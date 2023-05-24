Yüzde 10 ÖTV dilimine giren yeni Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye’de

Yeni satışa sunulan 190 beygirlik (HP) motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan güçlü menzilleri ile öne çıkarak elektrikli seyahatte özgürlüğü baştan tanımlıyor. EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar sarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.
Mercedes-EQ’nun elektrikli güç aktarma sistemleri ve araç yazılımındaki teknoloji liderliği hedefleri doğrultusunda geliştirilen kompakt modelleri, ulaşılabilir lükste yeni bir seviyeye ulaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.