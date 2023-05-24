Yüzde 10 ÖTV dilimine giren yeni Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye’de

Tam Boyutta Gör Mercedes EQA ve EQB, güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ temelli tahmine dayalı navigasyonla kompakt SUV segmentinde öne çıkıyor. EQA 250+ AMG+ 1.462.500 TL’den, EQB 250+ AMG+ ise 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Yeni satışa sunulan 190 beygirlik (HP) motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan güçlü menzilleri ile öne çıkarak elektrikli seyahatte özgürlüğü baştan tanımlıyor. EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar sarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.

EQA ve EQB ilk olarak geçen yıl mayıs ayında Türkiye’ye gelmiş, kompakt SUV segmentinde günlük kullanıma dair tüm ihtiyaçları karşılarken, tasarımları ve uzun menzilleri kısa sürede ilgi toplamıştı.

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Mercedes-EQ’nun elektrikli güç aktarma sistemleri ve araç yazılımındaki teknoloji liderliği hedefleri doğrultusunda geliştirilen kompakt modelleri, ulaşılabilir lükste yeni bir seviyeye ulaşıyor.

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Yeni elektrikli Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de