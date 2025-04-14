Dev otomobil araştırması: Elektrikli araçlar daha sorunsuz çıktı

- 3.6 milyon arıza kaydı analiz edildi
- Ortak sorun: 12 volt akü
- Hangi elektrikli araç daha az arıza yapıyor?
- Hangi elektrikli araç daha sık arıza yapıyor?
- Elektrikli otomobiller neden daha az arızalanıyor?
- Yorumlar
3.6 milyon arıza kaydı analiz edildi
ADAC personelleri, 2024 yılı boyunca tam 3,6 milyon arıza çağrısına müdahale etti. Her çağrının detayları titizlikle kayda alındı. Elde edilen dev veri seti, elektrikli araçların arıza oranlarının daha düşük olduğunu net biçimde ortaya koydu.
Öte yandan dört yıllık (2020'de ilk trafiğe çıkan) otomobil yaş grubunda, arıza endeksi 8,5 olan elektrikli otomobiller, içten yanmalı motorlara (arıza endeksi 12,9) göre arızaya üçte bir oranında daha az maruz kalıyor.
Ortak sorun: 12 volt akü
Çalışmanın dikkat çeken bir diğer noktası da lastik merkezli arızalarda EV’lerin az farkla geride kalması. Her 1000 elektrikli araçtan 1,3’ü lastik nedeniyle yolda kalırken, bu oran içten yanmalı araçlarda 0,9 olarak ölçüldü. Ancak ADAC, yeni nesil elektrikli araçların bu sorunu daha az yaşadığını da özellikle vurguluyor.
Hangi elektrikli araç daha az arıza yapıyor?
ADAC verilerine göre bir elektrikli otomobil modeli özellikle öne çıkıyor: 2023 model yılına ait Tesla Model 3, 0,5’lik arıza oranıyla listenin zirvesinde yer aldı. Hemen arkasından ise VW ID.3 geliyor; 0,7’lik arıza oranına sahip bu kompakt hatchback, üç yıldır istatistiklerde yer alıyor. Yine 2023'ten beri verilerde yer alan Tesla Model Y, 0,9'luk arıza oranıyla sağlam bir performans sergiliyor.
Hangi elektrikli araç daha sık arıza yapıyor?
Arıza istatistiklerinin alt sıralarında, yani en çok arıza yapan model olarak ise Hyundai Ioniq 5 dikkat çekiyor. ADAC’a göre bu durumun başlıca sebebi, aracın şarj kontrol ünitesinde yaşanan teknik sorunlar. 2021’den bu yana üretilen bu modelde, bu birim arızalandığında 12 voltluk marş aküsü şarj olmuyor ve bir süre sonra tamamen devre dışı kalıyor.
Elektrikli otomobiller neden daha az arızalanıyor?
Elektrikli araçların motor yağı, debriyaj, egzoz sistemi gibi geleneksel içten yanmalı motor sistemlerine sahip olmamaları da onları daha az arızalanabilir hale getiriyor. Karmaşık aktarma organları yerine daha sade bir yapıya sahip olan elektrikli araçlar, azalan parça sayısıyla birlikte arıza ihtimalini de düşürüyor.
Öte yandan ADAC, EV’lerin 10 yıldan uzun süreli kullanımda nasıl performans göstereceğine dair henüz yeterli veri olmadığını kabul ediyor. Ancak mevcut tablo, elektrikli araçların sadece çevre dostu değil, aynı zamanda daha pratik ve güvenilir bir ulaşım seçeneği haline geldiğini gösteriyor.Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/04/new-study-shows-evs-are-more-reliable-than-ice-cars/ https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden-panne/adac-pannenstatistik/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir