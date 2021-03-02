Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak

Yeni iPad Pro'nun Mart ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala cihazla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg editörü Mark Gurman tabletin Apple M1 işlemcili Mac'lere yakın bir performans sunacağını söyledi.
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Gurman'a göre iPad Pro 2021, 5 nm'lik Apple A14X Bionic işlemciye sahip olacak. Bu işlemci son çıkan MacBook ve Mac mini modellerinde gördüğümüz Apple M1 ile hemen hemen eşdeğer güçte olacak. Ayrıca cihazla ilgili başka detaylar da var.
Diğer muhtemel özellikleri
Yeni iPad Pro'nun görünüm olarak mevcut modele çok benzeyeceği belirtiliyor. Tablet, daha yüksek parlaklık ve kontrast sağlayan mini LED ekranla donatılacak. Ayrıca 5G modem içermesi ve ana kamera modülünün yükseltilmesi bekleniyor.
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iPad'i yalnızca Apple Pencil'ı kullanacaklar alır, diğer türlü insanlar MBA'lara yönelir öyle de oluyor zaten. İnsanların iPad'lerden beklediği hızlı olması değil ucuz olması. Fiyat %30-40 daha avantajlı olursa insanlar iPad'lere yönelir. Bir bilgisayar değiller hala hele fiyatlar yakınken kıyaslanamazlar.
Not: MacBook'lar bitmiş cihazlar, hiçbir şeye ihtiyacınız yok alın götürün, kullanın. iPad'lere kılıf, paperlike ekran koruyucu, harici mouse/klavye, kalem ya da magic klavye gibi şeyler gerekiyor duruma göre. Sadece iPad pek kullanışlı değil. Mac'i iPad'den üstün yapanda bu. Bitmiş bir ürün olması.