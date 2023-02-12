Google Maps'in yeni özelliği iPhone 14 Pro'nun dinamik adasını kullanacak

Tam Boyutta Gör Google, önümüzdeki aylarda Haritalar uygulamasını yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Blog gönderisine göre, iOS 16 ile kullanıma sunulan Canlı Etkinlikler özelliği Google Maps’e eklenecek. iOS 16 ve üzeri yüklü iPhone’larda kilit ekranından adım adım yol tarifine erişim sağlanabilecek. iPhone 14 Pro’larda da dinamik ada adı verilen hareketli çentik kısmından takip yapılabilecek.

Google Haritalar, AR tabanlı arama ve yeni özellikler kazandı! 2 ay önce eklendi

Canlı Etkinlikler entegrasyonu, kullanıcıların iPhone’un kilidini açıp Google Haritalar’a girmelerine gerek kalmadan gerçek zamanlı tahmini varış zamanı ve sürüş, bisiklet, yürüyüş, toplu taşıma için yol tarifleri almalarını sağlayacak.

Google, canlı etkinliğin nasıl görüneceğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaşmadı. Bu arada Apple, Türkiye’de fazla tercih edilmeyen Haritalar uygulamasına bu özelliği iOS 16’nın final sürümünün yayınlamasıyla birlikte kullanıma sundu.

iOS 16 özelliği olan Canlı Etkinlikler, spor karşılaşmaları, antrenman, araç çağırma, yemek siparişi gibi gerçek zamanlı durumlardan haberdar olmayı kolaylaştıran, kilit ekranındaki canlı bildirimler. Bu bildirimler iPhone 14 Pro modellerinde çentik bölümünde de çıkıyor.

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Yeni Google Maps özelliği iPhone'un dinamik adasını kullanacak