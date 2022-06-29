Yeni 2022 Citroen C4 X ve e-C4 X tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Dünya lansmanı Türkiye'de gerçekleştirilen yeni Citroen C4 X bugün görücüye çıktı. Crossover ve fastback karışımı bir model olarak nitelendirebileceğimiz yeni 2022 Citroen C4 X yıl sonuna doğru Türkiye'de satışa sunulacak.

Yeni Citroen C4 X özellikleriyle neler sunuyor?

2022 Citroen C4 X'i kısa süre önce tanıtılan Peugeot 408'in Citroen versiyonu olarak da nitelendirmek mümkün. Ürün gamında uzunluk bakımından C4 ve C5 X modelleri arasında konumlanan araç 4600 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe, 1525 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada aslan logolu kardeşinden biraz daha kısa. Bu da bagaj kapasitesinin 510 litre ile biraz daha küçük (408'de 536 litre) olmasına neden olmuş.

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Tıpkı C4 gibi şirketin CMP platformu üzerine inşa edilen 2022 Citroen C4 X'in 0.29 Cd hava sürtünme katsayısına sahip olduğu açıklandı. Daha önce Türkiye ve çevresindeki ülkelere uygun olacağı açıklanana model Avrupa'daki birçok ülkede sadece e-C4 X adı verilen elektrikli versiyonuyla satılacak. Bunun dışında diğer pazarlarda benzinli ve dizel motora sahip yeni C4 X'i de görebileceğiz.

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Yeni Citroen C4 X'in kaputu altında satışa sunulduğu pazara bağlı olarak değişebilmekle birlikte şu motorlar sunulacak:

PureTech 100 Start & Stop Euro 6.4, 6 ileri manuel

PureTech 130 Start & Stop Euro 6.4, EAT8 otomatik

PureTech 130 Euro 6.1, EAT8 otomatik

BlueHDi 130 Start & Stop Euro 6.4, EAT8 otomatik

Tamamen elektrikli Citroen e-C4 X'te ise 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunacak. 50 kWsa kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya ile donatılan model WLTP'ye göre 360 kilometre sürüş menzili sunacak. 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamladığı belirtilen modelin son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış. Şarj tarafında ise 100 kW DC hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 80 dolum söz konusu.

2022 Citroen C4 X'te göreceğimiz diğer özellikleri de elektrikli açılabilir panoramik sunroof, 10 inç HD multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, çift bölgeli otomatik klima, USB girişleri, 38 litreye kadar saklama alanı, Advanced Comfort koltuklar, ön-arka koltuk ısıtma, ön koltuk masaj fonksiyonu, ambiyans aydınlatması ve kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi olacak.

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Son olarak, yeni C4 X'te donanım seviyesine bağlı olarak 20 tane gelişmiş sürücü asistan sistemine yer verilecek. Akfit güvenlik freni, çarpışma risk uyarısı ve ikincil çarpışma önleyici fren, otoyol sürüş asistanı, dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, kör nokta görüntüleme sistemi, aktif şeritten ayrılma uyarı sistemi, sürücü dikkat uyarısı, akıllı uzun far yardımcısı ve trafik işareti algılama gibi özellikler bunlara örnek gösterilebilir.

Bunun dışında renkli head-up display, geri görüş kamerası, 360 derece çevre görüntüleme sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, park yardımcısı, yokuş kalkış desteği, statik viraj aydınlatma fonksiyonu ve park sensörleri de donanım listesinde tercih edilebiliyor olacak.

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