt direksiyon simidinin üzerinde birleştiriyor.

, gösterge paneli, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları ve enerji akışı gibi tüm bilgileri kompakt direksiyon simidinin üzerinde birleştiriyor. Panoramik ekranın sağ tarafında, ön konsolun ortasındaki dokunmatik ekrana, hem sürücü hem de yolcu rahatlıkla erişebiliyor. Klima ayarı, navigasyon ve medya/bağlantı gibi işlevleri yönetmek için kullanılabiliyor.

E-5008’in Allure versiyonunda, yeni Peugeot i-Cockpit standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor. GT donanımı ise standart olarak 21 inçlik bir ekranla donatılıyor.

Yeni Peugeot E-5008'deki direksiyon, daha da yüksek sürüş hissi ve konfor için yenilendi. Ayrıca, optimum ergonomi için kompakt direksiyon simidi üzerindeki kontroller de elden geçirildi. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılayan kontroller, yanlış komutları önlemek adına, sadece sürücü onlara bastığında etkinleşiyorlar. Yeni kompakt direksiyon simidi, E-5008 GT’de standart olarak ısıtma özelliğine de sahip.

Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor. Kullanıcı bu panelde; bir kişiyi aramak, sık kullanılan bir varış noktası için navigasyonu başlatmak, kaydedilen radyo istasyonlarından birine ayarlamak, ideal klima sıcaklığını ayarlamak gibi, en sık kullandığı 10 işlevi, hızlı erişim için programlayabiliyor.

Bağlanabilirlik teknolojileri

Tam Boyutta Gör Allure donanım seviyesinde standart olarak kablosuz mirror screen işlevi (Apple CarPlay/Android Auto) ile kapsamlı bir bağlantı sunan Peugeot i-Connect sistemi sunuluyor. Teknolojik deneyim, E-5008 GT’de standart olan Peugeot i-Connect Advanced ile tamamlanıyor. Böylece aracın menzilini en üst düzeye çıkarmak ve şarjı kolaylaştırmak üzere, yolculukları en iyi şekilde planlayan bir “Yolculuk Planlayıcı” işlevini içeren yüksek performanslı TomTom bağlantılı navigasyon sistemi devreye giriyor.

“OK PEUGEOT” doğal dilde ses tanıma komutu, bilgi-eğlence, ısıtma ve klima fonksiyonlarının yanı sıra telefona da erişim sağlıyor. Ses tanıma özelliği, sürücü veya yolcu tarafından verilen komutları ayırt edebiliyor. Sistem, kullanıcıları desteklemek ve olabilecek tüm soruları yanıtlamak için entegre belgeler ve eğitimler içeriyor (QR Koduyla erişilebiliyor). Sistem güncellemeleri “kablosuz” olarak gerçekleşiyor.

Peugeot i-Connect Advanced ve ses tanıma optimizasyonu sayesinde kullanıcı ilgi duyduğu tüm konularda ChatGPT ile etkileşime geçebiliyor. Böylece kullanıcı gereksinimlerini tasarlama ve yapay zekadan faydalanma avantajlarından yararlanabiliyor. Bölgede ziyaret edilecek yerler hakkında fikir almak, yeni bir sanat eseri hakkında bilgi almak veya yolculuk sırasında arkadaşlarla bilgi yarışması düzenlemek gibi ayrıcalıklar da mümkün oluyor.

Sürüş destek sistemleri

Tam Boyutta Gör Yeni E-5008, standart olarak geri görüş veya kuş bakışı görüş olmak üzere, sürücüye iki farklı açı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda eksiksiz görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılıyor. Yeni E-5008, opsiyon olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren PEUGEOT VisioPark 360° teknolojisiyle donatılabiliyor.

Peugeot, yeni E-5008’de sunulan Sürüş Destek Sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini (kameralar, radar vb.) ve bağlı navigasyon sisteminden gelen bilgileri kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı:

Adaptif Cruise Control (Dur & Kalk Fonksiyonlu) ve Şerit Konumlandırma Asistanı yeni E-5008’i şeritte ve sürücü tarafından belirlenen hızda tutmak için direksiyonu ve aracın hızını yönetiyor.

yeni E-5008’i şeritte ve sürücü tarafından belirlenen hızda tutmak için direksiyonu ve aracın hızını yönetiyor. Yarı otomatik şerit değiştirme , gerektiğinde sürücü için şerit değiştiriyor. Sinyali etkinleştirip direksiyon simidindeki “OK” düğmesine basmak yeterli. Sistem, aracı yeni şeride yönlendiriyor.

, gerektiğinde sürücü için şerit değiştiriyor. Sinyali etkinleştirip direksiyon simidindeki “OK” düğmesine basmak yeterli. Sistem, aracı yeni şeride yönlendiriyor. Erken hız önerisi, yol işaretlerini okuyarak ve bağlı navigasyon sisteminden bilgi toplayarak, hız sınırındaki herhangi bir değişikliği algılıyor ve sürücüye Adaptif Cruise Control ayarını değiştirmesini öneriyor. Sistem, yağmur algılaması halinde, hız sınırına uygun olarak, hızı düşürebiliyor. Örneğin otoyolda 130 km/s’den 110 km/s’ye düşürülmesini öneriyor.

Tam Boyutta Gör Bu yarı otonom sürüş özellikleri, sürücünün onayını gerektiriyor. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını sağlıyor.

Yeni E-5008, 5 koltuklu kullanımda 740 litre, 7 koltuklu kullanımda 250 litre ve 2 koltuklu kullanımda 1.815 litreye kadar geniş ve çok yönlü bir bagaj hacmi sunuyor. İkinci sıradaki koltuk minderleri 60/40 oranında kaydırılabilirken, sırtlıkları 40/20/40 oranında öne ve arkaya yatırılabiliyor. Üçüncü sırada ise 50/50 oranında öne ve arkaya yatırılabilen sırtlıklar gelişmiş bir modülerlik sağlıyor. Ayrıca tüm arka koltuklar katlandığında geniş ve tamamen düz bir alan sağlayarak 2 metrelik bir yükleme uzunluğu sunuluyor.

Sağlıklı bir iç mekân atmosferi sağlamak üzere yeni PEUGEOT E-5008, kabine giren havanın kalitesini sürekli izleyen ve gerektiğinde hava iç sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiren AQS (Air Quality System) ile donatılıyor. Bu işlev, GT donanım seviyesinde, kirletici gazları ve parçacıkları filtreleyen “Clean Cabin” ile tamamlanıyor. Hava kalitesi, panoramik ekranın sağ tarafında gösteriliyor.

Motor ve batarya seçenekleri

En başından itibaren elektrikli bir model olarak tasarlanan yeni E-5008, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere 3 adet 0 emisyonlu tamamen elektrikli motor seçeneğiyle (WLTP döngüsü onay aşamasında) sunuluyor.

500 km menzil, 2 tekerlekten çekiş, 210 HP/157 kW

500 km menzil, çift motor, 4 tekerlekten çekişli, 320 HP/240 kW

660 km ile Uzun Menzil, 2 tekerlekten çekiş, 230 HP/170 kW

Tam Boyutta Gör Yeni E-5008, AWD Çift Motorlu ve Uzun Menzilli versiyon da dahil olmak üzere 500 ile 660 km arasında elektrikli sürüş menzili sunan sıfır emisyonlu (WLTP döngüsü onay bekliyor) güç-aktarma sistemlerine sahip. Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sunuyor. 2 tekerlekten çekişli versiyonlar 157 kW (343 Nm) veya 170 kW (343 Nm) güç üretiyor. Çift motorlu 4 tekerlekten çekişli versiyon, önde 157 kW (343 Nm) ve arkada 83 kW (166 Nm) olmak üzere toplam 240 kW güç sağlıyor.

NMC (Nikel, Manganez ve Kobalt) kimyasal bileşimine sahip 400 V yüksek voltajlı lityum iyon batarya, zeminin altında bulunuyor ve aracın elektromotorunu besliyor. Aydınlatma ve bilgi-eğlence sistemi gibi diğer elektrik tüketen donanımlar, kendisi de dönüştürücü üzerinden yüksek voltajlı batarya tarafından beslenen 12V batarya ile beslenmeye devam ediyor. Isı pompası aynı zamanda batarya enerjisinden tasarruf ederken kabindeki yolcuların termal konforuna da katkıda bulunuyor. Ayrıca gelişmiş batarya, şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 8 yıl veya 160.000 km garantiye sahip.

Sol arka taraftaki şarj soketi Mod 2/3 (alternatif akım) ve Mod 4 (doğru akım) bağlantılarını sunuyor. AC şarjı için tüm kullanımlara ve şarj çözümlerine uygun, iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı sunulurken, ayrıca opsiyon olarak 22 kW üç fazlı şarj cihazı da sunuluyor. Böylece tüm gereksinimleri ve şarj çözümlerini karşılıyor. Hızlı şarj cihazları ile DC şarj için yeni E-5008’deki Mod 4 soketi, 160 kW’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede sadece 10 dakikalık şarj süresi ile 100 km menzil elde edilebiliyor ve 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Donanım seviyeleri

Tam Boyutta Gör E-5008, her ikisi de yedi koltuklu olmak üzere Allure ve GT olmak üzere, yalın ve anlaşılması kolay bir ürün gamında, iki donanım seviyesiyle sunuluyor. E-5008 Allure versiyonlarında tek renkli boya ve kabartma motifli yarı deri kumaş döşemeler bulunuyor. Standart donanım, anahtarsız giriş ve çalıştırma, HD geri görüş kamerası, arka park sensörü, LED farlar ve stop lambaları, 19 inç alaşım elmas kesim jantlar, iki adet 10 inç dijital panelli Peugeot i-Cockpit ve Peugeot i-Connect bağlantılı bilgi sistemini içeriyor.

E-5008 GT, siyah tavanlı çift renkli boya ve Alcantara döşemeyle sunuluyor. Allure versiyonuna ek olarak standart donanım, 20 inç alaşım elmas kesim jantlar, Pixel LED farlar, ön park sensörü, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, kablosuz şarj sistemi, ambiyans aydınlatması, Peugeot Panoramik i-Cockpit, kavisli 21 inç ekran, kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggle ve Peugeot i-Connect Advance bağlantılı bilgi sistemini içeriyor.

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Yeni Peugeot 5008, hibrit motorlarla da tercih edilebiliyor

Peugeot, müşterilerinin tamamen elektriğe geçişini desteklemek üzere yeni 5008'i hibrit motorla da sunuyor. 5008 Hybrid, yeni nesil 136 HP benzinli hibrit motor ve bir elektromotorla eşleştirilen çift kavramalı altı vitesli eDCS6 şanzımanın oluşturduğu Peugeot Hybrid 48V sistemiyle yollara çıkıyor. Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde bu teknoloji, düşük devirlerde ekstra tork ve yakıt tüketiminde yüzde 15'e kadar azalma (WLTP karma döngü 5,8 l/100 km) sağlıyor. Yeni 5008 1.2 Hybrid 136 HP eDCS6, şehir içi sürüşlerinin yarısına kadar tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu sürüş modunda çalışabiliyor.

Yeni 5008, 92 kW elektrik motoru ile 150 HP gücündeki içten yanmalı motorun birleştirildiği Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 modeliyle güç-aktarma organları yelpazesini genişletiyor. Yüksek kapasiteli batarya, %100 elektrik modunda 80 km'yi aşan sıfır emisyonlu ve tamamen elektrikli menzil sunuyor. Ayrıca şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon 60 litrelik bir yakıt deposu ile yollara çıkıyor.

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