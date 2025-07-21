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    BYD Sealion 06 Çin'de satışa çıkıyor: İşte tasarımı ve özellikleri

    BYD, yeni SUV modeli Sealion 06’yı 24 Temmuz’da Çin’de satışa sunacak. Elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla gelen araç, Ocean serisinin modern tasarım dilini yansıtıyor.

    Yeni BYD Sealion 06 satışa çıkıyor: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    BYD, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonları bulunan yeni SUV modeli Sealion 06’yı Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modelin fiyat aralığı yaklaşık 22.290 ile 27.860 dolar aralığında olacak.

    BYD Sealion 06'nın elektrikli versiyonu e-Platform 3.0 Evo altyapısını kullanırken, şarj edilebilir hibrit versiyon ise markanın 5. nesil DM teknolojisiyle donatılmış. Her iki versiyon da BYD’nin Ocean serisine ait yeni tasarım diliyle geliyor. Kapalı ön yüz, bölünmüş paralel farlar, alt kısımda çift ızgara, dalga formundaki stoplar bu tasarım çizgisinin öne çıkan detayları arasında. Ayrıca, tüm serinin gelişmiş sürüş destek sistemi “God’s Eye C (DiPilot 100)” ile gelmesi bekleniyor.

    Yeni BYD Sealion 06 satışa çıkıyor: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Orta boy SUV segmentinde konumlanan BYD Sealion 06; 4810 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Şarj edilebilir hibrit versiyon, 99 hp güç üreten 1.5 litrelik içten yanmalı motor ve 160 kW (215 hp) elektrik motoruyla çalışıyor. Bu versiyonda 18.3 kWsa veya 26.6 kWsa kapasiteli Blade batarya paketleri sunuluyor ve sırasıyla 93 km ve 130 km saf elektrikli menzil sağlanıyor.

    Tam elektrikli versiyonda ise üç seçenek mevcut. Tek motorlu versiyonlar 180 kW (241 hp) veya 170 kW (228 hp) güç üreten elektrik motorları, 65.28 kWsa veya 78.72 kWsa kapasiteli Blade batarya paketleriyle birlikte geliyor. Menziller Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 km ile 605 km arasında değişiyor. Çift motorlu versiyonda ise ön tarafta 110 kW (148 hp), arka tarafta 180 kW'lık elektrik motorları bulunuyor. Aynı batarya seçenekleriyle sunulan bu versiyonun menzili 520, 550 veya 605 km olarak belirtiliyor.

    Yeni BYD Sealion 06 satışa çıkıyor: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kabin tasarımında T şeklinde bir yerleşim kullanılmış. Ortada büyük boyutlu bir dokunmatik multimedya ekranı, dikdörtgen formda gösterge paneli ve dört kollu düz tabanlı direksiyon simidi yer alıyor. Orta konsolda iki bardaklık, buzdolabı sıcaklığını kontrol etmeye yarayan döner bir düğme ve kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Mini buzdolabı yaklaşık dört şişe saklayabiliyor.

    Bagaj hacmi açısından da dikkat çeken Sealion 06, önde 142 litrelik bir ön bagaj sunarken, arka bagaj hacmi 757 litre. Arka koltuklar yatırıldığında toplam yükleme kapasitesi 1.630 litreye kadar çıkabiliyor.

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