Togg’dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Tasarımı Ferrari efsanesine emanet

Sedan ve crossover olmak üzere iki model geliyor
Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olmaya hazırlanan HABAŞ, ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model geliştiriyor. Araçların güç seçenekleri arasında benzinli, hibrit ve plug-in hibrit motorların bulunması planlanıyor.
Şirketin daha önce yaptığı açıklamalara göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde olacak. Binek otomobiller Gebze’deki eski Honda fabrikasında üretilecek ve tesisin yıllık otomobil üretim kapasitesinin 75 bin adede çıkarılması hedefleniyor.
Tasarımın başında Frank Stephenson var
Projenin en dikkat çekici noktalarından biri tasarım tarafında dünyaca tanınan Frank Stephenson’ın görev alması. Amerikalı tasarımcı, kariyeri boyunca BMW, Ferrari ve McLaren başta olmak üzere çok sayıda önemli otomotiv markasıyla çalıştı ve çeşitli ikonik modellerin tasarımlarına katkı sağladı. Bu modeller arasında Ferrari F430 ve McLaren P1 bulunuyor. Bu ikonik araçlara ek olarak Mini'yi hayata döndüren modeli de yine Frank tasarlamıştı. Ayrıca modern Fiat 500 ve ilk BMW X5'te de yine kendi imzası bulunuyor.
Stephenson'ın resmi internet sitesinde de marka adı belirtilmeden, yeni bir Türk otomotiv üreticisi için tasarım yetkilisi/merkezi olarak görevlendirildiği ifade ediliyor.
Açıklamaya göre çalışma yalnızca dış tasarımla sınırlı tutulmuyor. Yeni markanın tasarım dilinin oluşturulması, ilk eskizler, 3D modelleme, yüzey geliştirme, kil ve sert model incelemeleri, mühendislik desteği ve kalıplama süreçleri tasarım çalışmasının kapsamı içinde bulunuyor.
HABAŞ’ın binek otomobil projesinin üretim altyapısını ise Honda’nın Gebze’deki eski fabrikası oluşturuyor. Honda, Türkiye’de 24 yıl boyunca Civic Sedan üretimi gerçekleştirdikten sonra 2021 yılında ülkedeki üretim faaliyetlerini sonlandırmıştı. Fabrika aynı dönemde HABAŞ tarafından satın alındı. HABAŞ ayrıca Honda’nın İngiltere’de kapanan fabrikasına ait bazı üretim ekipmanlarını da satın alarak Türkiye’ye getirdi.Kaynakça https://www.ekonomim.com/sektorler/otomotiv/ikinci-yerli-otoya-ferrari-tasarimcisi-imza-atiyor-haberi-912683 https://www.frankstephenson.com/projects/new-oem/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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