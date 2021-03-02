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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak

    Apple'ın bu ay merakla beklenen yeni iPad Pro'yu tanıtması bekleniyor. Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre tablet Apple M1 işlemcili Mac'lere yakın bir performans sunacak.
    02 Mart 2021, 11:20 (6 gün)
    5,3b
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    13
    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak
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    Yeni iPad Pro'nun Mart ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala cihazla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg editörü Mark Gurman tabletin Apple M1 işlemcili Mac'lere yakın bir performans sunacağını söyledi.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu"

    Gurman'a göre iPad Pro 2021, 5 nm'lik Apple A14X Bionic işlemciye sahip olacak. Bu işlemci son çıkan MacBook ve Mac mini modellerinde gördüğümüz Apple M1 ile hemen hemen eşdeğer güçte olacak. Ayrıca cihazla ilgili başka detaylar da var.

    Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak
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    Diğer muhtemel özellikleri

    Yeni iPad Pro'nun görünüm olarak mevcut modele çok benzeyeceği belirtiliyor. Tablet, daha yüksek parlaklık ve kontrast sağlayan mini LED ekranla donatılacak. Ayrıca 5G modem içermesi ve ana kamera modülünün yükseltilmesi bekleniyor.



    https://www.youtube.com/watch?v=iBArNC5LHD8
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Androge0s (Atakan ) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPad'ler güzel ancak çok pahalı. 1000 dolara magic klavyesi ve trackpad'i olan aynı zamanda masaüstü uygulamalarını çalıştırabilen bir cihaz alınabilirken 900 dolara kim neden iPad alsın, kalem 130 dolar, klavye 300 dolar.



    iPad'i yalnızca Apple Pencil'ı kullanacaklar alır, diğer türlü insanlar MBA'lara yönelir öyle de oluyor zaten. İnsanların iPad'lerden beklediği hızlı olması değil ucuz olması. Fiyat %30-40 daha avantajlı olursa insanlar iPad'lere yönelir. Bir bilgisayar değiller hala hele fiyatlar yakınken kıyaslanamazlar.


    Not: MacBook'lar bitmiş cihazlar, hiçbir şeye ihtiyacınız yok alın götürün, kullanın. iPad'lere kılıf, paperlike ekran koruyucu, harici mouse/klavye, kalem ya da magic klavye gibi şeyler gerekiyor duruma göre. Sadece iPad pek kullanışlı değil. Mac'i iPad'den üstün yapanda bu. Bitmiş bir ürün olması.
    iPad'ler güzel ancak çok pahalı. 1000 dolara magic klavyesi ve trackpad'i olan aynı zamanda masaüstü uygulamalarını çalıştırabilen bir cihaz alınabilirken 900 d...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sizin maaslarla rahat alinir her sene degistirin
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yakında ringciler tabletlere salça olur
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    babadol (Talat ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) huseyincarnege
    Bu cihazlarda fiyat/mining performansı çok çok kötü o yüzden sorun olmaz.
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    WB 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gecen seneki modeli 2018’le cok farki olmadigi icin almayip beklemistim, umarim bekledigime deger
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    Akasha_Ether (abc def) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    iPad için Xcode yayınlanırsa alırım yoksa gerenk yok
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    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu alcağıma mac alırım aynı para
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    Androge0s (Atakan ) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPad'ler güzel ancak çok pahalı. 1000 dolara magic klavyesi ve trackpad'i olan aynı zamanda masaüstü uygulamalarını çalıştırabilen bir cihaz alınabilirken 900 dolara kim neden iPad alsın, kalem 130 dolar, klavye 300 dolar.



    iPad'i yalnızca Apple Pencil'ı kullanacaklar alır, diğer türlü insanlar MBA'lara yönelir öyle de oluyor zaten. İnsanların iPad'lerden beklediği hızlı olması değil ucuz olması. Fiyat %30-40 daha avantajlı olursa insanlar iPad'lere yönelir. Bir bilgisayar değiller hala hele fiyatlar yakınken kıyaslanamazlar.


    Not: MacBook'lar bitmiş cihazlar, hiçbir şeye ihtiyacınız yok alın götürün, kullanın. iPad'lere kılıf, paperlike ekran koruyucu, harici mouse/klavye, kalem ya da magic klavye gibi şeyler gerekiyor duruma göre. Sadece iPad pek kullanışlı değil. Mac'i iPad'den üstün yapanda bu. Bitmiş bir ürün olması.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    olasılıksız238 5 gün ( Mesaj Silindi ) Androge0s
    iPad derken iPad Pro’dan bahsettiniz sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Androge0s
    MBA ne demek?
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    oly1786 (caner nebi) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yemeyin bunları...
    2017 ipad pro 10,5 kullanıyorum, bunu bile zorlayabilecek bir şey yok.
    O nedenle bütçenize göre uygun olanı alın. Bu cihazların ömrü pilleri ölene kadar.
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    W WereChaos 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hep bir ipadim olsun istemişimdir ama kılıfı bile 450 tl :,)
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