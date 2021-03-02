Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak

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Yeni iPad Pro'nun Mart ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala cihazla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg editörü Mark Gurman tabletin Apple M1 işlemcili Mac'lere yakın bir performans sunacağını söyledi.

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Gurman'a göre iPad Pro 2021, 5 nm'lik Apple A14X Bionic işlemciye sahip olacak. Bu işlemci son çıkan MacBook ve Mac mini modellerinde gördüğümüz Apple M1 ile hemen hemen eşdeğer güçte olacak. Ayrıca cihazla ilgili başka detaylar da var.

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Diğer muhtemel özellikleri

Yeni iPad Pro'nun görünüm olarak mevcut modele çok benzeyeceği belirtiliyor. Tablet, daha yüksek parlaklık ve kontrast sağlayan mini LED ekranla donatılacak. Ayrıca 5G modem içermesi ve ana kamera modülünün yükseltilmesi bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=iBArNC5LHD8

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