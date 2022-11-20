Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler harita hizmetlerinden biri olan Google Haritalar, yeni özellikler ile güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Google tarafından tanıtılan ve platforma AR (arttırılmış gerçeklik) tabanlı yeni işlevler kazandıracak Live View güncellemesi bugün itibari ile kullanıcılara açıldı.

Kamera üzerinden önemli noktaları gösterecek

Hatırlamak gerekirse, Live View özelliği ilk olarak 2019 yılında karşımıza çıktı. Böylece Google, kullanıcıların telefonlarındaki kamerayı kullanarak sokaklarda gezinmelerine ve yol tarifleri almalarına fırsat tanımış oldu. Yeni güncelleme ise, kullanıcıların artık restoranlar, ATM’ler ve toplu taşıma istasyonları için daha fazla bilgi almalarını sağlayacak. Ayrıca bu işletmelerin çalışma saatleri, fiyat aralığı ve ne kadar meşgul olduğu da görülebilecek.

Google Haritalar, Live View ile arama özelliğine ek olarak elektrikli araç kullanıcılarını sevindirecek yeni yetenekler de kazandı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar elektrikli araçlarının hangi şarj girişine sahip olduğunu seçerek, hızlı şarj veya normal şarj istasyoları için aramalar yapabilecek.

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Ayrıca Google, tekerlekli sandalye erişimine uygun konumları bulmayı kolaşlaştıracak “Erişilebilir yerler” özelliğinin de yeni güncellemeyle tüm dünyada kullanıma sunulduğunu duyurdu. Google tarafından aktarılan bilgilere göre Haritalar Live View arama özelliği şu anda yalnızca Los Angeles, Londra, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo'da erişime açıldı. Yakın gelecekte ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.

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Google Haritalar, AR tabanlı arama ve yeni özellikler kazandı!