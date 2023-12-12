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    Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Güncellenen iç ve dış tasarımın yanı sıra büyüyen gövdesi, yeni teknolojileri ve yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V'nin özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın temmuz ayında resmi olarak tanıtılan yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa sunuldu. Güncellenen tasarımı, büyüyen gövdesi ve yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V Türkiye fiyatı 3.000.000 TL olarak açıklandı.

    Yeni Honda CR-V e:HEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Honda CR-V e:HEV, ismindeki takıdan da anlaşılacağı üzere hibrit motorla satışa sunuluyor. 2.0 litre benzinli motorun kullandığı sistem 184 PS maksimum güç ve 335 Nm maksimum tork sunuyor. e-CVT şanzıman ve elektronik dört çeker sistemle kombine edilen hibrit motor, CR-V'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlamasını sağlarken birleşik kullanımda 6,7 lt /100 km yakıt tüketimi sunuyor. Yeni Honda CR-V'nin son hızı ise 187 km/s olarak açıklanmış durumda.

    CR-V e:HEV; 4706 mm uzunluğa, 1866 mm genişliğe, 1684 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip. Bu da eskisine göre aks mesafesi olarak 4 cm, toplam uzunluk olarak ise yaklaşık 7 cm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Artan uzunluk sayesinde arka yolcuların bacak mesafesi 15 mm kadar artırılmış. Ayrıca, bagaj hacmi de 579 litre olarak karşımıza çıkan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu alan maksimum 1634 litreye kadar yükseliyor. Buna ek olarak gövdenin eskiye göre %15 daha sert olduğu, süspansiyon ve direksiyon sisteminin de daha iyi tepki ve yol tutuş sağlayacak şekilde elden geçirildiği ifade ediliyor.

    Standart donanımlar

    Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Honda CR-V e:HEV, Türkiye'de Advance donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu modelin standart özellikleri arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, yağmur sensörü, otomatik dur/kalk özelliğine sahip hız sabitleyici, 8 yönlü ve 2 hafızalı elektrikli sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu, akıllı bagaj kapağı, ön-arka koltuk ısıtma, soğutmalı ön koltuklar, direksiyon ısıtma, 10,2 inç dijital gösterge ekranı, 12 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve panoramik açılabilir cam tavan gibi pek çok özellik bulunuyor.

    Güvenlik tarafında ise yorgunluk uyarı sistemi, şerit değişikliği çarpışma hafifletici sistem, aktif şerit değiştirme asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, trafikte sürüş asistanı, şerit takip uyarı sistemi, çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız limitleyici, ön çarpışma hafifletici sistem, ön-arka çapraz trafik uyarısı, adaptif uzun far sistemi ve bunun gibi daha birçok teknolojik asistan standart olarak karşımıza çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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