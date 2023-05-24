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    Yüzde 10 ÖTV dilimine giren yeni Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye’de

    Elektrikli Mercedes EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Bu versiyonların en önemli özelliği, 190 beygirlik motorlarıyla yüzde 10'luk ÖTV dilimine giriyor olmaları diyebiliriz
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    Yeni elektrikli Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Mercedes EQA ve EQB, güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ temelli tahmine dayalı navigasyonla kompakt SUV segmentinde öne çıkıyor.  EQA 250+ AMG+ 1.462.500 TL’den, EQB 250+ AMG+ ise 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

    Yeni satışa sunulan 190 beygirlik (HP) motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan güçlü menzilleri ile öne çıkarak elektrikli seyahatte özgürlüğü baştan tanımlıyor. EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar sarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.

    Yeni elektrikli Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de
    EQA ve EQB ilk olarak geçen yıl mayıs ayında Türkiye’ye gelmiş, kompakt SUV segmentinde günlük kullanıma dair tüm ihtiyaçları karşılarken, tasarımları ve uzun menzilleri kısa sürede ilgi toplamıştı.

    Mercedes-EQ’nun elektrikli güç aktarma sistemleri ve araç yazılımındaki teknoloji liderliği hedefleri doğrultusunda geliştirilen kompakt modelleri, ulaşılabilir lükste yeni bir seviyeye ulaşıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    kafa titremesi yorumları celal şengör sigara tarihi geçmiş bira içilir mi bh3 polar mı apolar mı trafik mahkemesi

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