7 koltuklu yeni Peugeot 5008, hibrit ve %100 elektrik gücüyle geldi

- Elektrikli Peugeot E-5008, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit
- Bağlanabilirlik teknolojileri
- Sürüş destek sistemleri
- Motor ve batarya seçenekleri
- Donanım seviyeleri
- Yeni Peugeot 5008, hibrit motorlarla da tercih edilebiliyor
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Peugeot, fastback-SUV silüetiyle bambaşka bir karaktere bürünen 3008'in ardından yine STLA Medium platformu üzerine yükselen yeni Peugeot 5008'i görücüye çıkardı. Hibrit ve E-5008 isimli tam elektrikli versiyonları bulunan 7 koltuklu SUV, özellikleriyle dikkat çekiyor. Elbette burada en büyük yenilik tamamen yeni Peugeot E-5008 oldu.
Elektrikli Peugeot E-5008, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni E-5008, ileri teknolojili estetik tasarımıyla yeni bir yaklaşım sergiliyor. Ultra kompakt farlar, panjur üzerinde yer alan ve ön kısmın tamamını saran ince, zarif bir şeride yerleştiriliyor. Bu, yeni E-5008’e etkileyici bir görünüm kazandıran ve kişiliğini vurgulayan özgün bir tasarım özelliği olarak öne çıkıyor.
Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. E-5008 GT ise standart olarak far huzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, Peugeot’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.
Peugeot 408 ve E-3008 ile başlayan yenilikçi yaklaşımı devam ettiren yeni E-5008, modern tasarım ile aerodinamik performansı iyileştiren özel jantlarla donatılıyor. Geometrik teknik tasarımıyla dikkat çeken 19 ve 20 inçlik jantların ortasında yeni Peugeot logosu yer alıyor. İç mekânda ise Peugeot Panoramik i-Cockpit, havada süzülen 21 inçlik ekran en dikkat çekici detay oluyor.
Panoramik i-Cockpit, kabinin çekiciliğini ve teknolojik karakterini 8 farklı renkle yansıtabilen LED ambiyans aydınlatmasıyla daha da güçleniyor. Ambiyans aydınlatması, ön konsol boyunca uzanan ve kapılara doğru devam eden zarif alüminyum kaplamayla yansıtılıyor. Alüminyum ve desenli kumaşın birleşimi, premium malzemelerin benzersiz ve kaliteli uyumunu ortaya koyuyor.
Yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit
Optimum ergonomi için konumlandırılan 21 inçlik panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olsa da hala yolcu tarafından erişilebiliyor. Dolayısıyla büyük ve kaliteli dijital ekran, Peugeot i-Cockpit’in iki temel işlevini birleştiriyor:
- Panoramik ekranın sol tarafında, gösterge paneli, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları ve enerji akışı gibi tüm bilgileri kompakt direksiyon simidinin üzerinde birleştiriyor.
- Panoramik ekranın sağ tarafında, ön konsolun ortasındaki dokunmatik ekrana, hem sürücü hem de yolcu rahatlıkla erişebiliyor. Klima ayarı, navigasyon ve medya/bağlantı gibi işlevleri yönetmek için kullanılabiliyor.
E-5008’in Allure versiyonunda, yeni Peugeot i-Cockpit standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor. GT donanımı ise standart olarak 21 inçlik bir ekranla donatılıyor.
Yeni Peugeot E-5008'deki direksiyon, daha da yüksek sürüş hissi ve konfor için yenilendi. Ayrıca, optimum ergonomi için kompakt direksiyon simidi üzerindeki kontroller de elden geçirildi. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılayan kontroller, yanlış komutları önlemek adına, sadece sürücü onlara bastığında etkinleşiyorlar. Yeni kompakt direksiyon simidi, E-5008 GT’de standart olarak ısıtma özelliğine de sahip.
Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor. Kullanıcı bu panelde; bir kişiyi aramak, sık kullanılan bir varış noktası için navigasyonu başlatmak, kaydedilen radyo istasyonlarından birine ayarlamak, ideal klima sıcaklığını ayarlamak gibi, en sık kullandığı 10 işlevi, hızlı erişim için programlayabiliyor.
Bağlanabilirlik teknolojileri
“OK PEUGEOT” doğal dilde ses tanıma komutu, bilgi-eğlence, ısıtma ve klima fonksiyonlarının yanı sıra telefona da erişim sağlıyor. Ses tanıma özelliği, sürücü veya yolcu tarafından verilen komutları ayırt edebiliyor. Sistem, kullanıcıları desteklemek ve olabilecek tüm soruları yanıtlamak için entegre belgeler ve eğitimler içeriyor (QR Koduyla erişilebiliyor). Sistem güncellemeleri “kablosuz” olarak gerçekleşiyor.
Peugeot i-Connect Advanced ve ses tanıma optimizasyonu sayesinde kullanıcı ilgi duyduğu tüm konularda ChatGPT ile etkileşime geçebiliyor. Böylece kullanıcı gereksinimlerini tasarlama ve yapay zekadan faydalanma avantajlarından yararlanabiliyor. Bölgede ziyaret edilecek yerler hakkında fikir almak, yeni bir sanat eseri hakkında bilgi almak veya yolculuk sırasında arkadaşlarla bilgi yarışması düzenlemek gibi ayrıcalıklar da mümkün oluyor.
Sürüş destek sistemleri
Peugeot, yeni E-5008’de sunulan Sürüş Destek Sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini (kameralar, radar vb.) ve bağlı navigasyon sisteminden gelen bilgileri kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı:
- Adaptif Cruise Control (Dur & Kalk Fonksiyonlu) ve Şerit Konumlandırma Asistanı yeni E-5008’i şeritte ve sürücü tarafından belirlenen hızda tutmak için direksiyonu ve aracın hızını yönetiyor.
- Yarı otomatik şerit değiştirme, gerektiğinde sürücü için şerit değiştiriyor. Sinyali etkinleştirip direksiyon simidindeki “OK” düğmesine basmak yeterli. Sistem, aracı yeni şeride yönlendiriyor.
- Erken hız önerisi, yol işaretlerini okuyarak ve bağlı navigasyon sisteminden bilgi toplayarak, hız sınırındaki herhangi bir değişikliği algılıyor ve sürücüye Adaptif Cruise Control ayarını değiştirmesini öneriyor. Sistem, yağmur algılaması halinde, hız sınırına uygun olarak, hızı düşürebiliyor. Örneğin otoyolda 130 km/s’den 110 km/s’ye düşürülmesini öneriyor.
Yeni E-5008, 5 koltuklu kullanımda 740 litre, 7 koltuklu kullanımda 250 litre ve 2 koltuklu kullanımda 1.815 litreye kadar geniş ve çok yönlü bir bagaj hacmi sunuyor. İkinci sıradaki koltuk minderleri 60/40 oranında kaydırılabilirken, sırtlıkları 40/20/40 oranında öne ve arkaya yatırılabiliyor. Üçüncü sırada ise 50/50 oranında öne ve arkaya yatırılabilen sırtlıklar gelişmiş bir modülerlik sağlıyor. Ayrıca tüm arka koltuklar katlandığında geniş ve tamamen düz bir alan sağlayarak 2 metrelik bir yükleme uzunluğu sunuluyor.
Sağlıklı bir iç mekân atmosferi sağlamak üzere yeni PEUGEOT E-5008, kabine giren havanın kalitesini sürekli izleyen ve gerektiğinde hava iç sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiren AQS (Air Quality System) ile donatılıyor. Bu işlev, GT donanım seviyesinde, kirletici gazları ve parçacıkları filtreleyen “Clean Cabin” ile tamamlanıyor. Hava kalitesi, panoramik ekranın sağ tarafında gösteriliyor.
Motor ve batarya seçenekleri
En başından itibaren elektrikli bir model olarak tasarlanan yeni E-5008, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere 3 adet 0 emisyonlu tamamen elektrikli motor seçeneğiyle (WLTP döngüsü onay aşamasında) sunuluyor.
- 500 km menzil, 2 tekerlekten çekiş, 210 HP/157 kW
- 500 km menzil, çift motor, 4 tekerlekten çekişli, 320 HP/240 kW
- 660 km ile Uzun Menzil, 2 tekerlekten çekiş, 230 HP/170 kW
NMC (Nikel, Manganez ve Kobalt) kimyasal bileşimine sahip 400 V yüksek voltajlı lityum iyon batarya, zeminin altında bulunuyor ve aracın elektromotorunu besliyor. Aydınlatma ve bilgi-eğlence sistemi gibi diğer elektrik tüketen donanımlar, kendisi de dönüştürücü üzerinden yüksek voltajlı batarya tarafından beslenen 12V batarya ile beslenmeye devam ediyor. Isı pompası aynı zamanda batarya enerjisinden tasarruf ederken kabindeki yolcuların termal konforuna da katkıda bulunuyor. Ayrıca gelişmiş batarya, şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 8 yıl veya 160.000 km garantiye sahip.
Sol arka taraftaki şarj soketi Mod 2/3 (alternatif akım) ve Mod 4 (doğru akım) bağlantılarını sunuyor. AC şarjı için tüm kullanımlara ve şarj çözümlerine uygun, iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı sunulurken, ayrıca opsiyon olarak 22 kW üç fazlı şarj cihazı da sunuluyor. Böylece tüm gereksinimleri ve şarj çözümlerini karşılıyor. Hızlı şarj cihazları ile DC şarj için yeni E-5008’deki Mod 4 soketi, 160 kW’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede sadece 10 dakikalık şarj süresi ile 100 km menzil elde edilebiliyor ve 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.
Donanım seviyeleri
E-5008 GT, siyah tavanlı çift renkli boya ve Alcantara döşemeyle sunuluyor. Allure versiyonuna ek olarak standart donanım, 20 inç alaşım elmas kesim jantlar, Pixel LED farlar, ön park sensörü, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, kablosuz şarj sistemi, ambiyans aydınlatması, Peugeot Panoramik i-Cockpit, kavisli 21 inç ekran, kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggle ve Peugeot i-Connect Advance bağlantılı bilgi sistemini içeriyor.
Yeni Peugeot 5008, hibrit motorlarla da tercih edilebiliyor
Peugeot, müşterilerinin tamamen elektriğe geçişini desteklemek üzere yeni 5008'i hibrit motorla da sunuyor. 5008 Hybrid, yeni nesil 136 HP benzinli hibrit motor ve bir elektromotorla eşleştirilen çift kavramalı altı vitesli eDCS6 şanzımanın oluşturduğu Peugeot Hybrid 48V sistemiyle yollara çıkıyor. Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde bu teknoloji, düşük devirlerde ekstra tork ve yakıt tüketiminde yüzde 15'e kadar azalma (WLTP karma döngü 5,8 l/100 km) sağlıyor. Yeni 5008 1.2 Hybrid 136 HP eDCS6, şehir içi sürüşlerinin yarısına kadar tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu sürüş modunda çalışabiliyor.
Yeni 5008, 92 kW elektrik motoru ile 150 HP gücündeki içten yanmalı motorun birleştirildiği Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 modeliyle güç-aktarma organları yelpazesini genişletiyor. Yüksek kapasiteli batarya, %100 elektrik modunda 80 km'yi aşan sıfır emisyonlu ve tamamen elektrikli menzil sunuyor. Ayrıca şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon 60 litrelik bir yakıt deposu ile yollara çıkıyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.