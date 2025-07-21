BYD Sealion 06 Çin'de satışa çıkıyor: İşte tasarımı ve özellikleri

BYD Sealion 06'nın elektrikli versiyonu e-Platform 3.0 Evo altyapısını kullanırken, şarj edilebilir hibrit versiyon ise markanın 5. nesil DM teknolojisiyle donatılmış. Her iki versiyon da BYD’nin Ocean serisine ait yeni tasarım diliyle geliyor. Kapalı ön yüz, bölünmüş paralel farlar, alt kısımda çift ızgara, dalga formundaki stoplar bu tasarım çizgisinin öne çıkan detayları arasında. Ayrıca, tüm serinin gelişmiş sürüş destek sistemi “God’s Eye C (DiPilot 100)” ile gelmesi bekleniyor.
Tam elektrikli versiyonda ise üç seçenek mevcut. Tek motorlu versiyonlar 180 kW (241 hp) veya 170 kW (228 hp) güç üreten elektrik motorları, 65.28 kWsa veya 78.72 kWsa kapasiteli Blade batarya paketleriyle birlikte geliyor. Menziller Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 km ile 605 km arasında değişiyor. Çift motorlu versiyonda ise ön tarafta 110 kW (148 hp), arka tarafta 180 kW'lık elektrik motorları bulunuyor. Aynı batarya seçenekleriyle sunulan bu versiyonun menzili 520, 550 veya 605 km olarak belirtiliyor.
Bagaj hacmi açısından da dikkat çeken Sealion 06, önde 142 litrelik bir ön bagaj sunarken, arka bagaj hacmi 757 litre. Arka koltuklar yatırıldığında toplam yükleme kapasitesi 1.630 litreye kadar çıkabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: