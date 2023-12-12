Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Honda CR-V e:HEV, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Honda CR-V e:HEV, ismindeki takıdan da anlaşılacağı üzere hibrit motorla satışa sunuluyor. 2.0 litre benzinli motorun kullandığı sistem 184 PS maksimum güç ve 335 Nm maksimum tork sunuyor. e-CVT şanzıman ve elektronik dört çeker sistemle kombine edilen hibrit motor, CR-V'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlamasını sağlarken birleşik kullanımda 6,7 lt /100 km yakıt tüketimi sunuyor. Yeni Honda CR-V'nin son hızı ise 187 km/s olarak açıklanmış durumda.
CR-V e:HEV; 4706 mm uzunluğa, 1866 mm genişliğe, 1684 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip. Bu da eskisine göre aks mesafesi olarak 4 cm, toplam uzunluk olarak ise yaklaşık 7 cm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Artan uzunluk sayesinde arka yolcuların bacak mesafesi 15 mm kadar artırılmış. Ayrıca, bagaj hacmi de 579 litre olarak karşımıza çıkan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu alan maksimum 1634 litreye kadar yükseliyor. Buna ek olarak gövdenin eskiye göre %15 daha sert olduğu, süspansiyon ve direksiyon sisteminin de daha iyi tepki ve yol tutuş sağlayacak şekilde elden geçirildiği ifade ediliyor.
Standart donanımlar
Güvenlik tarafında ise yorgunluk uyarı sistemi, şerit değişikliği çarpışma hafifletici sistem, aktif şerit değiştirme asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, trafikte sürüş asistanı, şerit takip uyarı sistemi, çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız limitleyici, ön çarpışma hafifletici sistem, ön-arka çapraz trafik uyarısı, adaptif uzun far sistemi ve bunun gibi daha birçok teknolojik asistan standart olarak karşımıza çıkıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.