Tesla, Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir: İşte düşünülen lokasyon

Tam Boyutta Gör Tesla, Gigafactory Berlin'in ardından Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir. Bloomberg tarafından servis edilen habere göre elektrikli otomobil üreticisi Fransa'yı değerlendiriyor. Ülkenin Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yeni tesisin inşası için Fransa'nın seçileceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

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Tesla'nın patronu Elon Musk geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Fransa'yı ziyaret etti. Ünlü milyarder bu ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmelerde ağırlıklı olarak yeni fabrika konusunun ele alındığı bildirildi.

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Fransa'nın dezavantajları da var

Le Maire, Tesla'nın elektrikli otomobil mi yoksa batarya üretimi için mi bir fabrika kuracağının henüz netleşmediğini söyledi. Deneyimli politikacı "Masada birkaç seçenek var, umarım Musk Fransa'da yatırım yapar. Cumhurbaşkanı ile birkaç kez fikir alışverişinde bulundu. Ben de onunla konuştum. Fransa'da hoş karşılandığını biliyor" dedi.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Fransa'nın dezavantajlı olduğı bazı faktörler var. Le Maire'in de belirttiği gibi ülkede demiryolu veya denizyolu bağlantılarına sahip yeterli sayıda sanayi alanı bulunmuyor. Ayrıca devasa Gigafactory'yi çalıştırmaya yetecek karbonsuz (de-carbonized) elektrik kaynağı da yok.

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Tesla, Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir: İşte aday lokasyon