Tesla, Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir: İşte düşünülen lokasyon

Tesla'nın patronu Elon Musk geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Fransa'yı ziyaret etti. Ünlü milyarder bu ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmelerde ağırlıklı olarak yeni fabrika konusunun ele alındığı bildirildi.
Fransa'nın dezavantajları da var
Le Maire, Tesla'nın elektrikli otomobil mi yoksa batarya üretimi için mi bir fabrika kuracağının henüz netleşmediğini söyledi. Deneyimli politikacı "Masada birkaç seçenek var, umarım Musk Fransa'da yatırım yapar. Cumhurbaşkanı ile birkaç kez fikir alışverişinde bulundu. Ben de onunla konuştum. Fransa'da hoş karşılandığını biliyor" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)