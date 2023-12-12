Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın temmuz ayında resmi olarak tanıtılan yeni Honda CR-V Türkiye'de satışa sunuldu. Güncellenen tasarımı, büyüyen gövdesi ve yeni nesil hibrit motoruyla dikkat çeken yeni Honda CR-V Türkiye fiyatı 3.000.000 TL olarak açıklandı.

Yeni Honda CR-V e:HEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Honda CR-V e:HEV, ismindeki takıdan da anlaşılacağı üzere hibrit motorla satışa sunuluyor. 2.0 litre benzinli motorun kullandığı sistem 184 PS maksimum güç ve 335 Nm maksimum tork sunuyor. e-CVT şanzıman ve elektronik dört çeker sistemle kombine edilen hibrit motor, CR-V'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlamasını sağlarken birleşik kullanımda 6,7 lt /100 km yakıt tüketimi sunuyor. Yeni Honda CR-V'nin son hızı ise 187 km/s olarak açıklanmış durumda.

CR-V e:HEV; 4706 mm uzunluğa, 1866 mm genişliğe, 1684 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip. Bu da eskisine göre aks mesafesi olarak 4 cm, toplam uzunluk olarak ise yaklaşık 7 cm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Artan uzunluk sayesinde arka yolcuların bacak mesafesi 15 mm kadar artırılmış. Ayrıca, bagaj hacmi de 579 litre olarak karşımıza çıkan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu alan maksimum 1634 litreye kadar yükseliyor. Buna ek olarak gövdenin eskiye göre %15 daha sert olduğu, süspansiyon ve direksiyon sisteminin de daha iyi tepki ve yol tutuş sağlayacak şekilde elden geçirildiği ifade ediliyor.

Standart donanımlar

Tam Boyutta Gör Yeni Honda CR-V e:HEV, Türkiye'de Advance donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu modelin standart özellikleri arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, yağmur sensörü, otomatik dur/kalk özelliğine sahip hız sabitleyici, 8 yönlü ve 2 hafızalı elektrikli sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu, akıllı bagaj kapağı, ön-arka koltuk ısıtma, soğutmalı ön koltuklar, direksiyon ısıtma, 10,2 inç dijital gösterge ekranı, 12 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve panoramik açılabilir cam tavan gibi pek çok özellik bulunuyor.

Güvenlik tarafında ise yorgunluk uyarı sistemi, şerit değişikliği çarpışma hafifletici sistem, aktif şerit değiştirme asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, trafikte sürüş asistanı, şerit takip uyarı sistemi, çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız limitleyici, ön çarpışma hafifletici sistem, ön-arka çapraz trafik uyarısı, adaptif uzun far sistemi ve bunun gibi daha birçok teknolojik asistan standart olarak karşımıza çıkıyor.

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Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri