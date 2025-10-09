Ferrari Elettrica duyuruldu: İşte ilk elektrikli Ferrari’nin tüm detayları

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ferrari, elektrikli otomobil yarışına sonunda adım atıyor. İtalyan üretici, gelecek yıl piyasaya süreceği ilk tamamen elektrikli modeli “Ferrari Elettrica” ile markanın tarihindeki en radikal dönüşümlerden birine imza atmaya hazırlanıyor. Üstelik bu model, mevcut bir aracın elektrikli versiyonu değil, sıfırdan tasarlanmış tamamen yeni bir performans platformu üzerine inşa edildi. Ancak Ferrari, henüz aracı göstermedi ve net çıkış tarihini açıklamadı. Üstteki görsel araç için yapılmış bir konsept tasarım.

Performans canavarı olacak

Ferrari Elettrica, dört bağımsız elektrik motoruyla 1.000 beygirin üzerinde güç üretecek. Bu motorlar, 4WS (Four Wheel Steering), 48 voltluk aktif süspansiyon ve 800 voltluk özel mimariyle destekleniyor. Elettrica, markanın bugüne kadarki en gelişmiş mühendislik ürünü olarak tanımlanıyor ve Ferrari’nin “full active corners” adını verdiği teknoloji sayesinde, her bir tekerleği ayrı ayrı kontrol edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu sistem, aracın çekiş, süspansiyon ve direksiyon davranışlarını saniyede 200 kez ayarlıyor. Dış tekerlekler virajlarda fazla tork alarak dengeyi artırırken, arka tekerlekler yüksek hızlarda otomatik olarak içe doğru yönlenerek stabilite sağlıyor. Ayrıca ön motorlar gerektiğinde tamamen devreden çıkarılabiliyor. Böylece Elettrica’nın arka itişli bir Ferrari gibi davranabiliyor.

Ferrari, modelin kesin segment tanımını paylaşmasa da gerçekleştirilen sunumda kullanılan bir slayt, Elettrica’nın konumunun eski GTC4Lusso ile ilişkilendirildiğini gösterdi. Bu da aracın, bir shooting brake ile küçük crossover arasında kalan bir dört kapılı grand tourer olarak konumlanacağını düşündürüyor. Dolayısıyla Ferrari, marka tarihinde ilk kez aynı anda iki dört kapılı model satıyor olacak: Purosangue SUV ve Elettrica.

Tam Boyutta Gör Performans açısından Elettrica, her ne kadar safkan bir süper spor olarak konumlandırılmasa da hızlanma değerleri etkileyici. 0’dan 100 km/s’ye 2,5 saniyede ulaşabiliyor. Ancak 122 kilovat-saatlik lityum-iyon batarya paketi, aracı oldukça ağır kılıyor. Ferrari, bu bataryanın enerji yoğunluğunu 195 Wh/kg olarak belirtiyor. Bu sayede araç, WLTP ölçümlerine göre 530 kilometre civarında menzil sunuyor.

Elettrica, 800 voltluk sistem sayesinde 350 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacak. Ferrari mühendisleri, aracın 20 dakikada 70 kWh enerji (yaklaşık bataryanın %57’si) alabileceğini belirtiyor.

Ferrari denildiğinde akla gelen ilk şeylerin kırmızı ve ses olması, elektrikli geçişi hakkında endişeler oluşturuyor. Ferrari, bu geçişi pürüzsüz hale getirmek için Elettrica’da içten yanmalı motoru taklit eden elektronik sesler kullanacak.

Ferrari basit bir dönüşüm geçirmiyor

Ferrari Elettrica henüz tanıtım aşamasında olsa da markanın elektrikli bahsi basit bir iddiadan ibaret değil. Zira şirket, elektrikli motor ve batarya üretimini tamamen kendi bünyesine alarak bu alanda bağımsız bir mühendislik yapılanması kurmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Ferrari, elektrikli mimarinin üç temel ilkeye göre geliştirildiğini belirtiyor: sürüş keyfi, dayanıklılık ve kalıcılık. Bir Ferrari’nin her şeyden önce keyifli sürülmesi, aşırı koşullarda bile performansını koruyabilmesi ve uzun ömürlü olması gerektiği vurgulanıyor. Markanın mühendisleri, batarya ve güç aktarım sistemini bu prensiplere göre tasarlamış durumda. Şirket, sürüş eğlencesini artıracak bir “sanal vites geçişi” sistemi de entegre etti. Bu sistem, tıpkı manuel bir otomobilde olduğu gibi pedallar üzerinden seçilen beş ayrı güç kademesi sunuyor. Ayrıca direksiyon üzerinden rejeneratif frenleme şiddeti de ayarlanabiliyor.

Elektrikli araçlarda yapay motor seslerinin kullanılmasına alışığız ancak Ferrari, tam olarak böyle bir yola girmeyecek. Bunun yerine, elektrik motorunun doğal titreşimlerini özel bir algoritmayla yükseltecek. İnvertör altına yerleştirilen bir ivmeölçer, motorun titreşimlerini algılayarak bunları araç içindeki akustik sistem üzerinden aktaracak.

Çin'de elektrikli otomobillerin ortalama menzili 528 km'ye ulaştı 2 sa. önce eklendi

Performansın sürekliliği için Elettrica, Ferrari’nin kendi geliştirdiği soğutma sistemi ve güç elektroniği ile donatıldı. Ön motorlar 30.000 devir/dakikaya, arka motorlar ise 25.000 devir/dakikaya kadar ulaşabiliyor.

Ferrari, uzun vadeli dayanıklılık için batarya paketini 15 ayrı modülden oluşacak şekilde yapılandırdı. Bu yapı, her bir modülün zamanla yenilenmesine olanak tanıyor. “Cell-to-body” mimarisi tercih edilmemiş olsa da, bu sayede Elettrica’nın onlarca yıl yolda kalabilmesi hedefleniyor.

Ferrari, önümüzdeki yıllarda ürün gamının merkezinde benzinli ve hibrit modellerin yer alacağını, 2030 yılına kadar ürün gamının yalnızca yüzde 20'sinin tamamen elektrikli araçlardan oluşacağını söyledi. Ferrari, 2030 yılında model yelpazesinin yüzde 40'ını içten yanmalı motorlu (ICE) modellerden ve yüzde 40'ını hibrit modellerden oluşturmayı hedefliyor.

Ferrari Elettrica ne zaman çıkacak?

Ferrari, Elettrica’nın lansmanını üç aşamalı bir süreç olarak planlıyor. Maranello’daki teknoloji atölyesi birinci fazı oluştururken, ikinci ve üçüncü fazlar 2026’nın ilk iki çeyreğinde gerçekleştirilecek. Ancak bu tarihler, modelin tamamen tanıtılacağı ya da satışa sunulacağı anlamına gelmiyor. Şirket CEO’su, model adının bile “şimdilik” geçerli olduğunu belirterek nihai ismin değişebileceğine işaret etti. Elettrica’nın fiyatı da henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ferrari Elettrica duyuruldu: İlk elektrikli Ferrari’nin detayları

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: