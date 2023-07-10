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    Tesla, Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir: İşte düşünülen lokasyon

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin fabrikasının ardından Avrupa'daki ikinci üretim tesisi için yer arıyor. Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı ziyaretler Fransızları umutlandırmış durumda
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    Tesla, Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir: İşte aday lokasyon Tam Boyutta Gör
    Tesla, Gigafactory Berlin'in ardından Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir. Bloomberg tarafından servis edilen habere göre elektrikli otomobil üreticisi Fransa'yı değerlendiriyor. Ülkenin Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yeni tesisin inşası için Fransa'nın seçileceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

    Tesla'nın patronu Elon Musk geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Fransa'yı ziyaret etti. Ünlü milyarder bu ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmelerde ağırlıklı olarak yeni fabrika konusunun ele alındığı bildirildi.

    Tesla, Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir: İşte aday lokasyon Tam Boyutta Gör

    Fransa'nın dezavantajları da var

    Le Maire, Tesla'nın elektrikli otomobil mi yoksa batarya üretimi için mi bir fabrika kuracağının henüz netleşmediğini söyledi. Deneyimli politikacı "Masada birkaç seçenek var, umarım Musk Fransa'da yatırım yapar. Cumhurbaşkanı ile birkaç kez fikir alışverişinde bulundu. Ben de onunla konuştum. Fransa'da hoş karşılandığını biliyor" dedi.

    Tesla, Avrupa'da bir fabrika daha kurabilir: İşte aday lokasyon Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Fransa'nın dezavantajlı olduğı bazı faktörler var. Le Maire'in de belirttiği gibi ülkede demiryolu veya denizyolu bağlantılarına sahip yeterli sayıda sanayi alanı bulunmuyor. Ayrıca devasa Gigafactory'yi çalıştırmaya yetecek karbonsuz (de-carbonized) elektrik kaynağı da yok.
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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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