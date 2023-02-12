Google Maps'in yeni özelliği iPhone 14 Pro'nun dinamik adasını kullanacak

Canlı Etkinlikler entegrasyonu, kullanıcıların iPhone’un kilidini açıp Google Haritalar’a girmelerine gerek kalmadan gerçek zamanlı tahmini varış zamanı ve sürüş, bisiklet, yürüyüş, toplu taşıma için yol tarifleri almalarını sağlayacak.
Google, canlı etkinliğin nasıl görüneceğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaşmadı. Bu arada Apple, Türkiye’de fazla tercih edilmeyen Haritalar uygulamasına bu özelliği iOS 16’nın final sürümünün yayınlamasıyla birlikte kullanıma sundu.
iOS 16 özelliği olan Canlı Etkinlikler, spor karşılaşmaları, antrenman, araç çağırma, yemek siparişi gibi gerçek zamanlı durumlardan haberdar olmayı kolaylaştıran, kilit ekranındaki canlı bildirimler. Bu bildirimler iPhone 14 Pro modellerinde çentik bölümünde de çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah