Lexus Sport Concept, yeni nesil spor otomobilin ilk sinyallerini veriyor

Tam Boyutta Gör Lexus, geleceğin üst düzey spor otomobilini temsil eden yeni konseptini sergiledi. Şirket, Kaliforniya'da düzenlenen The Quail etkinliğinde Lexus Sport Concept aracını otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Markanın tasarım vizyonunun geleceğine yön verecek bu etkileyici konsept, modern ve ileriye dönük yaklaşımıyla Lexus’un özgün spor otomobil DNA’sını yansıtıyor.

Lexus Sport Concept, geniş ve alçak gövdeli iki kapılı tasarımıyla dikkat çekiyor. Dinamik çizgiler ve duygusal tasarım unsurlarını harmanlayan model, markanın gelecek nesil spor otomobil vizyonunu somutlaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Aerodinamik profili, performans ve estetiğin uyum içinde buluştuğu bir tasarım ortaya koyuyor. Lexus’un heyecan yaratan konsepti, markanın karakteristik tasarımını güçlü oranlar ve akıcı hatlar ile bu unsurları bir süper spor otomobilde yorumluyor.

Otomobilde geleneksel yan aynaların yerini yarış otomobillerinde olduğu gibi kamera sistemlerinin alması dikkat çekiyor. Ayrıca tavan üzerinde, fren lambalarıyla uyumlu olarak ışık veren küçük bir aerodinamik kuyruk yüzgeci bulunuyor.

Aracın performans odaklı yapısı, kalın arka difüzör ve aktif arka spoiler ile vurgulanıyor. Prototiplerde difüzörün üzerinde yer alan egzoz çıkışları ise bu konseptte yer almıyor. Arkadaki üçgen motif, Lexus LFA’daki benzer egzoz düzenine gönderme yaparak yeni modelin LFA’nın varisi olacağı yönündeki söylentileri güçlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Konseptte, kanadın altında yer alan egzoz çıkışları ve LFA’dakilere benzeyen büyük arka hava kanalları gibi pek çok ilgi çekici detay bulunuyor. Arka taraftaki dört küçük fan da yine dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Lexus, konseptin teknik detaylarıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı ancak twin turbo V8 motora sahip arkadan itişli bir otomobil olması bekleniyor. Söz konusu modelin Toyota versiyonu da olacak ve bu versiyon, Japon üreticinin yeni GT3 yarış aracının temellerini oluşturacak.

