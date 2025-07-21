BYD Sealion 06 Çin'de satışa çıkıyor: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonları bulunan yeni SUV modeli Sealion 06’yı Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modelin fiyat aralığı yaklaşık 22.290 ile 27.860 dolar aralığında olacak.

BYD Sealion 06'nın elektrikli versiyonu e-Platform 3.0 Evo altyapısını kullanırken, şarj edilebilir hibrit versiyon ise markanın 5. nesil DM teknolojisiyle donatılmış. Her iki versiyon da BYD’nin Ocean serisine ait yeni tasarım diliyle geliyor. Kapalı ön yüz, bölünmüş paralel farlar, alt kısımda çift ızgara, dalga formundaki stoplar bu tasarım çizgisinin öne çıkan detayları arasında. Ayrıca, tüm serinin gelişmiş sürüş destek sistemi “God’s Eye C (DiPilot 100)” ile gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Orta boy SUV segmentinde konumlanan BYD Sealion 06; 4810 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Şarj edilebilir hibrit versiyon, 99 hp güç üreten 1.5 litrelik içten yanmalı motor ve 160 kW (215 hp) elektrik motoruyla çalışıyor. Bu versiyonda 18.3 kWsa veya 26.6 kWsa kapasiteli Blade batarya paketleri sunuluyor ve sırasıyla 93 km ve 130 km saf elektrikli menzil sağlanıyor.

170.000 km'deki Volkswagen ID.3 çok az menzil kaybı yaşadı 19 sa. önce eklendi

Tam elektrikli versiyonda ise üç seçenek mevcut. Tek motorlu versiyonlar 180 kW (241 hp) veya 170 kW (228 hp) güç üreten elektrik motorları, 65.28 kWsa veya 78.72 kWsa kapasiteli Blade batarya paketleriyle birlikte geliyor. Menziller Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 km ile 605 km arasında değişiyor. Çift motorlu versiyonda ise ön tarafta 110 kW (148 hp), arka tarafta 180 kW'lık elektrik motorları bulunuyor. Aynı batarya seçenekleriyle sunulan bu versiyonun menzili 520, 550 veya 605 km olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Kabin tasarımında T şeklinde bir yerleşim kullanılmış. Ortada büyük boyutlu bir dokunmatik multimedya ekranı, dikdörtgen formda gösterge paneli ve dört kollu düz tabanlı direksiyon simidi yer alıyor. Orta konsolda iki bardaklık, buzdolabı sıcaklığını kontrol etmeye yarayan döner bir düğme ve kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Mini buzdolabı yaklaşık dört şişe saklayabiliyor.

Bagaj hacmi açısından da dikkat çeken Sealion 06, önde 142 litrelik bir ön bagaj sunarken, arka bagaj hacmi 757 litre. Arka koltuklar yatırıldığında toplam yükleme kapasitesi 1.630 litreye kadar çıkabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni BYD Sealion 06 satışa çıkıyor: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: