Citroen My Ami Buggy Türkiye'de online satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Citroen My Ami Buggy, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yüzde 100 elektrikli Citroën My Ami Buggy, 45 km/s’ye kadar hızlara ulaşabilen, 2.41 metre uzunluğunda dört tekerlekli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu da, doğa içindeki sürüşler için gerekli menzili sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşiğinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor.
220 Volt standart prizde tam şarj için 4 saat yeterli oluyor. Citroen My Ami Buggy’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 4 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen My Ami Buggy ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.
Geleneksel kapıları ve tavanı olmayan Citroën My Ami Buggy ile çevrenin keyfi sürülebiliyor ve özgürlük duygusuyla doğa olabildiğince çok hissedilebiliyor. Çetinleşen hava koşullarına karşı koruyucu donanımlar da tercih edilebiliyor. Örneğin, fermuarlı yeni plastik kapaklar, yolcuları dış etkenlerden korumak için tasarlandı. Bu, rüzgar, soğuk veya yağmur gibi olumsuz hava koşullarında neredeyse kapalı bir yolcu bölmesi sağlamak üzere tavan korumasına ek olarak sunuluyor. Günlük kullanımda, yolcular temiz hava almak istediğinde, kılıflar arkaya, koltukların yanına doğru katlanarak, çıtçıtlar ile kapı direklerine sabitleniyor. Yaz ortasında ise tamamen sökülebiliyor.
Yeni bir tavan kapama sistemi kullanım kolaylığı sağlıyor. Fermuarlı, siyah renkli, su geçirmeyen bir kanopi olan tavan aksesuarı pratik ve kolay kullanım sağlıyor. Oldukça esnek tavan kaplaması sayesinde tasarıma tamamen entegre olan bu kumaş, araca bütünsel bir tarz kazandırıyor. Ayrıca sürüş sırasında daha az hava girişi sağlıyor. Katlanıp aracın arkasına çıtçıtlı düğmelerle sabitlenebiliyor.
Yolcu kabininde özgürlük hissi
Citroën Ami’nin karakteristik iç mekan özellikleri My Ami Buggy’deki özel detaylarla farklılaşıyor. Direksiyon kolonuna entegre edilmiş gösterge ünitesi, retro bir his veren yeni bir siperliğe sahip. Özgün dekoratif tasarımlı mobil çanta aksesuarı, direksiyon simidinin ortasındaki oyuğa sığdırılabiliyor. Direksiyon kollarındaki klipsli bölmelerden de sabitlenebiliyor. Fermuarlı ek saklama bölmesi, kişisel eşyaları saklamak için kullanılabiliyor ve kabinden çıkarken sürücü tarafından taşınabiliyor. Ami hoparlörü ve yeni aksesuarlarla My Ami Buggy tamamlanıyor.
“Ultimate Ears Boom” adındaki Bluetooth hoparlör, su geçirmeyen sağlam yapısı, 15 saatlik pil ömrü, her yere kolayca taşınabilen portatif, hafif yapısına ek olarak güçlü ve sürükleyici 360 derecelik ses deneyimiyle müzikseverlerin beklentilerini karşılıyor. Yolculuk esnasında bu hoparlör, direksiyon simidine yakın, kendine özel olarak tasarlanan yuvaya yerleştirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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