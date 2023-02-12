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    Anlık Bildirim

    Google Maps'in yeni özelliği iPhone 14 Pro'nun dinamik adasını kullanacak

    Google, gelecek aylarda Haritalar uygulamasına gelecek yenilikleri duyurdu. Yeni Google Maps özelliklerinden biri iPhone 14 Pro'nun dinamik adasını kullanacak.  
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    google maps canlı etkinlikler ios 16 Tam Boyutta Gör
    Google, önümüzdeki aylarda Haritalar uygulamasını yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Blog gönderisine göre, iOS 16 ile kullanıma sunulan Canlı Etkinlikler özelliği Google Maps’e eklenecek. iOS 16 ve üzeri yüklü iPhone’larda kilit ekranından adım adım yol tarifine erişim sağlanabilecek. iPhone 14 Pro’larda da dinamik ada adı verilen hareketli çentik kısmından takip yapılabilecek.

    Canlı Etkinlikler entegrasyonu, kullanıcıların iPhone’un kilidini açıp Google Haritalar’a girmelerine gerek kalmadan gerçek zamanlı tahmini varış zamanı ve sürüş, bisiklet, yürüyüş, toplu taşıma için yol tarifleri almalarını sağlayacak.

    Google, canlı etkinliğin nasıl görüneceğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaşmadı. Bu arada Apple, Türkiye’de fazla tercih edilmeyen Haritalar uygulamasına bu özelliği iOS 16’nın final sürümünün yayınlamasıyla birlikte kullanıma sundu.

    iOS 16 özelliği olan Canlı Etkinlikler, spor karşılaşmaları, antrenman, araç çağırma, yemek siparişi gibi gerçek zamanlı durumlardan haberdar olmayı kolaylaştıran, kilit ekranındaki canlı bildirimler. Bu bildirimler iPhone 14 Pro modellerinde çentik bölümünde de çıkıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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